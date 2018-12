„Die J and the Whass Band“ wiederholen Erfolg beim Songcontest in Lindau

Lindau - Sie sind wieder angetreten und sie haben wieder gewonnen: Erneut hat einen Tag vor Heiligabend „Die J and the Whass Band“ den Bandwettbewerb im ausverkauften Club Vaudeville für sich entschieden.

Überzeugt hatten die acht Jungs in weißen Hemden und ihre Sängerin Johanna Echter – sie ist das J im Namen – mit einem Medley. Angefangen mit „Major Tom“ starteten sie kometenhaft durch bis zum „Final Countdown“ und dem Chartshit „More than you know“. Siegessicher war sich die Band damit nicht. Im Gegenteil: „Wir hatten eigentlich ein schlechtes Gefühl, weil wir so früh gespielt haben und die Stimmung oft erst gegen Schluss bebt“, sagte Bandmitglied Philip Heide sichtlich erleichtert nach dem Wettbewerb. Die Gruppe aus Lindau war sich einig: „Die Konkurenz war stark.“

Insgesamt traten 15 Bewerber an. Die Interpreten und Genres hätten unterschiedlicher nicht sein können. Da war zum Beispiel Anita. Bevor sie begann zu singen, gab sie zu: „Ich steh heute zum ersten Mal allein auf der Bühne.“ Ihr Mut wurde belohnt: Singen musste Anita nämlich nicht lange allein. Bei „Stand by me“ stimmte schnell das Publikum mit ein.

Ganz anderer Art war der Auftritt von Gerhard Brutscher. Zwar ebenfalls allein, aber ausgestattet mit Bariton, Lederhose, Hut und Holzclogs betrat er selbstbewusst die Bühne. Wider Erwarten: Sein Schlagermedley mit „Cordula Grün“, dem „Kloinen Bauer“ und dergleichen kam in dem Lindauer Jugendclub richtig gut an. So verwandelte sich der Club Vaudeuville für wenige Minuten zum Ballermann am Bodensee. Später beim Applausometer kreischten und klatschten die überwiegend jungen Leute vor der Bühne Gerhard Brutscher auf den zweiten Platz im Contest. Warum sein Auftritt so gut ankam? „Live spielen und singen ist einfach voll geil.“ Das ist Brutschers Erfolgsrezept.

Ebenfalls mit Liedern aus dem Schlagergenre versuchte der Solosänger „Bitschi“ sein Glück. Für eine Platzierung reichten seine Interpretationen von „Du kannst nicht immer 17 sein“ und „Fiesta Mexicana“ am Ende aber nicht. Ganz andere Musik machte „SoLi&Li“ – zum Erfolg führten aber auch seine afrikanischen Klänge nicht. Knapp verfehlte außerdem „Leandidas“ das Treppchen, obwohl seine Darbietung von Robbie Williams‘ „Angel“ die Hände des Publikums gen Himmel strecken ließ.

Mit „Lake Side“ brachte eine Kressbronner Band Rock auf die Bühne. Die blondgelockte Sängerin Leonie Schäffler lässt sich allerdings nicht mit einem braven Weihnachtsengel vergleichen. Lautstark brachte die fünfköpfige Gruppe den Club Vaudeville zum Beben.

Auch Alberto Bücherler mit seinem Akkordeon und „Nice“ mit dem Cajon waren aus dem Württembergischen angereist. Der Song des 60-jährigen Bücheler handelte, wie er sagte, „von der schönsten Perle Oberschwabens auf der Suche nach ihrer Mundharmonika“. Einen Platz auf dem Siegerpodest fand das Mundartlied nicht.

Dritter wurde nämlich „Luigi with Band“ – ebenfalls Vollblutmusiker aus der Region. Die jungen Musiker rund um den junggebliebenen „Luigi“ gaben alles, um vom Publikum ins Herz geschlossen zu werden. Sowohl beim Auftritt, als auch beim Applausometer. Hier durften alle Künstler nochmals auf die Bühne, um für sich zu werben.

Die Sieger wollen im nächsten Jahr wiederkommen

Mit Abstand am weitesten in die Höhe schnellte das Applausometer bei den Vorjahressiegern. So durfte „Die J an d the WHASS Band“ ein zweites Mal aufspielen. Die Gruppe legte aber nicht ein zweites Mal den gleichen Auftritt ab, sondern überraschte mit einem neuen Medley. So waren es in den ersten Minuten des Heiligabend „Sexbomb“, „Moskau“ und „Narcotic“, die vom Publikum lautstark mitgesungen wurden. Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass „Die J and the Whass Band“ im Club Vaudeville zu Gast war. „Wir kommen wieder.“, kündigten die Musiker vor dem Abgang an. Mit ihnen ist also zu rechnen, wenn es in einem Jahr am Tag vor Heiligabend im Club Vaudeville wieder heißt: Von wegen Stille Nacht.