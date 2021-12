Die Haushaltsreden im Wangener Gemeinderat

Haushaltsreden gelten im Wangener Gemeinderat als politische Standortbestimmungen. So auch beim Abschluss der Beratungen für das Jahr 2022. Nachfolgend die Reden im Wortlaut:

Die Rede von Mathias Bernhard (CDU):

Heute verabschieden wir zum zweiten Mal einen Haushalt per Videokonferenz. Bei der letzten Haushaltsverabschiedung im Januar dieses Jahres hat der Impfstart gegen das Corona Virus in Deutschland gerade begonnen, die Mengen an Impfdosen waren begrenzt, doch es war eine gute Perspektive für eine Rückkehr zur Normalität unseres Alltags in Sicht. Keiner wollte sich vorstellen, erneut einen Jahreswechsel mit sehr wenigen sozialen Kontakten verbringen zu müssen. Unsere Gemeinschaften in den Familien, im Berufsleben, in den Vereinen und in den Freundeskreisen stehen vor großen Herausforderungen, die viel Toleranz von allen Seiten abverlangen.

Zuallererst möchten wir jedoch Danke sagen:

An die vielen Menschen unserer Stadt, die von den Auswirkungen der Pandemie direkt betroffen sind. Dank sagen, den Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegerinnen und Pflegern in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Dem Deutschen Roten Kreuz und allen Mitwirkenden, die die Bürgertests und die Impfangebote durchführen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kindertageseinrichtungen, den Lehrerinnen und Lehrern in unseren Schulen, sowie allen Menschen im Handels- und Dienstleistungsbereich, den Bürgerinnen und Bürgern, die den Wangener Einzelhandel unterstützen.

Bitte unterstützen Sie die örtliche Gastronomie, die mit immer neuen und kurzfristigen Verordnungen zu kämpfen haben.

Die Kinder und Jugendlichen in den Kindergärten und Schulen, die tapfer und unaufgeregt durch diese Zeit gehen, möchten wir lobend erwähnen. Vieles wird von der Verwaltung aufgefangen, von Frau Exo mit Ihrem Team.

Vieles können wir heute bei der Haushaltsverabschiedung vom Januar wiederholen, die vorsichtige Planung des Haushaltes 2021. Die Maßnahmen und Beschlüsse, resultierend aus der Haushaltsstrukturkommission im Jahre 2020 haben nachhaltig Auswirkungen auf unseren Haushalt 2022. Außerplanmäßige notwendige Investitionen und Ausgaben konnten so geschultert werden. Hier sind wir den Gewerbetreibenden von Wangen im Allgäu dankbar, die trotz der Pandemie sehr gut durch diese Zeit gekommen sind und der Stadt zu über 5 Mio. Euro an zusätzlicher Gewerbesteuer verholfen haben. Andersherum: Die Bundesregierung und die Landesregierungen werden pandemiebedingt mit sinkenden Steuereinnahmen und steigenden Ausgaben konfrontiert.

Konkret zum Haushalt 2022:

Wir haben wiederum mit großen Unsicherheiten auf der Einnahmeseite zu rechnen. Können die geplanten Steuereinnahmen dementsprechend realisiert werden? Hat die vierte Welle der Pandemie negative Auswirkungen auf unsere Wirtschaft?

Der Ergebnishaushalt hat ein Defizit von über 4,3 Mio. Euro, die Abschreibungen von knapp 8 Mio. Euro können nur zu 21 % aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Der Haushalt kann also nicht ausgeglichen werden.

Eine Kreditaufnahme von 3 Mio. Euro ist vorgesehen.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2022 erhöht sich auf über 17 Mio. Euro und Ende 2023 laut Planansatz auf fast 31 Mio. Euro. Hier müssen alle möglichen Anstrengungen gemacht werden, um die beschlossene Schuldenobergrenze von 25 Mio. Euro einhalten zu können. Eine Ausgabe- und Kostendiät über alle Bereiche ist anzustreben.

Die Nettoinvestitionsrate ist erstmalig negativ, eigene Mittel für Investitionen können nicht erwirtschaftet werden, auch die Tilgungen für schon getätigte Investitionen nicht.

Die Hinweise des Regierungspräsidiums Tübingen müssen wir ernst nehmen und dementsprechend umsetzen, die lauten:

Ausgaben reduzieren, geplante Investitionen auf Notwendigkeit überprüfen, Steuern erhöhen um einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft nachkommen zu können. Fazit: Unser Handeln darf nachfolgende Generationen nicht belasten.

Bei jeder Gemeinderatsentscheidung dürfen wir nicht nur die Erstinvestition beleuchten, wir müssen die jährlichen Folgekosten und die zwingend zu erwirtschaftenden Abschreibungen mit in die Waagschale werfen. Wir fordern die Verwaltung auf, diese Kosten zukünftig in den Sitzungsvorlagen aussagekräftig darzustellen.

Im Augenmerk müssen wir den „Gesamtkonzern Stadt Wangen im Allgäu“ mit dem Abwasserwerk und den Stadtwerken haben. Hier schließen wir im Moment die Landesgartenschau GmbH mit ein. Wir möchten auf die beträchtliche Gesamtverschuldung von über 47 Mio. Euro hinweisen, die Landesgartenschau GmbH nicht berücksichtigt.

Speziell bei der Umsetzung der Maßnahmen rund um die Landesgartenschau 2024 fehlt uns der genaue Überblick über die Gesamtkosten. Bei der Klausurtagung des Gemeinderates im Februar 2019 haben wir Gesamtkosten von 78 Mio. Euro vorgestellt bekommen. Diese Kosten werden zum einen von der Landesgartenschau GmbH bilanziert, zum anderen im Kernhaushalt der Stadt. Um einen Überblick der tatsächlichen Zahlen zu bekommen stellen wir heute noch einen gesonderten Antrag.

Bei den Stadtwerken müssen wir unbedingt langfristig auf Kostendeckung achten. Es darf dauerhaft nicht zur Regel werden, dass wir immer wieder Beträge in Millionenhöhe vom Kernhaushalt in die Eigenbetriebe überführen, um die geforderte Eigenkapitalquote erfüllen zu können. Auch sehen wir es für nicht richtig an, Gebühren unserer Bürger im gewinnbringenden Bereich der Wasserversorgung zu erhöhen, um die defizitären Bereiche der Strom- und Wärmeversorgung auf eine schwarze Null zu heben. Diese Mittel fehlen uns im Kernhaushalt der Stadt um unsere Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Unser politischer Wille für den Klima- und Umweltschutz ist ganz klar, aber zu leistbaren Kosten.

Wir wollen nochmals an den Gemeinderatsbeschluss vom vergangenen Jahr erinnern, jährlich eine Liegenschaft zu veräußern, die zur Aufgabenerfüllung der Stadt nicht notwendig ist. Wir sehen das als notwendig an, um die Leistungsfähigkeit unseres Haushaltes zu gewährleisten. Hier denken wir zum Beispiel an die ehemalige Jugendmusikschule an der Lindauer Straße, oder an das GEG-Gebäude, unabhängig von der jetzigen Nutzung.

Bei all den Anstrengungen um einen genehmigungsfähigen Haushalt möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir zu all den Beschlüssen stehen, zur Landesgartenschau 2024 als Instrument für nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Erhöhung der Grundsteuer B um 20%-Punkte werden wir als CDU-Fraktion mittragen, wir sehen das als moderaten Vorschlag der Verwaltung an, um vorwiegend infrastrukturelle Investitionen und Kosten gegenfinanzieren zu können.

Die Strategische Zielplanung im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht NKHR

Letztmalig hat sich der Gemeinderat vor über zwei Jahren mit geringer Beteiligung mit den Handlungsfeldern und deren strategischen Zielplanung beschäftigt. Dies wollen wir nochmals in Erinnerung rufen, eine Sitzung dazu würden wir gerne fürs kommende Jahr anregen. Hier sollten Handlungsziele mit klaren Ergebnissen ausgearbeitet werden. Die jetzige Bewertung sollte nicht Maßstab sein, alle Handlungsfelder haben auch eine gewisse Priorität verdient, z.B. hat Kultur und Sport, kommunale Integration, Sicherheit und Ordnung im jetzigen Status die Punktebewertung „Null“.

Stadtentwicklung

Wohnen und Arbeiten

Noch nie wurde in der Stadt Wangen so viel gebaut wie im Moment, die Stadt gleicht einer einzigen großen Baustelle. Wir sind froh, dass wir mit zusätzlichem Wohnraum in allen Wohnformen über die ganze Stadt hinweg, auch in den Ortschaften vorankommen, genannt sein wollen die Gebiete Erba-Auwiesen, Haid-Wittwais, Neuravensburg-Schwarzenbach und Schomburg-Primisweiler. Bei der Umsetzung dieser neuen Wohngebiete sollten wir noch mehr auf die Klimaneutralität achten. Wir verweisen auf unseren Antrag bezüglich einer weiteren Nahwärmeversorgung. Dementsprechende politische Willenserklärungen und Beschlüsse sind zwingend erforderlich. Beim NTW-Gelände hoffen wir auf baldigen Fortschritt, würden hier ein autarkes, weitgehend regeneratives Energiekonzept in diesem geschlossenen Gebiet mehr als begrüßen. Dies wäre ein Meilenstein zeitgemäßer energetischer Umsetzung. So entstehen insgesamt über 1000 Wohneinheiten über das ganze Stadtgebiet hinweg, größtenteils ohne neuen Flächenverbrauch.

