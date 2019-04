Die Gewinnzahlen vom Mittwoch, 16. Mai 2018

Von Aalener Nachrichten

Kurz nach 8 Uhr ist am Karfreitagmorgen ein Baumstamm neben einer Parkbank am Waldsee im Gewann Häfelesklinge aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr Aalen war mit neun Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz und hatte den Brand schnell gelöscht.