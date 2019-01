Die vermisste 16-Jährige aus dem Landkreis Lindau ist gefunden worden.

Die Mutter hatte sich mit der Bitte um Hilfe an die "Lindauer Zeitung" gewandt. Ihre Tochter war am Donnerstagnachmittag aus dem elterlichen Haus verschwunden und angeblich mit einer Freundin weggefahren.

Zahlreiche Menschen beteiligten sich in Sozialen Netzwerken an der Suche nach dem Mädchen. Am späten Samstagnachmittag gab es dann die erlösende Nachricht: Sie ist wieder da.