Auch unsere sechs Ortschaften dürfen wir mit Ihren Anliegen nicht hintenanstellen. Vielfältige notwendige Maßnahmen sind umzusetzen: Erweiterungen und Sanierungen von Kindergarten und Schule, Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses, Hochwasserschutz, Umgestaltung der städtischen Friedhöfe, Neuaufstellung der Ortsbauhöfe und vieles mehr.

Wir müssen unseren heimischen Gewerbe- und Industriebetrieben Entwicklungsflächen in Zukunft ermöglichen, auch eventuell direkt an ihren Standorten.

Landesgartenschau

Die Entwicklung rund um die Landesgartenschau läuft in vollem Gange, die ersten Investitionsvorhaben auf dem eigentlichen Erba-Gelände sind bereits erfolgreich abgeschlossen. Das Comptoirgebäude mit Kamin und das Pförtnergebäude, vorrangig für unsere Wangener Jugend, ist in der Fertigstellung. Erwähnenswert sind die Vorhaben der Familie Forster, der Ritter Immobilien GmbH und von der Genossenschaft WohnenPlus. Rasant wächst der Gewerbebau der Firma AVL-SET.

Hier darf es keine Verzögerungen mehr geben, die Zeit drängt um alle gewünschten Projekte bis zur Landesgartenschau 2024 fertig zu bekommen. Weitere Beschlussfassungen werden notwendig sein. Daher wollen wir wie anfangs schon erwähnt regelmäßige Kostenfortschreibungen, um bei weiteren Entscheidungen die Gesamtkosten im Blick zu haben.

Oberschwabenklinik

Die Debatte um das Wangener Krankenhaus bewegt derzeit die Gemüter. Hier ist unabhängig von den jüngsten Aussagen des baden-württembergischen Gesundheitsministers, kluges Handeln ohne Schnellschüsse gefragt. Für uns steht außer Frage, dass ein Flächenlandkreis wie Ravensburg mindestens zwei Häuser der Grund- und Regelversorgung braucht und somit auch eines im Allgäu. Der Landkreis Calw schafft selbiges mit halb so vielen Einwohnern. Unser Ziel als CDU-Fraktion wäre ein Neubau des Wangener Krankenhauses am Engelberg, als Haus der Grund- und Regelversorgung mit einer Geburtenstation. Inwiefern sich dieses Ziel auch in Form einer Teilfachklinik und in möglichem Zusammenspiel mit den Waldburg-Zeil-Kliniken realisieren lässt, müssen die nächsten Monate zeigen. Das vom Kreistag in Auftrag gegebene Gutachten kann hierzu ein erster Schritt sein.

Eine weiterhin gute Gesundheitsversorgung im Allgäu am Standort Wangen kann nach unserem Dafürhalten nur durch fraktionsübergreifendes Handeln im Kreistag gelingen. Wir unterstützen hierbei die Bemühungen der Bürgermeister im Allgäu sowie unserer acht Wangener Kreisräte.

Verkehrsinfrastruktur

Das Thema Verkehr beschäftigt alle Kommunen landauf landab. Das Hauptproblem in Wangen ist nach unserem Dafürhalten die Überlastung der B32, angefangen bei der Ortseinfahrt von Herfatz kommend bis zur Ortsausfahrt Richtung Hergatz. Die fehlende dritte Autobahnausfahrt im Wangener Süden und die damit verbundene fehlende Südumfahrung sind u.a. hauptverantwortlich dafür. Wenn Sie Herr Oberbürgermeister das Thema nochmals aufgreifen wollen, stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite.

Denn es ist die Überlastung der B32, die zu Ausweichverkehren über die Haid und die Berger-Höhe führt. Dieses Problem lösen wir aber nicht durch Sperrung von Straßen oder Einbahnstraßenregelungen wie einst geplant zwischen Haid und Berger-Höhe oder wie andiskutiert in der Immelmannstraße, sondern am nachhaltigsten an der B32 direkt.

Die hoffentlich baldige Beseitigung des Wangener Bahnübergangs, der Abbau mindestens einer Ampelanlage zwischen Aldi und Bahnübergang, weitere mögliche Abbiegespuren sowie der großflächige Umbau der Kreuzung am Waltersbühl zu einem großzügigen Kreisverkehr werden hier vermutlich Abhilfe schaffen, und die Ausweichverkehre in den Siedlungen reduzieren.

Umwelt / Energie/ Klima

In diesem Bereich hat Wangen bereits viel getan, aber wir dürfen nicht stehen bleiben: Als CDU fordern wir daher die Verwaltung auf: Klimaneutral zu bauen, Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und auf städtischen Freiflächen zu errichten, energetische Sanierungen sowie Energieeinsparpotentiale auszuloten und umzusetzen. Den Umstieg auf kommunale E-Fahrzeuge zu forcieren (Bauhof, Verwaltung) sowie aber auch die begonnenen Hochwasserschutzmaßnahmen voranzutreiben. Das von uns vorgeschlagene zweite Biomasse-Heizkraftwerk werden wir mit Hochdruck bei der Verwaltung und in der Bürgerschaft als entscheidenden Klima-Beitrag weiterhin forcieren. Das ist auch das Ziel der Landesregierung BW, erst vor wenigen Wochen wurde beschlossen: Die großen Kreisstädte und Stadtkreise sind zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, eines kommunalen Wärmeplans verpflichtet (siehe §7d). Die übrigen Kommunen werden ab Oktober 2021 durch ein Förderprogramm bei dieser wichtigen Aufgabe finanziell unterstützt. Hier bitten wir die Verwaltung aktiv tätig zu werden!

Wir danken allen Wangener die sich bei der Pflanzaktion für Obstbäume beteiligt haben. So haben 480 Bäume eine neue Bleibe gefunden. Hier sieht man, dass auf freiwilliger Basis viel gemacht werden kann.

Digitalisierung

Unser Ziel ist die komplette Erschließung aller Gebäude in der Stadt und den Ortschaften mit Glasfaserleitungen. Es war ein Antrag der CDU-Fraktion, dieses Thema einst auf den Weg zu bringen. Die Stadt hat mit der Umsetzung begonnen und wir hoffen auf eine Fertigstellung bis spätestens 2025. Bund und Land tragen 90% der Kosten. Was uns nach wie vor negativ aufstößt, ist die Tatsache, dass in manchen Siedlungen drei Breitbandanbieter nebeneinanderliegen und in anderen Bereichen es gar keinen Anschluss gibt. Wichtig ist uns in den nächsten Jahren aber auch der Anschluss aller Schulen und öffentlicher Gebäude ans schnelle Internet. Dies gilt insbesondere in den Ortschaften. Die Abteilungen der freiwilligen Feuerwehr haben zum Teil keinen Internetanschluss in den Schulungsräumen, die Sitzungsräume der Gremien kein WLAN.

Ein großes Anliegen ist für uns die Digitalisierung der Verwaltung. Online ausfüllbare Formulare müssen auch in der Stadt Wangen künftig Standard sein. Ein Antrag unsererseits dazu wird folgen.

Wirtschaft

Gewerbeflächen und Entwicklungsmöglichkeiten für heimische Betriebe werden zunehmend rar. Eine Chance für Start-Ups sowie kleine und mittelständische Unternehmen bieten die Flächen auf dem Erba-Areal, sowie künftig auf dem NTW-Gelände. Ein Paradebeispiel ist wie schon erwähnt der Neubau der Firma AVL-SET in der Spinnereistraße. Trotzdem sollten wir das IKOWA in Waltershofen, aber auch die Erweiterung des Gewerbegebietes in Niederwangen nicht aus den Augen verlieren. Dies könnte wahrscheinlich problemlos im Sinne des sog. Andockgebots erweitert werden. Wichtig ist generell bei allen gewerblichen Entwicklungen, dass wir mehr in die Höhe bauen. Den wenigen wertvollen Platz den wir haben, sollten wir maximal ausnutzen.

Eine wichtige Säule unserer Wirtschaft ist neben dem Tourismus auch der gut funktionierende Einzelhandel. Die Leerstandsquote in unserer Altstadt ist trotz Corona die geringste weit und breit. Auch im Waltersbühl funktioniert der örtliche Handel. Dieser geringe Leerstand gerade in der Altstadt hat mehrere Gründe. Zum einen unsere restriktive Linie gegenüber Discountern und Vollsortimentern auf der grünen Wiese. Weitere Gründe sind zentrumsnahe Parkplätze sowie die Durchfahrtsschleifen durch die Altstadt. Wir als CDU Fraktion haben daher weiterhin die Parkplätze in und um die Altstadt im Blick. In diesem Zusammenhang fordern wir einen jährlichen Bericht über die Entwicklung der Parkplätze, eine Evaluierung des neuen Parkraumkonzepts, sowie den Bau eines Parkdecks um den Verlust von Parkplätzen zu kompensieren. Letzteres kann auch über einen privaten Investor erfolgen. Über ein Parkleitsystem könnte auch ungewünschter Verkehr vermieden werden.

