Die Uraufführung des Stücks „Wie geht es weiter – die gelähmte Zivilgesellschaft“ von Martin Gruber und dem Aktionstheater ensemble findet am Dienstag, 4. Juni, um 20 Uhr findet im Theater Kosmos statt (weitere Termine: 5., 6. und 7. Juni, jeweils 20 Uhr).

Neoliberale Politstrateginnen und -strategen, rechtspopulistische Demagoginnen und Demagogen haben sich laut Pressemitteilung des Theaters als Heilsbringer in Stellung gebracht und die sogenannte Zivilgesellschaft scheint im Tiefschlaf zu versinken. So weit, so bekannt, so ermüdend. Basierend auf der speziellen Arbeitsweise des Aktionstheaters Ensemble beginnen die Akteure beim einzelnen Individuum, bei sich, bei ihrer eigenen Unfähigkeit. Es werde versucht, der um sich greifenden Lethargie durch eine gnadenlose Innenschau der Mitwirkenden sowie durch Recherche im direkten und erweiterten sozialen Umfeld auf den Grund zu gehen, so die Vorschau weiter.

„Untiefen österreichischer Seelen“

Aus diesem Material schreibt Martin Gruber ein Theaterstück und wühlt mit seiner Kompanie in den Untiefen der österreichischen Seele der Töchter und Söhne des „Herrn Karl“ und entwirft ein aberwitziges Politik-Panoptikum. Ein gespieltes, getanztes und gesungenes Psychogramm einer selbstverliebten Boheme-Bourgeoisie zwischen Stillstand und Aufstand – der nicht gelingen will.

„Schnell, kühn, politisch (…) gehört zu den wenigen Gruppen, die mit den Jahren immer besser werden (…) die Qualität der Textarbeit ist außergewöhnlich“, schrieb Theater heute 2019 in einer Kritik. Das Stück dauert circa 80 Minuten ohne Pause.