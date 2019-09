Die Gewinnzahlen vom Mittwoch, 18. September

Er war fast noch ein Kind, als er 2011 zum ersten Mal auf der Anklagebank saß. Damals wegen besonders schweren Diebstahls. Daraus gelernt hat der heute 24-jährige Lindauer offenbar nicht viel: Es folgten weitere Diebstähle, Körperverletzungen, Hausfriedensbruch. Doch so hart er auf der Straße zu sein scheint: Vor Gericht schießen ihm immer wieder die Tränen in die Augen. Vor allem, als Richter Christoph Schwiebacher das Urteil spricht. Denn zum ersten Mal in seinem Leben muss der Angeklagte ins Gefängnis.