Darüber hinaus wollen wir auch weiterhin die Durchfahrtsschleifen Schmidstraße, Bindstraße und Spitalstraße, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche erhalten. Wir stehen fest an der Seite unserer Einzelhändler, der Ärzteschaft, Dienstleister und Gastronomen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen nicht die Augen vor der Zukunft verschließen, denn der Einzelhandel und unsere Innenstadt wird sich durch die Konkurrenz des Onlinehandels in naher Zukunft stark verändern. Daher wollen wir ein unabhängiges Gutachten als Entscheidungsgrundlage für jede weitere Entscheidung in Sachen Handel, Verkehr und Parken in der Altstadt.

Tourismus

Tourismus ist in Wangen ein zentraler Wirtschaftsfaktor, der in Zukunft noch wichtiger werden wird. Die Frage ist, wie können wir unsere Attraktivität noch steigern, wie mehr Touristen gewinnen? Die Senioren kommen nahezu von allein, aber welches Angebot haben wir z.B. für Familien und jüngere Reisende? Ausreichend Hotels sind gebaut bzw. gibt es bereits, wir bitten die Verwaltung: besonders in Sachen Internetauftritt sowie altersspezifischer Werbung, auch mittels Social-Media Wangen als attraktives Urlaubsziel erscheinen zu lassen. Die wesentlich verbesserte Erreichbarkeit Wangens über die öffentlichen Verkehrsangebote, einhergehend mit der Elektrifizierung der Südbahn und der württembergischen Allgäubahn, sollten noch mehr beworben werden. Noch ein weiterer Punkt: Es fehlt ein trockener Wartebereich am bzw. im Bahnhof, sowie ein attraktiverer Busbahnhofs-Warte- und Toilettenbereich. Klar ist – Attraktivität zieht an: Der Tourist von heute könnte morgen ein Wangener Bürger sein, oder werden?!

Kultur und Sport

Bei den Freiwilligkeitsleistungen, plant Wangen wie bisher. Auch wenn es heuer für viele Bereiche in Kultur und Sport wenig Möglichkeiten gab aktiv zu werden - oder nur mit erheblichen Einschränkungen - wird im Teilhaushalt 4 nicht gekürzt. Eine Hoffnung für alle, denen Sport und Kultur in ihrer Freizeit wichtig sind. Auch für die Vereine selbst ist dies ein gutes Zeichen. Wangen ist und bleibt in diesem Bereich ein verlässlicher Partner. Uns als CDU-Fraktion ist es wichtig, dass alle Bereiche in Kultur und Sport weiterhin gestärkt und unterstützt werden. Die Vereine übernehmen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für unsere Gesellschaft, insbesondere auch bei der Jugendarbeit.

Dennoch müssen wir auf unsere enge Finanzsituation achten. Daher fordern wir zum einen ein weiteres Mal eine Übersicht seitens der Stadt, wer in Wangen in welchem Umfang gefördert wird. Dies soll auch zukünftig dabei helfen, Gruppierungen und Vereine in einem vergleichbaren Maßstab zu fördern. Zum anderen möchten wir anregen, bei Veranstaltungen eine festzulegende Kostendeckung anzustreben.

Für das kommende Jahr wünschen wir den Kulturtreibenden, den Vereinen und Vereinigungen, dass Sie wieder Ihre Aktivitäten aufnehmen können, Veranstaltungen, Konzerte und Feste wieder stattfinden dürfen und wir pulsierendes Leben in unserer schönen Stadt mit Ihren Ortschaften erleben.

Zu den Beschlussvorschlägen können wir zu allen sechs Punkten Zustimmung signalisieren.

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die Erstellung des Haushalts unter erschwerten Bedingungen, allen voran Frau Winder und Frau Eisele und allen anderen, die im Vorder- und Hintergrund am Haushalt aber auch an der Umsetzung von Beschlüssen mitgewirkt haben.

Die Rede von Tilman Schauwecker (GOL):

Ich darf für die GOL die Stellungnahme zum Haushaltspan 2022 abgeben und mich gleich zu Beginn bei Ihnen, Frau Winder und Frau Eisele, und ihrem ganzen Team in der Kämmerei für das vorgelegte Zahlenwerk mit allen Erläuterungen, die es erst verständlich machen, bedanken. Nie zuvor, zumindest nach meiner Erinnerung, war ein Haushaltsplan so früh, das heißt schon noch im alten Jahr, fertig, eine sehr respektable Leistung.

Die GOL, die Grün-Offene Liste in Wangen war immer die politische Gruppierung mit den Wurzeln in den Fragen von Umwelt- und Naturschutz, heute unter Klimaschutz zusammengefasst, etwas umfassender formuliert auf der Basis ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Ich schicke das hier voraus, weil manche vielleicht den Eindruck haben, es sei um unser Engagement in den letzten Monaten etwas stiller geworden, von uns kämen keine diesbezüglichen Anträge oder Impulse mehr und will das im Weiteren etwas differenziert erläutern.

Zur Ökologie also folgende Aspekte:

Erstens wartet von uns noch ein Antrag auf die Antwort durch die Stadtverwaltung, nämlich die Aufforderung, die Stellungnahmen zum Thema Klimarelevanz in den Vorlagen für den Gemeinderat einheitlicher und professioneller zu gestalten. Kurz, es geht um das sogenannte „Klimakästchen“. Der Kern des von uns angefügten Kriterienkatalog zu dessen Erarbeitung: da gibt es bei der Klimarelevanz auch einen Schmerzpunkt, bei dessen Überschreiten alternative Vorgehensweisen oder Verzicht auf die Maßnahme angezeigt ist, z.B. beim Versiegeln von Flächen. Auf die Bereitschaft zu solch alternativer Denkweise in Verwaltung und Rat warten wir noch, ich hänge unseren Antrag zur Erinnerung gerne nochmals an.

Zweitens hat die GOL die Tugend der Geduld gelernt, wobei mich immer wieder die Frage umtreibt, wieviel Geduld das Klima mit uns noch haben wird, ein bisschen mehr vielleicht als das Corona-Virus, das unsere Köpfe und Herzen derzeit leider weiterhin besetzt hält, aber 2040, das Jahr der selbstverordneten und vorgeschriebenen Klimaneutralität im Sinne des Pariser Abkommens, rückt näher. Zur Sache: etwa zwei Jahre, nachdem wir vehement Verbesserungen für den Radverkehr eingefordert haben, hat sich in 2021 wirklich viel getan. Optisch gut erkennbare Radschutzstreifen, Aufstellflächen, Bordsteinabsenkungen und weitere Abstellplätze sind an vielen Stellen in der Stadt entstanden und erhöhen objektiv und subjektiv das Sicherheitsgefühl und laden zum Radeln in der Stadt ein. Unsere Botschaft, dass der Anteil des Fahrrad- und des Fußgängerverkehrs in Zukunft eine ganz andere Rolle spielen werden, ist angekommen und das freut uns sehr. Großes Lob an das Tiefbauamt, Herr Ritter und alle Mitstreiter*innen dort, ganz ehrlich und gar nicht ironisch!

Drittens sind wir bereit, die Dinge selbst mit in die Hand zu nehmen: das winzige Fenster für einen Halbstundentakt, das unsere letztjährigen gemeinderätlichen Vorgaben für den künftigen Betrieb der Stadtbusse offen gelassen haben, wurde von uns in einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit mit Herrn Anders im AK Mobilität und den künftigen Betreibern des Stadtbusses genutzt. Unsere Stadt bekommt ab 1. Januar 2022 einen Busverkehr auf vier Basislinien in modernen 19 Sitzer-Bussen. Aus diesem Grundkonzept heraus werden wir mit Hilfe der sich einstellenden Erfahrungen alle anderen Parameter flexibel weiterzuentwickeln helfen: die genaue Linienführung, die Lage der Haltestellen und die Taktung mit den durch den Landkreis bereit gestellten Schnell- und Regio-buslinien zwischen Ravensburg, Wangen, dem Westallgäu-Klinikum und Isny und dem seit gestern elektrifizierten Bahnverkehr auf der Allgäubahn mit den Halten an unserem sicher bald in neuem Glanz erstrahlenden Bahnhof. Wir freuen uns auf den Start an Neujahr und bleiben an allen Themen des ÖPNV dran.

