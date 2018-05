Gut drei Wochen ist an dem Aufbau gearbeitet worden. Nun ist es endlich so weit: Die Jubiläumsausstellung „entdeckt“ ist eröffnet. Mit ihr feiert die Südwestgalerie in Niederalfingen ihren 20. Geburtstag.

Rund 60 Arbeiten sind in Niederalfingen zu entdecken. Es ist eine bunte Mischung aus Malerei und Bildhauerei. Doch die Werke wurden nicht willkürlich zusammengestellt, sondern sie sollen die Entwicklungsgeschichte der Galerie sowie die Gegenwart und Zukunft widerspiegeln. 14 Bildhauer und 14 Maler sind mit ihren Kunstwerken vertreten.

Darunter sind Künstler, mit denen der Galerist Cyprian Brenner schon mehrfach zusammengearbeitet hat, wie die Malerin Isa Dahl oder der Bildhauer Emil Cimiotti. Aber es sind auch neue Gesichter zu finden, zum Beispiel Jan Thomas oder Stefanie Ehrenfried, die eine Figur aus Filz hergestellt hat.

Fesselnde Vielfalt der Stile und Motive

Die Werke zeigen mal eine abstrakte Landschaft, mal Personen im Pop-Art-Stil oder auch fotorealistische Bleistiftzeichnungen. „Wir wählen die Kunstwerke stets nach verschiedenen Kriterien aus“, erzählt Cyprian Brenner in seiner Begrüßungsrede. Eigentlich seien immer zehn unterschiedliche Motive zu finden, die stets anders dargestellt werden und genau darauf komme es unter anderem an. Aber auch der Zeitgeist, das Handwerk, die Offenheit und Innovation spielen eine Rolle. „Wenn wir einen Künstler nicht in eine Schublade stecken können, wie beispielsweise in den Impressionismus oder Surrealismus, wird er für uns interessant“, so Brenner.

Mit wir meint er neben sich noch seine Mitarbeiterin Mona Dann und die Beraterin Sabine Heilig. Zusammen haben sie teils bis spät in die Nacht gearbeitet, um am gestrigen Sonntag die Ausstellung zu eröffnen. „Wir hatten eine Liste mit 200 Punkten und den Letzten habe ich noch heute abgearbeitet, indem ich den Hof gekehrt habe“, sagte Brenner.

Sabine Heilig erzählte, auf was es ankommt, wenn man eine erfolgreiche Galerie betreiben möchte. „Kunst zu sammeln ist das eine, aber Kunst zu verkaufen ist eine ganz andere Herausforderung“, sagte sie. Man brauche unter anderem ein Gespür für Trends, aber auch zugleich betriebswirtschaftliche Kenntnisse.

Die Zusammenarbeit mit Cyprian Brenner sei aber vor allem durch die Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft geprägt. Kunst bewege und stifte Sinn. Um das zu veranschaulichen, verknüpfte sie mit ein paar Worten beispielsweise Isa Dahls Bilder mit „Energie und Dynamik“, Moritz Götze mit „Vergangenheit und Tiefsinn“ und Emil Cimiotti mit „Unversehrtheit“.

Die Gäste lauschten aber nicht nur den Worten, sondern auch der Musik vom Veronica-Gonzalez-Duo. Die beiden Musiker verliehen dem lichtdurchfluteten Hauptausstellungsraum mit ihren spanischen Rhythmen und Klängen eine heitere Stimmung.