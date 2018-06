Die großen Herausforderungen kommen erst noch

Was in Baindt passiert, ist nur ein Beispiel im Landkreis Ravensburg. Alle Städte und Gemeinden müssen sich mit den gleichen Fragen auseinandersetzen. Denn es werden noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen – und damit auch nach Oberschwaben. Deswegen ist es richtig, dass Baindt bereits eine höhere Zahl an zu schaffenden Plätzen annimmt. Das ist realistisch und hat Weitblick.

Doch die großen Herausforderungen für die Kommunen werden erst noch kommen. Syrische Flüchtlinge werden schnell anerkannt und werden bleiben. Viele Männer werden ihre Frauen und Kinder nachholen. Das heißt, es müssen weitere Plätze geschaffen werden. Nach der Erstunterbringung der Flüchtlinge folgt die Anschlussunterbringung. Das ist dann nicht mehr Sache des Landkreises, sondern die der Kommunen. Sprich: Es braucht neue Wohnungen. Viele Gemeinden werden sich rüsten und Geld für sozialen Wohnungsbau bereitstellen müssen. Das ist eine Frage, die neben der Integration dringend schon jetzt diskutiert werden sollte.