Viertens stehen wir zu unseren Vorschlägen, Ideen und Konzepten, auch und vor allem dann, wenn sich der übliche raue Gegenwind einstellt – der Kampf um unser Klima und die notwendige Überzeugungsarbeit vor Ort sind nicht immer lustig. Über die Arbeit im Energieteam sickerte im Laufe des Jahres durch die akribische Zuarbeit unserer Mitbürger Hans-Jörg Pfau und Rolf Haag die Erkenntnis durch, dass für unsere Klimaneutralität bis 2040 in der Stadt durchschnittlich jeden Monat eine Dachflächen-PV-Anlage und insgesamt 15 Freiflächen-PV-Anlagen wie die beidseits der A 96 geplante beantragt und installiert werden müssen. Beide Aufgaben sind alleine im Blick auf die Handwerker*innenleistung als auch auf die formale Logistik kaum umsetzbar, vor allem aber braucht es dafür in unserer Stadt – und überall woanders auch – einen Gemeinsinn und eine Überzeugung, die nicht nach dem St. Floriansprinzip – neuhochdeutsch nimby, not in my backyard – alles verhindern will, was einem nicht in die private Optik passt. Wir als Gemeinderät*innen aller Fraktionen und der Gruppierung müssen unserer Verwaltung, die die Zeichen der (Klima)zeit erkannt hat, vorbehaltlos den Rücken stärken, falls wir es ehrlich meinen.

Das bedeutet fünftens, wir stellen keine seitenlang zu später Stunde und prominent verlesenen Anträge zum Klima wie jüngst hier zum Quartierskonzept Waltersbühl und einem unzweifelhaft wünschenswerten weiteren Nahwärmekraftwerk, sondern freuen uns über jedes gemeinsame Zusammenhalten bei Klimamaßnahmen hier im Rat, Handeln statt langer Worte! Ein guter Test hierfür wäre eine gemeinsame klare Haltung gegen jede Aufweichung und Ausnahmeregelung der beschlossenen Konzeption zur Parkraumbewirtschaftung, wie sie dieser Tage von denen gefordert wird, die über die Bequemlichkeit ihres individuellen Kfz-Betriebs in keiner Weise nachdenken oder an dieser gerüttelt sehen wollen, ausgerechnet junge Menschen, die die Folgen des Klimawandels viel klarer erleben werden als die von Fridays For Future (FFF) für ihr Zögern attackierten Älteren.

Und sechstens lässt uns der Umgang mit unseren Anträgen, mit Verlaub, schon etwas stutzen, Stichwort Altstadtverkehrsberuhigung. Ich drücke es einmal ganz positiv aus: eigentlich zweifelt ja wirklich niemand daran, welches tolle Flair unsere Altstadt insbesondere in der warmen Jahreszeit ausstrahlt, wie sehr die Menschen das Bummeln, das Verweilen, das sich Begegnen, das Einkehren und das Einkaufen genießen. Braucht es dazu das Auto, das Vorfahren und Einladen direkt vor dem Lokal oder dem Geschäft? Nein, gewiss nicht! Was aber wird aus unserem diesbezüglichen Antrag? Erst findet er 2020 eine Mehrheit, die Verwaltung legt einen durchdachten Vorschlag für eine Versuchsphase in 2021 vor, dann sind ein paar wenige strikt dagegen und lösen einen Flächenbrand – neuhochdeutsch shitstorm – aus und jetzt zieht sich die Verwaltung ängstlich auf die Idee eines einmaligen (?) Events im kommenden Sommer 2022 zurück. Das alles macht uns schon nachdenklich.

Soviel zum Thema Ökologie, ich kann hier nicht alles abarbeiten, vielleicht noch den folgenden uns wichtigen Hinweis an alle damit befassten Stellen: achten Sie dringend darauf, dass alle von uns beschlossenen Ausgleichsmaßnahmen in der Stadt und in den Ortschaften zeitnah umgesetzt werden, wir sind hier alle in der Verantwortung für Natur und Klima!

Ich möchte die Aspekte der ökonomischen und der sozialen Nachhaltigkeit zusammenpacken, sie gehören für mich in diesem Jahr 2022 und den folgenden bis zur Landesgartenschau zusammen. Unsere Stadt erzielt Jahr für Jahr immer noch höhere Gewerbesteuereinnahmen, Corona und allen anderen denkbaren wirtschaftlichen oder konjunkturellen Dellen zum Trotz. Dies gelingt nicht ohne Grund: maßgeblich ist die spezifische Mischung unserer Branchen und Betriebe einschließlich der im Verborgenen blühenden, der „hidden champions“, wie Sie, Herr Sonntag, so schön sagen. Die 20 Mio. €-Grenze wird in diesem Jahr geknackt und 2022 setzen wir mit der üblichen vorsichtigen Zurückhaltung 18 Mio. € an. Das ermöglicht, zusammen mit einer Reihe weiterer positiver Effekte, eine Investitionstätigkeit in Höhe von fast 37 Mio. €, nochmals über 10 Mio. € mehr als die in 2021 geplante. Dass die Verwaltung einen solchen Haushalt mit einem geplanten Minus von über 4 Mio. € vorab dem Regierungspräsidium erläutern muss, ist verständlich, dies war aber wohl auch in Tübingen nachvollziehbar, geht es letztlich doch nur um eines: die Landesgartenschau 2024.

Schaut man sich aktuell in Wangen um, stellt man so viel aktive Baustellen fest, dass fast im Wochentakt die Veränderungen an den interessanten Orten erkennbar sind. Entlang der Argen, gegenüber der Altstadt, rund um den Festplatz, auf der Argeninsel, bei den großen Baumaßnahmen am Auwiesenweg, auf der Düsterwiese, dem Kernort der Ausstellung, an den gewerblichen und privaten Vorhaben im unmittelbaren ERBA-Gelände, an den Radwegen und ihren geplanten Brücken. Die Stadtgärtnerei erhält ihren neuen Platz, die Schwierigkeiten um die Reithalle scheinen gelöst genauso wie die nachbarschaftliche Verträglichkeit mit der Waldorfschule, türkisches und jetzt auch das portugiesische Vereinsheim im Lindenhof wurden und werden fertig, Leben zieht ein in den schönen Gebäuden von wohnen+ und in den ehemaligen Arbeiterhäusern und bald kann vielleicht auch der längst fertiggestellte Durchgang unter dem Kanal eröffnet werden.

Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau Wangen 2024 laufen, zwar eilig, aber eben im Plan, und die Schau in Überlingen hat vielen Besucher*innen aus Wangen ein überzeugendes Vorbild gegeben. Alle bisherigen baulichen Maßnahmen atmen moderne Ideen, im Nutzungsgedanken für Gewerbe und den dringend notwendigen Wohnungsbau, im Baustil und in der Verwendung des Baumaterials Holz. Und die bisherige Finanzierung liegt auch im Plan, kleinere Ausreißer z.B. bei überraschenden Altlasten konnten wir auffangen. Wir von der GOL können also bisher für unser großes Vorhaben Nachhaltigkeit attestieren, im finanziellen Sinne und im ökologischen, auch wenn das Fallen und Versetzen von Bäumen im Frühjahr durch die damit verbundenen Veränderungen Emotionen freigesetzt hat.

Bei allem Lob und aller Zuversicht möchte ich dennoch warnend den Zeigefinger heben. Lassen wir bei aller Begeisterung über das Entstehende nicht die soziale Nachhaltigkeit außeracht, wir müssen alle Menschen in unserer Stadt mitnehmen auf die Reise nach 2024, aber auch in die Zeit danach, darauf habe ich in mehreren Haushaltsreden für die GOL hier hingewiesen. Möglicherweise unnötiger Kristallisationspunkt solch kritischer Gefühlslagen könnte der angedachte hölzerne Aussichtsturm auf dem Schönbühl werden, nicht allein aus finanziellen Erwägungen – das Projekt befindet sich gerade in der Entscheidungsphase über einen Zuschuss -, sondern auch im Blick auf die Psychologie: bleibt Wangen so gut geerdet wie man es kennt oder hebt es ab? Die Antwort ist noch offen und sie verlangt von den Verantwortlichen Fingerspitzengefühl!

Der Ausgangspunkt aller Planungen war das Wiederaufleben von Gewerbe, Arbeiten, Wohnen und Leben in dem Stadtteil, der einst als „Textilstadt“ weit vor den eigentlichen Toren Wangens entstanden war, der ERBA. Dem ERBA-Museumsverein aber im Endausbau gerade einmal 70 m² Fläche für seine Ausstellung in der Alten Schmiede oder eventuell im Keller der Alten Spinnerei zuzugestehen, weil es die Bedürfnisse des großen Investors so erfordern, bestätigt meine und unsere Skepsis gegenüber dem großen Geld, das sich unserer grundlegend sozial angelegten Schau auf dem Boden der ERBA zu bemächtigen droht. Angesichts von 170 Jahren Industriegeschichte regen wir daher an, die historische Bedeutung der ERBA dadurch zu würdigen, dass wir für die Erarbeitung einer Museumskonzeption auf die Unterstützung und den Rat externer Ideengeber*innen setzen. Eine stimmige Unterbringung während der Landesgartenschau und darüber hinaus muss selbstverständlich sein. Beides erfordert von uns nicht nur weiteres Fingerspitzengefühl, sondern auch finanzielle Mittel, vielleicht auch die für den Aussichtsturm eingeplanten, warum nicht?

