Deckel drauf: Erst hat die Agentur Vaddi Concerts vergangene Woche angekündigt, dass die Open-Air-Konzerte von Nena und Michael Patrick Kelly Mitte August in Friedrichshafen ins Graf-Zeppelin-Haus (GZH) verlegt werden.

Jetzt findet auch die 90er-live-Party mit Blümchen am kommenden Samstag in Ravensburg nicht wie geplant auf dem Freigelände vor, sondern in der Oberschwabenhalle statt. Anlass für den aktuellen Umzug: „Wir haben nicht genügend Tickets verkauft“, sagt Vaddi-Chef Marc Oßwald.