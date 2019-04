Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In einem Wohnhaus in Rindelbach ist am Samstag gegen 19 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei stand Im Jagsttal 26 das Haus in Vollbrand. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Warum das Feuer in dem Wohnhaus ausgebrochen ist, sei laut Polizei noch unklar. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die den Brand rasch unter Kontrolle gebracht habe, brannte sowohl das Obergeschoss als auch das Dachgeschoss. Zwei Personen, die sich in dem Gebäude befanden, erlitten leichte Verletzungen.