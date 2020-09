Die Gewinnzahlen vom Mittwoch, 9. September

Als Moria am Mittwoch brennt, will die Lindauer Medizinstudentin Romy Bornscheuer, die seit Juni auf Lesbos für Healthbridge Medical arbeitet, sofort helfen. Doch sie und ihre Kolleginnen werden dabei Opfer eines Überfalls von Rechtsextremen. Sie kommen mit dem Schrecken davon. „Wir sind wieder in Sicherheit“, erzählt die Lindauerin und Gründerin von „Europeans for Humanity“. „Nicht aber die 13 000 Geflüchteten.“

Zugang zum Camp abgesperrt Ihre Stimme ist leise, die 22-Jährige hat keine Minute geschlafen.