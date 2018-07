Die Himmelfahrtskerze schützt vor Blitz und Unwetter

Pfefferminze, Zitronenmelisse, Johanniskraut und Thymian - in einem Raum gleich neben dem Kräutergarten in Zellers duftet es verführerisch. Auf große Tische ausgebreitet liegen hier allerlei Pflanzen ausgebreitet, um sie zu kunstvollen Sträußen zusammenbinden zu können. "In die Mitte kommt jeweils eine Königskerze, die auch Himmelfahrtskerze genannt wird. Sie soll vor Blitz und Unwetterr schützen", erklärt Renate Tschöll, um dann weitere Kräuter und deren Bedeutung zu nennen: "Salbei steht für immerwährende Gesundheit, Schafgarbe für Kraft und Mut und die Ringelblume wie die Zitronenmelisse für Wohlstand, Weisheit und Erfolg."

Aber es kommen auch andere Zutaten mit in den Boschen hinein. "Ähren zeigen uns an, wem wir das tägliche Brot zu verdanken haben. Die Sonnenblume soll Mensch wie Tier Fruchtbarkeit schenken. Und die Rose schließlich huldigt der Mutter Gottes und symbolisiert somit die Liebe schlechthin", sagt Renate Tschöll. Sie muss es wissen, beschäftigt sich die passionierte "Kräuterfee" doch schon ihr Leben lang mit diesen natürlichen Mitteln für die Gesundheit und gegen allerlei Gebrechen und Unheil.

Natürlich hat die Kräutersammlung einen tiefen theologischen Sinn, wenngleich im Volksbrauchtum bisweilen "magische" Vorstellungen hineinspielen. Weil Maria als "ganz heiler Mensch" und als "Frau ohne Erbsünde empfangen" gilt, sollen die Heilkräuter der Verweis auf dieses "ganzheitliche, leibliche wie auch geistliche Heilsein im Glauben" sein.

Doch zurück zu Renate Tschöll und den Frauen, die ihr beim Winden von Sträußen helfen. "Die Kräutersträuße werden zum Abschluss noch mit Efeu verziert, was die Ewigkeit Gottes symbolisiert", verrät Renate Tschöll. Wie sie davon spricht, dass alles mit einem roten "Band der Liebe" umwunden wird. Um noch das preiszugeben: "Das Allerwichtigste ist, dass die Boschen mit Segen erbittenden Gedanken und dem Dank für alles Wachsende und Gedeihende zusammengestellt werden." Schließlich schmücken die Sträuße Herrgottswinkel oder die Tür von Wohnhaus und Stall.

Von unserer MitarbeiterinVera Stiller