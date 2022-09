Die Geheimnisse des Argentals rund um Schloss Achberg

Hannes Aschauer zeigt am Samstag, 8. Oktober, um 16 Uhr bei der geführten Wanderung „Expedition zur Stinkequelle“ die einzigartige Geologie des Argentals, das das Schloss Achberg umgibt. Es gibt vieles zu entdecken, was selbst Naturliebhaber noch begeistern kann. Vorbei an Grundmoräne und Molassefelsen führt die geologische Wanderung durch die steilen Hangwälder und entlang des Argenlaufs.

Die Argen und ihr Umland geben Zeugnis über die spannende Erd- und Landschaftsgeschichte des Voralpenlandes. Die Ursprünge liegen in der letzten Eiszeit, der Würmkaltzeit. Schloss Achberg steht auf Grundmoräne, die vor etwa 10 000 Jahren unter dem Eis des Rheingletschers entstand. Der Gletscher zerbröselte das Gestein, über das er geschoben wurde, zu Lehm mit eingelagertem Kies, Sand und Steinen. Dieses Gemisch wird Grundmoräne genannt. Über Schloss Achberg lagen 400 Meter Eis, der 1060 Meter hohe Pfänder schaute nur 100 Meter weit aus dem Gletscher heraus.

Die Argen, die aus Schmelzwasserströmen entstand, grub sich nach der Eiszeit etwa 100 Meter tief in diese Hügel ein und gibt in den Abhängen von Tal und Seitenbächen Einblicke in die Grundmoräne und die darunter liegenden Schichten. Unter der Grundmoräne kommt eine Schicht, die Molassefels genannt wird. Das circa 15 Millionen Jahre alte Gestein reicht über 4000 Meter tief in den Untergrund. In der Molasse kann man Panzer von Schildkröten finden.

Diese und viele weitere spannende Aspekte der Struktur, Eigenschaften und Geschichte des einzigartigen Argentals vermittelt der studierte Geologe Hannes Aschauer in seiner geologischen Wanderung. Er ist Vorsitzender der Fördergemeinschaft zur Erhaltung des Schlosses Achberg, der die Einnahmen der Wanderung zugutekommen. Der Treffpunkt ist im Innenhof von Schloss Achberg. Feste Schuhe mit Profilsohle sowie gegebenenfalls Wanderstöcke sind erforderlich.

Kunstbegeisterten empfiehlt es sich, vor der informativen Wanderung einen Blick in die interaktive Kunstausstellung „SpielART“ zu werfen, die noch bis zum 23. Oktober in Schloss Achberg gezeigt wird. Das Schlosscafé im Amtshaus des Schlosses lädt mit leckerem Kuchen, regionaler Küche und anderen Köstlichkeiten zu einer Stärkung ein.