Die Gewinnzahlen vom Mittwoch, 30. Dezember

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach einem großen Andrang von Ausflüglern am zugefrorenen Schwansee im Allgäu hat die Polizei dort am Mittwoch auf Schlittschuhen die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Anzeigen wegen Verstößen habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. „Es ist bei Ansprachen und Ermahnungen geblieben.“ Geahndet wurden demnach aber 40 Verstöße durch Falschparker an der Zufahrtsstraße in Schwangau (Landkreis Ostallgäu).

Anlass für die ungewöhnliche Kontrolle war demnach der große Andrang von Erholungssuchenden am Dienstag.