Im Kern des neuen Wohngebiets ist ein wunderschöner Kindergarten geplant. Von unserer Seite wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich dabei nicht um einen Umzug eines Kindergartens, nämlich dem des sehr sanierungsbedürftigen im Ebnet, sondern um einen notwendigen zusätzlichen städtischen Kindergarten handelt. Holger Sonntag hat jüngst, durchaus stolz, beim GOL-Stammtisch berichtet, das Durchschnittsalter der in Wangen aktuell Zuziehenden liege bei 31 Jahren. Eigentlich sonnenklar, dass es sich dabei ganz erheblich auch um junge Familien handeln muss, und deren wichtigstes Bedürfnis ist neben dem Arbeitsplatz, weswegen sie vermutlich nach Wangen gekommen sind, und adäquatem Wohnraum eine passende Betreuung ihrer Kinder. Die GOL fordert im Grunde seit Beginn dieser Legislatur die Wiederinstallation des Kindergartenausschusses, zuletzt meldete auch die CDU diesen Bedarf an. Ja, es wird anstrengend sein, sich die Vielfalt an Ideen, Vorschlägen und Bedürfnissen regelmäßig von Eltern- und Mitarbeiter*innenseite anzuhören, manches an Anspruch mag darin auch übertrieben sein, aber eine jährliche Sitzung des Verwaltungsausschusses mit Absegnen der Bedarfsplanung ist einfach zu wenig. Für eine moderne Aufstellung als kinder- und familienfreundliche Kommune müssen wir mehr tun als das gesetzlich Vorgeschriebene, und seien Sie sicher, Herr Lang und Frau Exo, der Aufwand wird sich lohnen.

Corona hat in jetzt bald zwei Jahren uns allen, Ihnen, Herr Oberbürgermeister, aber auch allen städtischen Mitarbeiter*innen an ihren jeweiligen Plätzen Enormes abverlangt, wird es absehbar weiterhin tun. Zeitgleich streben wir mit Macht und allem Einsatz dem Jahr 2024 mit dem epochalen Datum der Landesgartenschau in Wangen entgegen. Wir legen daher Wert darauf und bitten darum, dass alle betroffenen Mitarbeiter*innen mit großer Wertschätzung und, wo es rechtlich und organisatorisch möglich ist, auch mit finanzieller Großzügigkeit auf diesem Weg mitgenommen werden.

Im Sinne von Zusammenhalt und nachhaltigem sozialem Miteinander plädiere ich, auch wenn es nicht in unsere unmittelbare Zuständigkeit fällt, dafür, die Mitarbeitenden in unseren OSK-Kliniken, die zweitgrößte davon steht in Wangen und soll das hoffentlich weiterhin bleiben, mit Wertschätzung zu behandeln, sie leisten nicht zuletzt in der Corona-Krise Unglaubliches. Danke dafür!

Ich könnte noch länger weitermachen, auf unsere anstehenden Aufgaben beim nochmals völlig veränderten Hochwasserschutz im Sinne von Starkregenmanagement eingehen oder auf die ungelöste Problematik bei den Hangrutschen in Primisweiler und anderswo, angesichts der wenig attraktiven digitalen Kommunikationsform in unseren aktuellen Gemeinderatssitzungen möchte ich es beim Gesagten bewenden lassen. Nehmen Sie unsere Worte als Lob, nehmen Sie sie als Impuls und Ansporn, sie kommen bei uns stets aus Sorge um einen nachhaltigen Zusammenhalt unserer Gesellschaft und der Menschen in unserer Stadt.

Ich schließe mit einem Satz aus meiner Haushaltsrede beim Kreistag vor nur vier Tagen: jedes geduldige und freundliche Wort, das zwischen Menschen fällt, ob sie sich kennen oder nicht, ist wichtig und zeigt, dass wir in der Krise zusammenhalten.

Die Entscheidung über die beantragte Erhöhung der Grundsteuer B überlassen wir mit Spannung dem Verlauf der nun folgenden Aussprache, den übrigen Punkten 1) bis 5) des Beschlussvorschlags stimmen wir als GOL zu.

Die Rede von Ursula Loss (FW):

„Schulden sind, für sich gesehen, nicht gut oder schlecht.“ v(Zitat von Herrn Oberbürgermeister Lang)

Wie hoch darf das verträgliche Maß der Verschuldung für eine Kommune sein? Darüber kann man leidenschaftlich diskutieren. Bereits vor 10 Jahren war dem Haushaltsplan der Stadt Wangen ein Schuldenstand von 24,6 Mio. € für das Jahr 2014 zu entnehmen. Zum Glück kam es anders.

Ende 2021 wird die Verschuldung im Kernhaushalt bei ca. 15,1 Mio. € liegen und tendenziell wird diese in den Folgejahren stark ansteigen, zumal das Steueraufkommen der nächsten Jahre, auch unter Berücksichtigung der Pandemie, schwer kalkulierbar ist. Der Systematik der Haushaltsplanung ist es geschuldet, dass wir die endgültigen Ergebnisse erst im übernächsten Haushaltsjahr erhalten.

In den §§ 78 und 87 der Gemeindeordnung ist uns eine restriktive Schuldenpolitik vorgegeben. Oberstes Ziel ist es daher, mindestens einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen, bzw. die ordentlichen Kredittilgungen zu erwirtschaften. Bei einem prognostizierten Gesamtergebnis von -4,3 Mio. € in 2022 erfüllt die Stadt Wangen diese Vorgaben nicht. Angesichts steigender Abschreibungslasten wird sich das Problem nicht ausgeglichener Haushalte künftig noch deutlich verschärfen. Es bleibt spannend, wie das Regierungspräsidium Tübingen hierzu endgültig Stellung bezie-hen wird.

Steuererhöhungen sind für die Freien Wähler nicht das erste Mittel, um ein Defizit auszugleichen. Vielmehr ist es an der Zeit den hohen Bestand an städtischen Lie-genschaften zu reduzieren, um einerseits einmalige Erlöse zu generieren und ande-rerseits damit einhergehend nicht unerhebliche Synergieeffekte durch Einsparungen im Gebäudeunterhalt zu realisieren. Die vielfältigen Pflichtaufgaben der Stadt sowie das Mega-Projekt Landesgartenschau 2024 machen trotz der angespannten Haushaltslage kreditfinanzierte Investitionen in Millionen-Höhe notwendig. Hier gilt es, das Notwendige vom Wünschenswerten zu unterscheiden und Prioritäten zu setzen. Maßnahmen wie z.B. die Sanierung der Realschule, die Erweiterung verschiedener Kindergärten und der Neubau des gemeinsamen Feuerwehrhauses in Leupolz und Karsee sind uns wichtig und zählen unstrittig zu den nächsten Pflichtaufgaben.

Unklar ist der derzeitige Stand in Sachen Revitalisierung des ehemaligen NTW-Geländes. Der Erhalt der Gewerbeflächen und die damit mögliche Ansiedlung von Gewerbebetrieben auf diesem Gelände war für die Freien Wähler immer ein zentra-les Anliegen. Auch halten wir weiterhin den Bau einer zweiten Brücke zur Erschließung des Areals, auch wenn es ein finanzieller Kraftakt für die Investoren darstellt, für sinnvoll und notwendig.

Zum Jahresende 2023 beträgt der prognostizierte Schuldenstand unglaubliche 30,8 Mio. €. Wir fordern die Stadtverwaltung und den gesamten Gemeinderat auf, alles zu unternehmen, dass die durch Gemeinderatsbeschluss festgelegte Schuldenober-grenze von 25 Mio. € eingehalten wird - dies auch vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit! Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht soll jede Generation die Kosten für die Infrastruktur tragen, die sie nutzt.

Ein wesentlicher Treiber der Verschuldung sind die Baumaßnahmen zur Stadtteilentwicklung im Vorfeld der Landesgartenschau 2024. Dort werden nicht nur neue Perspektiven und Lebensräume für Wangener Bürger/innen, sondern auch Wohnraum, Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen. Das ist eine Investition in die Zukunft, mit der künftig höhere Steuereinnahmen von Privatpersonen und von Gewerbetreibenden generiert werden. Das Gesamtprojekt Landesgartenschau 2024 in Wangen ist eben nicht in erster Linie eine Blümlesschau! Alleine auf dem Landesgar-enschaugelände und der Auwiesensiedlung entstehen über 350 neue Wohneinheiten. Wir versprechen uns hierdurch auch eine verstärkte Dynamik am Wohnungsmarkt in der gesamten Raumschaft. Ob die Eröffnung des neuen Kindergartens in der Schwester-Melania-Straße erst nach der Landesgartenschau ausreichend ist, wird von uns zumindest angezweifelt. Ein dringender Platzbedarf zeichnet sich schon vorher ab. Fingerspitzengefühl wird auch in Sachen Aussichtsturm vom Gemeinderat und der Landesgartenschau GmbH notwendig sein. Wir sind gut beraten, ein offenes Ohr für die Meinungsäußerungen aus der Bürgerschaft zu haben und das Thema auch im Falle einer Förderungszusage ergebnisoffen zu beraten. Insgesamt dürfen wir aber sehr stolz auf unsere Stadt sein, die mit der Entwicklung eines neuen Stadtteils für die Zukunft Wangens Wohnraum, Arbeits- und Ausbildungsplätze und nicht zuletzt nachhaltig Lebensqualität schafft.

