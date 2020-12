Von Schwäbische Zeitung

Gesundheitsminister Manfred Lucha hat am Mittwoch die Standorte für alle künftigen Impfzentren im Südwesten vorgestellt.

Die Entscheidung erfolgte in Zusammenarbeit der Landesregierung mit Städtetag, Landkreistag sowie den jeweiligen Kommunen. Insgesamt soll es 50 Impfzentren in ganz Baden-Württemberg geben.

Neben neun Zentralen Impfzentren in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart (2), Rot am See, Tübingen und Ulm sind damit auch alle Standorte für Kreisimpfzentren festgelegt.