Die heiligen Relikte zweier Holzschnitzer

Als einen vollen Erfolg darf der Liederkranz Lauterburg seine Weihnachtsfeier mit Theateraufführung im Dorfhaus Lauterburg verbuchen. Bereits vor der Saalöffnung warteten die Gäste vor dem Dorfhaus.

Nach der traditionellen leiblichen Stärkung eröffnete die Bläsergruppe des Posaunenchors Lauterburg mit ihren weihnachtlichen Liedvorträgen das Programm. Anschließend begrüßte die zweite Vorsitzende Erika Kern die Besucher. Danach unterhielt der Liederkranz selbst die Gäste mit seinen Liedvorträgen. Der neue Chorleiter Simon Popp hatte nicht nur die Leitung, sondern begleitete auch souverän den Chor am E-Piano. Nach den weltlichen Liedern „Schuld war nur der Bossa Nova“, dem englisch gesungenen „California Dreaming“ und dem altbekannten „Die Rose“ folgte das slowenische Weihnachtslied „Friedensstern“. Danach konnten alle mitsingen bei der französischen Volksweise „Engel haben Himmelslieder“.

Nach dem Losverkauf für die Tombola stand mit dem mundartlichen Schwank in drei Akten „Die Holzschnitzer“ von Claus Platzer der Höhepunkt des Abends an. Zum Inhalt: Die beiden Holzschnitzer Hans (Thomas Kern) und Franz (Christoph Kern) leben zusammen mit ihrer Schwester Liesl (Desiree Clary). Obwohl die beiden ordentlich zu tun haben, kommt kein Gewinn in die Haushaltskasse. Denn auch der Pfarrer (Kay Nagler) bezahlt seine Aufträge lieber mit „Gottes Segen“ anstatt mit Bargeld. So bleibt auch der resoluten Haushälterin Leni (Celine Clary) nichts anderes übrig, als täglich eine leckere Wassersuppe auf den Tisch zu bringen.

Das bringt die beiden Holzschnitzer auf die Idee, ihren spitzfindigen Freund Sepp (Sebastian Abele) in eine Kutte zu stecken, damit er auf Wanderschaft ihre Schnitzereien als heilige Relikte verkauft.

So bleibt es nicht aus, dass die Polizei auf den Sepp aufmerksam wird und auch Liesls Freund, der Polizeihauptmeister Christian (Marcel Bayer), wird in die Ermittlungen mit eingebunden.

Unterstützt wurden die Theaterspieler durch die Souffleuse Salome Balle und Souffleur Tobias Vogt. Die weiteren Aufführungen des Theaters am Samstag, 17., und am Freitag, 23. Dezember, sind bereits ausverkauft.