Eine große Herausforderung stellt über die Zeiten der Landesgartenschau hinaus die Verkehrsleitplanung dar. Sehr gute Lösungsansätze sehen wir in der Umsetzung weiterer Kreisverkehre, eine immer wiederkehrende Forderung der Freien Wähler. Auch die konsequente Umsetzung des Radwegekonzepts, die Anlage von Fahrradschutz-streifen und die geplanten Ampeloptimierungen werden von uns mit Nachdruck unterstützt. Für die andauernden Sperrungen der Radwegebrücken in Jussenweiler und Dürren haben wir kein Verständnis, allerdings ist uns klar - die Stadt hat dazu keine direkte Einflussmöglichkeit, da die Zuständigkeit ausschließlich beim Regierungspräsidium Tübingen liegt. Für 2022 freuen wir uns auf die Umsetzung des neuen Stadt-buskonzeptes. Einhergehend mit der neuen Parkraumbewirtschaftung versprechen wir uns dadurch eine deutliche Beruhigung unserer historischen Altstadt.

Zum 01.01.2022 soll u.a. zur Finanzierung des ÖPNV in Wangen die Grundsteuer B moderat angehoben werden. Die Freien Wähler stehen hinter dieser zweckgebundenen Steuererhöhung. Mit der Grundsteuerreform im Jahre 2025 kommen auf die Bürgerinnen und Bürger aber noch weitere, teils sehr einschneidende Änderungen zu. Bei dieser Reform werden Erinnerungen an die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wach. Durch die Klage eines einzelnen Bürgers gegen das bisherige System muss das Verfahren zur Festsetzung der Grundsteuer von Grund auf neu geregelt werden. Baden-Württemberg hat sich für das modifizierte Bundeswertmodell entschieden und die Kommunen müssen dies, ob sie wollen oder nicht, entsprechend umsetzen. Auf den ersten Blick wirkt die neue Grundsteuer einfach. Aber! Entgegen dem bisherigen Berechnungsverfahren errechnet sich die Grundsteuer künftig nahezu ausschließlich am Bodenrichtwert und der Grundstücksgröße. Dies bedeutet für unsere Bürgerinnen und Bürger enorme Verschiebungen. Zum Beispiel wird die Grundsteuer für Ein- und Zweifamilienhäuser deutlich ansteigen und im Gegensatz werden Wohnungen im Geschosswohnungsbau entsprechend entlastet. Obwohl die Grundsteuerreform aufkommensneutral ist, bedeutet dies für die Stadt Wangen eine enorme personelle und somit auch finanzielle Mehrbelastung.

Der Gutachterausschuss hat mit dem aktuellen Personal bisher sehr gute Arbeit geleistet, trotzdem wird es wohl unvermeidlich sein, weitere Stellen zu schaffen. Andernfalls könnte den im Gutachterausschuss verbundenen Gemeinden ein Worst Case Szenario drohen, da 2025 die Grundsteuer mangels Grundlagen nicht entsprechend neu festgesetzt werden könnte.

Wie bei der Grundsteuer zeichnen sich auch bei anderen Aufgaben vergleichbare Entwicklungen ab. Bund, Land und Landkreis geben vor, Städte und Gemeinden als letztes Glied in der Kette sind für die Umsetzung mehr oder weniger allein verantwortlich. Dies führt zwangsläufig durch das Mehr an Aufgaben zu einem größeren Personalkörper, der nicht in gleichem Maße gegenfinanziert wird. Allein in den letzten zehn Jahren stiegen die Personalkosten bei der Stadt Wangen um rund neun Millionen Euro. Allein diese Steigerung entspricht ca. 10 % der Gesamtausgaben in 2022. So kann und darf es nicht weitergehen!

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist die positive Überraschung in Wangen schlechthin. Wer hätte gedacht, dass die Gewerbesteuer in solchen Krisenzeiten kontinuierlich auf Rekordhöhe ansteigt. Hier macht sich bezahlt, dass die Stadt auf breit aufgestellte, familiengeführte Mittelstandsunternehmen, anstatt auf Großkonzerne, gesetzt hat und diesen Weg auch weiterverfolgt. Wir danken ausdrücklich allen Gewerbetreibenden, welche die Coronakrise bisher tatkräftig und innovativ so gut gemeistert haben.

Wie in den vergangenen Jahren auch begrüßen die Freien Wähler den vorsichtigen und konservativen Planungsansatz; aber auch da sind Maß und Mitte gefragt. Jahresergebnisse die um mehrere Millionen Euro über der Prognose liegen, stellen die Seriosität der Planung zumindest in Frage.

Zu den Themen Umwelt, Energie und Klima:

Gemeinden, Städte und Landkreise nehmen eine zentrale Stellung ein, wenn es um eine nachhaltige Entwicklung in Sachen Umwelt, Energie und Klima geht. Denn hier bündeln sich nahezu alle Themen nachhaltiger Entwicklung. Klimawandel und Arten-sterben sind globale Herausforderungen, was aber nicht zu der Haltung führen darf, dass man als Einzelner, als einzelne Kommune oder als einzelnes Land nichts erreichen kann. Kommunale Entscheidungen reichen oft weit in die Zukunft und beein-flussen damit auch das Leben künftiger Generationen, denn der am Ende teuerste Klimaschutz ist derjenige der heute nicht umgesetzt wird. Nicht zuletzt hat die Stadt Wangen im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz auch eine Vorbildfunktion. Nur das was die Stadt vorlebt, kann sie auch von Ihren Bürgerinnen und Bürgern verlangen. Konkrete Gestaltungsmöglichkeiten sehen die Freien Wähler künftig beispielhaft bei folgenden Themenschwerpunkten:

Reduzierung des Individualverkehrs durch eine deutliche Verbesserung des regionalen ÖPNV und eine Verbesserung der Infrastruktur in den Ortschaften. Das Konzept der autofreien Altstadt sollten wir ergebnisoffen weiterverfolgen. Ein großes Zukunftsthema ist auch für Wangen die „nachhaltige Mobilität".

Erhöhung des Anteils regenerativer Energie für die Heizungen der städtischen Gebäude. Ein weiterer Ausbau der Nahwärmeversorgung über den Bereich der Kernstadt hinaus, insbesondere auch für private Gebäude (s.a. Antrag der CDU für ein Heizkraftwerk für den Bereich Waltersbühl, Wittwais und Haid), sollte sorgfältig geprüft werden. Mit dem Betrieb von 4 städtischen Wasserkraft-anlagen kann die Stadt Wangen zwischenzeitlich einen Großteil der städtischen Gebäude mit regenerativem Strom das ganze Jahr über verlässlich versorgen.

Durch zusätzliche Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und Freiflächen lässt sich dieser Anteil aber noch weiter steigern. Der erste Schritt zur Wärmegewinnung aus Abwasser ist in Wangen bereits gemacht. Gibt es hier weiteres Potential?

Direkte Energieeinsparung durch Umrüstung herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Technik, in den städtischen Gebäuden, bei der Straßenbeleuchtung und den Sportanlagen.

Flora und Fauna

Pflanzaktionen für Hecken, Sträucher und Bäume könnte die Stadt über die Landesgartenschau hinaus initiieren und begleiten. Alleine das Eschentriebsterben, z.B. entlang der Argen, fordert hier ein besonderes Engagement bei Nachpflanzungen. Die Neuanlage von Streuobstbäumen wird von der Stadt bereits unter-stützt, vielfach fehlt es aber an der Pflege bestehender Altanlagen durch die Grundstücksbesitzer. Hier gilt es zusätzlich Anreize zu schaffen.

Hochwasser und Starkregen beschäftigen uns mehr und mehr. Der große Hangrutsch bei Primisweiler, die Überschwemmungen in Epplings und Deuchelried zeigen uns neue Handlungsfelder abseits der Argen sehr deutlich auf. Wir müssen dafür sorgen, dass das abfließende Oberflächenwasser über die Vorfluter abgeführt bzw. auf dafür vorgesehenen Retentionsflächen zurückgehalten wird. Gleichzeitig gilt es durch eine Gefährdungsanalyse Risikokarten zu entwickeln. Die Festlegung der Grenze zwischen privater und staatlicher Verant-ortung ist für uns als politisches Gremium eine wichtige Voraussetzung für unsere künftigen Entscheidungen auf diesem Gebiet.

Zum Schluss noch ein paar allgemeine Themen

Das öffentliche Leben in Wangen und den Ortschaften ist stark durch das Ehrenamt in den Vereinen und sonstigen Institutionen geprägt. Gerade in dieser Coronazeit wird uns klar was fehlt, wenn die vielen Ehrenamtlichen nicht aktiv sein dürfen. All diesen Personen möchten wir ein herzliches Dankeschön sagen für die vielen freiwilligen Stunden zum Wohle der Allgemeinheit. Die Freien Wähler werden sich auch weiterhin für eine bestmögliche Unterstützung des Ehrenamtes einsetzen.

