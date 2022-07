Die Herren der Lüfte

Die Arbeitsgemeinschaft der Fliegergruppen atmet auf: Am Freitag, 29. Juli, kann sie nach Ausfall in 2020 und einem leider nur sehr eingeschränkten Programm 2021 auf dem Klippeneck endlich wieder den Klippeneckwettbewerb in gewohnter Weise ausrichten.

Wie die Fliegergruppen mitteilen, starten in diesem Jahr 83 Teams mit ihren Segelflugzeugen, um ihr Können zu messen und hunderte Kilometer lange Rundstrecken im motorlosen Flug zu bewältigen. Wie üblich ist das Teilnehmerfeld international besetzt: Neben den deutschen Teilnehmern werden Pilotinnen und Piloten aus der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien erwartet. Für die Festlesgänger der Umgebung heißt es wieder freien Eintritt.

Für die Zuschauer gibt es neben dem sportlichen Programm mit der spektakulären Start- und spannenden Landephase auch wieder ein großes Abend-Unterhaltungsprogramm:

Am Samstag, 30. Juli steht abends eine Kunstflugvorführung von Thomas Bader an. Am Sonntag spielt mittags die Stadtkapelle Spaichingen, abends fallen die Fallschirmspringer des Fürstenbergteams ein.

Zum Schweizer Bundesfeiertag, Montag, 1. August, spielt der Solo-Gitarrist Thomas Stahl - ausnahmsweise früher als an seinem angestammten Mittwochstermin. Den Dienstag gestalten die Modellflieger mit Flugvorführungen und am Mittwoch turnt Thomas Bader mit seiner Motormaschine wieder in den Lüften über dem Klippeneck.

Das Fürstenbergteam ist am Donnerstag um 19 Uhr dran - sozusagen als Einheizer für die Band Karo, die ab 20 Uhr übernimmt. Nach hoffentlich vielen erfolgreichen Flügen werden am Samstag ab 19 Uhr bei der Abschlussfeier dann die Sieger gekürt. Die Bewirtung übernimmt wieder das bewährte Team um Hans-Peter Grimm. Mehr Informationen sind auf der Homepage des Wettbewerbs: www.klippeneck-wb.de