Die Jugend belebt die Ortsmitte

Gemeinschaft, Geselligkeit, Zusammenhalt und Miteinander – das verbinden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Mehrstetter Jugendzentrum (Juze) – und genau dieses Miteinander soll künftig stärker in die Ortsmitte getragen werden. Mit finanzieller Unterstützung aus dem Regionalbudget zur Förderung von Kleinprojekten der Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb haben die Jugendlichen den Vorplatz des Jugendzentrums umgestaltet und Ausstattung für Zusammenkünfte unter freiem Himmel angeschafft. Bürgermeister Robert Mellinghoff und Leader-Regionalmanager Hannes Bartholl besuchten das Juze zum Projektabschluss.

Gemeinschaftlich hatten die Jugendlichen von September bis kurz vor Wintereinbruch den Vorplatz am Juze umgestaltet. Unter der Leitung von Peter Knäuer wirkten bis zu 30 Personen mit. „Die Baustelle ist super gelaufen, der Vorstand hat viele Leute zusammengetrommelt und alle haben mit angepackt“, äußert Peter Knäuer anerkennend bei der Projektabnahme. Für die Umgestaltung entfernten die Helfer das Pflaster, passten die Höhen an und bauten die Platten wieder ein – dabei wurden die Stufen in den Keller durch eine Rampe ersetzt, kleine Stützmauern errichtet, Außenbeleuchtung montiert und der vorhandene Pizzaofen gut platziert. „Dadurch haben wir mehr nutzbare Fläche und neue Sitzmöglichkeiten im Freien“, erläutert der Vereinsvorsitzende Tobias Lange. Für gemütliche Zusammenkünfte in der Ortsmitte ließ das Juze einen Holztisch und Holzbänke von einem örtlichen Handwerker produzieren an. Das Eichenholz für Tisch und Sitzbänke stammt von einem Baum aus dem Ort und ist nach Aussage von Peter Knäuer „ein richtiger Eyecatcher, der dann vorne draußen steht.“

Bürgermeister Robert Mellinghoff erachtet das Vorhaben als ein „kleines Projekt mit großer Wirkung für eine lebendige Ortsmitte.“ Der Bürgermeister bedankt sich für das „große Engagement“ der Jugendlichen und sieht deren Einsatz als „Vorbild für weitere Projekte in Mehrstetten, eine Idee ist direkt in die Umsetzung gekommen.“ Die Projektumsetzung war durch die Leader-Förderung mit rund 12.000 Euro möglich. Tobias Lange bedankt sich gegenüber Regionalmanager Hannes Bartholl für „die Möglichkeit der Förderung“ und stellt fest: „Dafür hätten wir viele Veranstaltungen durchführen müssen.“

Die „Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb unterstützt durch die Förderung die Belebung der Ortsmitte in Mehrstetten und stärkt Gestaltungsräume für junge Menschen vor Ort“, so der Regionalmanager Hannes Bartholl. „Besonders erfreulich ist, dass die Idee für das Projekt aus dem Beteiligungsprozess zur Erstellung des Regionalen Entwicklungskonzepts 2023 bis 2029 entsprungen ist“, ergänzt der Regionalmanager.