Andererseits verärgert uns mehr und mehr die St. Florians Haltung einzelner Bürge-rinnen und Bürger. Kinderspielplätze, Einrichtungen für Jugendliche, Sportanlagen, all das wird nur zu gerne gefordert, nur nicht vor der eigenen Haustüre. Als Gremium dürfen wir uns nicht von jedem Einzelinteresse leiten lassen - das Gemeinwohl muss immer im Vordergrund stehen. Bürgerbeteiligung ist wichtig aber am Ende muss die nachvollziehbare Entscheidung des Gemeinderates zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt stehen. Diese muss auch Gültigkeit haben und sollte nicht durch Gutachten, verspätete Nachfragen, Petitionen, Zeitungsartikel und Leserbriefe sofort in Frage gestellt werden. „Allen Leuten Recht getan, ist eine Kunst die niemand kann!"

Die Beschäftigten der OSK in Wangen, die Ärzte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten Gesundheitswesen bedürfen seit Monaten unserer besonderen Unterstützung. Sie leisten derzeit Außerordentliches. Wir halten es für ungehörig in dieser Zeit eine Diskussion über die Krankenhausstruktur im Landkreis zu führen. Krisen sind immer schlechte Ratgeber für langfristige Weichenstellungen. Steigende Arbeitsbelastung und unattraktive Einkommenssituation sind schlechte Voraussetzungen zur Lösung des Strukturproblems im Gesundheitswesen. Eine wertschätzende Anpassung der Einkommen in den Pflegeberufen vermissen wir leider auch nach bald 2 Jahren Corona nach wie vor. Hervorzuheben ist an dieser Stelle das Engagement von Oberbürgermeister Michael Lang zugunsten der Westallgäu-Klinik und der dort Beschäftigten. Ein ganz besonderer Dank gilt Herrn Lang aber für die kurzfristige Einrichtung der Booster-Station in der Stadthalle – wie wir Freien Wähler finden; ein tolles Angebot für die Region und alle Wangener Bürgerinnen und Bürger.

Danken möchten wir nicht zuletzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung in der Stadt und den Ortschaften, sowie den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für die konstruktive Zusammenarbeit.

Wir stehen vor großen gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen. Auch wir als Gemeinderat sind gefragt, noch stärker zusammenzuarbeiten um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden.

Die Fraktion der Freien Wähler stimmt dem Haushaltsplan 2022 der Stadt Wangen einstimmig zu.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und meiner Fraktionskollegin und den Fraktionskollegen für die Unterstützung.

Die Rede von Alwin Burth (SPD):

Vielen Dank für die Vorlage und Aufstellung des Haushaltsplans 2022 und ihre Zeit und Mühen für Erläuterungen.

Vielen Dank auch an alle Steuerzahler, sei es Lohn-, Einkommens-, Mehrwertsteuer, oder Kapitalertragssteuer, um nur die wichtigsten zu nennen. Zusätzlich ist in diesen Jahr die CO2 Steuer dazugekommen.

Alle Steuerzahler tragen dazu bei, unser Staatswesen aufrecht zu erhalten. Das Steuergeld gehört den Bürgern und sie erwarten von der Verwaltung und Politik zurecht dafür einen Mehrwert und dass damit sparsam umgegangen wird. Im kommunalen Bereich wird das Geld vor allem für die kommunalen Pflichtaufgaben in Verwaltung, Kindergärten, Schulen, Feuerwehr, Straßen Wege und Infrastruktur ausgegeben.

Bei den Personalkosten in der Verwaltung vertrauen wir auf das bewährte Personalmanagement von Frau Vollmer.

Wir haben mittlerweile auch in der Verwaltung Probleme bei der Personalbeschaffung vor allem im Fachkräftebereich. Ein attraktiver und sicherer Arbeitsplatz mit Qualifikationschancen und eine angemessene Bezahlung sind in der Konkurrenz zur freien Wirtschaft wichtig.

Mit der Digitalisierung der Verwaltung wird der Bürger vieles von zuhause erledigen können. Das spart gegenüber dem jetzigen System in der Verwaltung Personal und Bürofläche. Dies wird sich auch in den Ortschaften bemerkbar machen. Wir werden über kurz oder lang vor der Entscheidung stehen, ob wir in allen Ortschaften Personal und Räumlichkeiten brauchen und in welchem Umfang. Wir müssen es dann aber auch umsetzen.

Der kommunale Gebäudebestand in der Stadt und den Ortschaften ist hoch und kostet viel Aufwand und Geld im Unterhalt. Wir sollten uns schnell von dem trennen, was wir nicht unbedingt für die Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben benötigen. Dies gilt wie oben erwähnt auch und vor allem in den Ortschaften.

Die Investitionen in Kindergärten und Schulen haben wir mitgetragen. Sie werden auch maßgeblich aus SPD geführten Ministerien des Bundes gefördert.

Unsere Forderung nach einem kostenfreien Kindergarten- oder KITA Jahr halten wir aufrecht. Die Investition stellt eine Entlastung der Familien dar und wirkt so als Zuzugsanreiz. Zudem sind viele Frauen die Fachkräfte, die wir dringend suchen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, darf nicht daran scheitern, dass es kein adäquates Angebot zur Kleinkind Betreuung gibt. Die Kleinkindbetreuung ab dem 1. Lebensjahr ist seit Jahren gesetzlich verankert und die Familien haben ein Anrecht darauf.

An den Schulen sanieren wir seit Jahren. Wichtig und richtig ist dabei auch die energetische Sanierung der Gebäude. Zuletzt haben wir auch Geld für Lüftungsanlagen mit Wärmeenergie Rückgewinnung auf den Weg gebracht. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Energieeinsparung.

Viel Geld investieren wir die nächsten Jahre in Straßen, Wege und Brücken im Bereich des ERBA Geländes. Auch hoch subventioniert vom Land und Bund. Viel Geld kostet uns der Unterhalt der kommunalen Straßen, Wege und Plätze. Auch der Parkplätze. Wir begrüßen das neue System der Parkraumbewirtschaftung. Das System sollte möglichst einfach und ohne Ausnahmen sein. Der Individualverkehr darf nicht dadurch begünstigt werden, dass das Parken aus Steuergeldern subventioniert wird. Parkplätze verursachen Kosten und verbrauchen Fläche, die ohnehin knapp ist. Im Haushalt ist ein hoher Betrag für die Anlage von Parkplätzen vorgesehen.

Das im Haushalt verankerte, aber nicht beschlossene Parkdeck in der Liebigstraße lehnen wir ab.

Die Verbesserung des ÖPNV war eine unserer Forderungen der letzten Jahre. Mit dem neuen Streckenplan des Stadtbusses ist es gelungen, Gewerbegebiete und Kliniken anzuschließen. Warten wir ab, wie das neue System angenommen wird.

Auch der Kreis hat eine Verbesserung der Taktfrequenz auf seinen Strecken umgesetzt.

Nicht aus dem Auge verlieren dürfen wir den Anschluss an die elektrifizierte Bahnstrecke München-Lindau. Es darf nicht sein, dass es im württembergischen Allgäu keinen Bahnhalt für den Fernverkehr gibt. Ein Bahnhalt ist auch für die Landesgartenschau wichtig. Wir wollen nicht nur Besucher, die mit dem eigenen Auto anreisen. Die Bereitstellung von Flächen auch für vorübergehende Parkplätze ist dem Gedanken einer Landesgartenschau nicht zuträglich. Wir können nicht auf der einen Seite einem Renaturierungsprogramm der Argen zustimmen und auf der anderen Seite Flächen für Parkplätze zubauen. Bis zur Landesgartenschau muss für dieses Problem dringend eine Lösung erarbeitet werden.

Mit Erstaunen haben wir den Moutain Bike Trail bei Epplings wieder im Haushaltsplan gefunden. Unserer Meinung nach greift das Projekt in ein hochsensibles Habitat seltener Tiere ein und hat vermutlich keine Chancen auf Verwirklichung.

Bei der Breitbandversorgung kommen wir voran vor allem in den bislang unterversorgten Dörfern. Die Investition in die Breitband Infrastrukur ist hoch gefördert.

Dem Vorhaben Feuerwehrhaus Karsee Leupolz stehen wir nach wie vor kritisch gegenüber. Nicht nur wegen dem geplanten Bau im Landschaftsschutzgebiet. Sondern auch wegen der zu erwartenden Problemen bei der Zuwegung. Jetzt schon sollen 250000 Euro für eine Abbiegespur ausgegeben werden. Die Zufahrt zum Feuerwehrhaus ist dann aber noch nicht für Begegnungsverkehr ausgelegt. Oder kommen da noch weitere Kosten auf uns zu?

Wir haben mehrere Wohnbauprojekte auf den Weg gebracht. Haid Wittwais, Deuchelried, ERBA Auwiesen. Die Vergabekriterien enthalten jetzt eine Sozialklausel und sollen so günstigen Wohnraum ermöglichen. Eine Forderung von uns aus den Vorjahren. Es wurde auch nicht nur an Einfamilienhäuser gedacht, sondern auch an Mehrfamilienhäuser. Dennoch ist die Gebäudedichte unseres Erachtens noch steigerungsfähig. Bebaubare Flächen bleiben rar.

