Die Ipf- und Jagst-Zeitung feiert Geburtstag

Die Ipf- und Jagst-Zeitung hat Geburtstag und das wollen wir mit unseren Leserinnen und Lesern feiern: am Sonntag, 3. Juni ab 11 Uhr im Zelt auf dem Marktplatz.

1818, also vor 200 Jahren ist die Ipf- und Jagst-Zeitung das erste Mal erschienen, damals noch als Allgemeines Intelligenzblatt für den Jaxtkreis. Es waren harte Zeiten für das noch junge Königreich Württemberg. Zwei Jahre zuvor war der Vulkan Tambora in Indonesien ausgebrochen und hatte die Welt in eine Aschewolke gehüllt. Es kam zu Missernten und zum königlichen Entschluss, dass es so nicht weiter gehen kann und die Landwirtschaft vorangebracht werden muss. Weshalb 1818 nicht nur das Gründungsjahr der Ipf- und Jagst- Zeitung ist, sondern auch das der landwirtschaftlichen Universität Hohenheim und des landwirtschaftlichen Hauptfests, sprich des Volksfests, in Stuttgart.

Herr Diebold und Kollegen und der Zauberer Manuel Wolf

Die Welt hat sich in den vergangenen 200 Jahren gewaltig verändert. Aus Untertanen wurden Bürger, aus Fußgängern Autofahrer. Damals haben sich die Leute über Pferdeäpfel auf den Straßen geärgert, heute streiten wir um Feinstaubbelastung und Lastwagenverkehr. Damals war das nächste Dorf schon weit weg, heute fliegen wir Tausende von Kilometer in den Urlaub. Damals erschien die Zeitung einmal in der Woche am Samstag, heute informiert die Ipf- und Jagst-Zeitung fast rund um die Uhr auf ihrer Internetseite schwäbische.de

Jetzt jedenfalls wird gefeiert.Im Zelt auf dem Marktplatz gibt es am Sonntag, 3. Juni, ab 11 Uhr ein Programm für unsere Leserinnen und Leser, die Mitarbeiter, Zusteller und Freunde. Dort packt die Aalener Band Herr Diebold und Kollegen schwäbischen Unsinn in bekannten Melodien, nimmt sich selbst nicht allzu ernst und widmet sich mit gebotenem Augenzwinkern Themen wie Wanderalzheimer, missglückten Altbausanierungen, dem Schlussverkaufswahnsinn oder den Gefahren des unkontrollierten Weizenbierkonsums.

Für magische Momente sorgt Manuel Wolf aus Abtsgmünd, der mit seinen Zaubertricks bei Groß und Klein für Staunen sorgt. Wolf hat sich schon als kleiner Junge fürs Magische begeistert, heute verblüfft er Klein und Groß mit seinen Tricks.

Weil die Ipf- und Jagst-Zeitung ihre Heimat nicht nur in Ellwangen, sondern auch am Ipf hat, können die Besucherinnen und Besucher beim Heimatquiz zeigen, wie gut sie sich auskennen. Natürlich gibt’s auch was zu gewinnen, genauso wie beim großen Tresorspiel.

Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt.

Wer hinter die Kulissen der Zeitung schauen möchte, kann das am Sonntag, 3. Juni, in den Räumen der Redaktion in der Aalener Straße tun. Wir zeigen, wie die Zeitung entsteht, beantworten Fragen und wenn Sie mögen, können Sie als Erinnerung ein Foto von sich auf einer Zeitungsseite mit nach Hause nehmen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.