Im Erba-Auwiesenquartier ist es gelungen, die Gebäude an das kommunale Wärmenetz anzubinden und so weitgehend CO2 neutral mit Wärme zu versorgen. Im Gebiet Haid Wittwais, Deuchelried und Schwarzenbach Nord wurde das Thema noch nicht einmal planerisch angegangen, was wir mehrfach moniert haben. Auch bei privaten Großprojekten, wie die Sanierung des Altenheims St. Vinzenz wurde es versäumt auf eine CO2 neutrale Wärmeversorgung zu drängen. Was jetzt als Wärmeerzeuger verbaut wird, hat mindestens 20 Jahre Bestand.

Wir hatten vor Jahren eine Untersuchung zur energetischen Sanierung vom Wohnquartier Waltersbühl in Auftrag gegeben. Die Gebäude sind größtenteils mehr als 50 Jahre alt, energetisch schwer sanierbar, aber noch nicht abbruchreif.

Unseres Erachtens bietet sich das Gebiet für eine Nahwärmeversorgung mit Holz als Energieträger an. Die Kommune müsste beim Wärmenetz Ausbau in Vorleistung gehen eventuell zusammen mit dem Breitbandausbau, dann braucht man die Straßen nur einmal aufreißen. Kommunen in Vorarlberg sind bei dem Thema seit Jahrzehnten Vorreiter.

Ein schlüssiges Konzept für das Quartier könnte auch als Vorbild für andere ältere Wohngebiete sein und so einen wichtigen Beitrag zur CO2 Einsparung leisten.

Wir leben in einer der sonnenreichsten Gegenden in Deutschland. Um den Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung zu schaffen, sind wir für den Ausbau der Photovoltaik auf allen geeigneten Flächen. Wir sind auch für Freiflächen Anlagen entlang der Autobahn, wo dies planerisch bereits möglich ist.

Nichts getan hat sich beim Management von Leerständen, sowohl bei Gebäuden als auch bei den Flächen. Hier sollten wir in den Folgejahren mehr Ideen entwickeln.

Das gilt auch für die Leerstände im städtischen Spital. Überlegungen für einfache Wohnmöglichkeiten im Spital sollten dringend gemacht werden. Eine Generalsanierung ist bei den städtischen Finanzen ohnehin in weiter Ferne.

Mit Sorge sehen wir, dass es immer mehr Zweitwohnungen in Wangen gibt. Diese nur wenig genutzten Wohnungen verknappen die Wohnungssituation massiv. Vielleicht lässt sich auch die Zweitwohnungssteuer nach oben anpassen. Oder wir fordern, dass die Spekulationssteuer bei Immobilien nicht nach 10 Jahren endet, um den steuerfreien Mehrwert der Immobilien wieder der Allgemeinheit zuzuführen.

Der Erhöhung der Grundsteuer B möchten wir schweren Herzens zustimmen. Die Steuererhöhung belastet Eigentümer wie Mieter. Sie belastet auch die Zweitwohnungsbesitzer, die sonst wenig zum kommunalen Steueraufkommen beitragen, aber von der kommunalen Infrastruktur profitieren. Bei dem überschaubaren Mehrertrag von 200000-300000 Euro hätte es unseres Erachtens mehrere Einsparmöglichkeiten gegeben. Verkauf von städtischen Immobilien in der Stadt und den Ortschaften, Verzicht auf den Aussichtsturm, Verzicht auf das Parkdeck in der Liebigstraße, Verzicht auf die Kosten für die Abbiegespur für das Feuerwehrhaus Leupolz- Karsee, um nur einige zu nennen. Wir möchten uns der Grundverantwortung für den Gesamthaushalt stellen, erwarten aber trotz Zustimmung zur Grundsteuererhöhung, dass unsere Anregungen aufgegriffen werden. Die Erhöhung der Grundsteuer B ist auch eine Forderung des Regierungspräsidiums, die letztlich den Haushaltsplan genehmigen muss.

Eine weitere Forderung des Regierungspräsidiums ist eine Reduzierung und zeitliche Streckung der geplanten Investitionen, um die in den Folgejahren zu erwartende Schuldenerhöhung abzumindern.

Viele Investitionen hängen mit der Landesgartenschau zusammen und sind nicht aufschiebbar, wohl aber zu hinterfragen, wie der Aussichtsturm und andere. Nur weil man eine Förderung bekommt, braucht man so eine Investition nicht, wo es bei uns doch Aussichtspunkte auch ohne Türme gibt.

Weniger ist mehr. Besinnen wir uns auf Maßnahmen, die wenig kosten aber viel Verbesserung bringen.

Weniger Geschwindigkeit auf unseren Straßen verursacht weniger Lärm, weniger Schilder und weniger Abgase. Andere Kommunen machen es uns mit generellem Tempo 30 innerorts vor.

Weniger Verkehr in der Innenstadt verbessert die Aufenthaltsqualität, verringert den Lärm und verbessert die Luft und bringt vermutlich auch der Gastronomie und dem Einzelhandel mehr Umsatz.

Weniger Wassertemperatur im Freibad ist im Sommer tolerabel und spart Energie.

Eine kürzere Saison der Eisbahn spart massiv Energie. Man sollte auch über eine Kunststoff Beschichtung nachdenken, die offensichtlich kaum einen Unterschied zu einer richtigen Eisfläche darstellt, aber keine Energie zum Kühlen braucht und einen ganzjährigen Betrieb ermöglicht.

Weniger und teurere Parkplätze erleichtern den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und damit weniger Abgase.

Weniger Raumtemperatur in kommunalen Gebäuden ist gut fürs Klima.

Mehr Bäume binden mehr CO2.

Unsere Kritikpunkte habe ich benannt.

Wir haben auch einen Plan, wie es gelingen kann die Co2 Neutralität zu erreichen und gleichzeitig die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern.

Zum Schluss noch ein Wort zur erneut angestoßenen Diskussion um die Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft in unserer Region. Auch wenn es Kreisangelegenheit ist, so betrifft es die Steuerzahler der Region massiv. Eine alternde Gesellschaft braucht eine wohnortnahe medizinische Versorgung ambulant und stationär. Spezialisierte Medizin kann man in Zentren bündeln, aber die Grundversorgung gehört in die Fläche. Dazu gehört eine chirurgische und internistische Notaufnahme und Versorgung und eine Geburtshilfe.

Wir möchten dem Haushaltsplan zustimmen, wissen dass die nächsten Jahre bis zur Landesgartenschau nicht einfach werden und wollen die Verwaltung unterstützen, mit dem eingenommenen Steuergeld einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger zu erwirtschaften.

Die Rede von Klaus Schliz (FDP):

Auch das letzte Jahr war - fast erwartungsgemäß - für alle Bürger der Stadt Wangen außergewöhnlich.

Außergewöhnlich belastend, außergewöhnlich anstrengend und vor allem nochmal: Außergewöhnlich unsicher.

Zwar bestand für die meisten die Unsicherheit nicht mehr in der Furcht um Leib und Leben. Die Unsicherheit bezog und bezieht sich aber auf die Zukunft unseres gesellschaftlichen Lebens.

Soziale Spaltung, soziale Vereinsamung, Hetze, Hass und Wut prägen die Gesellschaft.

Das und mehr sind Themen, die bei den Menschen eine ständige Unsicherheit erzeugen. Diese Unsicherheit wirkt sich auf eine Vielzahl von Bereichen aus und legt das gesellschaftliche Leben zu einem großen Teil lahm.

Investitionen wurden nach hinten verschoben, Vereinsstrukturen und Traditionen durchbrochen und zwischenmenschliche Beziehungen zerstört. Die soziale Spaltung hat Fahrt aufgenommen.

Diese Umstände hatten schwerwiegende Auswirkungen auf alle Bürger unserer Stadt Wangen. Neben den Bürgern wurde vor allem die Verwaltung aufs Äußerste strapaziert. Daher möchte ich mich im Namen der FDP im Gemeinderat ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Aber nicht nur gesellschaftlich hat dieses Jahr tiefe Spuren in unserer Stadt hinterlassen, auch und vor allem finanziell.

Einen besonderen Dank gilt an dieser Stelle der Kämmerei, Frau Winder, und Frau Eisele, die die Beratungen des Haushalts sachlich und zielgerichtet vorangebracht haben, und keine Gelegenheit ausgelassen hat auf die Schwierigkeiten der Finanzierung hinzuweisen.

Vergangenes Jahr hatte ich schon auf den Handlungsspielraum für freiwillige Aufgaben durch Vorgaben der Erfüllung der Pflicht- und Weisungsaufgaben hingewiesen und ihn als „sehr gering" beschrieben.

Die Herausforderungen der Zukunft sind groß und komplex, sie verlangen einen nachhaltigen und zukunftssicheren Umgang mit den städtischen Ressourcen, damit auch nachfolgende Generationen Handlungsspielräume in einer lebenswerten Stadt haben. An dieser Stelle werden wir nicht müde, bei jeder Gelegenheit die Chance zu ergreifen, bei neuen Bauvorhaben mehr umgebauten Raum pro Quadratmeter zu fordern.

Konkret heißt dies, dass es mit der FDP keine eingeschossigen Bauten mehr geben wird. Eine K