Die Geehrten

Gold mit Urkunde für Wiederholungserfolge:

Lilli Gerth, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Deutsche Jahrgangsmeisterschaft; Steffen Gross, Pool-Billard-Club Bad Saulgau, Landesmeisterschaft 1. Platz, Deutsche Meisterschaft 3. Platz, Europameisterschaft Mannschaft Senioren 1. Platz, Nominierung Nationalmannschaft Senioren-Team

Gold mit Nadel und Urkunde:

Manfred Zoberbier, Triathlon Team Bad Saulgau, Deutscher Meister in AK 65, Cross-Triathlon

Silber mit Nadel und Urkunde:

Jana Michl, TSV Bad Saulgau, Taekwondo, 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Jugend 2018, Rebekka Hartok, TSV Bad Saulgau, Taekwondo Freestyle, 1. Platz Württembergische Meisterschaft Jugend 2018, 4. Platz Deutsche Meisterschaft Jugend weiblich; Thomas Doussos, Pool-Billard-Club Bad Saulgau, Landesmeisterschaft 3. Platz; Christian Kümmerle, Golf Club Bad Saulgau, 1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Golf; Philipp Kaplan, Schützenverein Wolfartsweiler, 2. Platz Landesmeisterschaft im Sommerbiathlon; Reinhold Masur, Schützenverein Wolfartsweiler, 1. Platz Bezirksmeisterschaft und 3. Platz Landesmeisterschaft; Karin Heinzler, Schützenverein Wolfartsweiler, 3. Platz Landesmeisterschaft im Sommerbiathlon

Silber mit Urkunde für Wiederholungserfolg:

Walter Lang, 5. Platz bei der Deutschen Meisterschaft Motorkunstflug Klasse F3A; Emily Reimer, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Freiwasserschwimmen, 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft; Larissa Erler, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft; Michael Prausmüller, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 2. Platz Junioren Süddeutsche Meisterschaft; Jan Köberle, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft

Bronze mit Nadel und Urkunde:

Julian Schneider, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Südwürttembergische Meisterschaft; Emily Czekay, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Südwürttembergische Jahrgangsmeisterschaft

Bronze mit Urkunde für Wiederholungserfolg:

Nailatou Sadikou, TSV Bad Saulgau, Judo, 1. Platz Bezirksmeisterschaft U12; Lukas Straub, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Württembergische Jahrgangsmeisterschaft; Joana Bühler, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Südwürttembergische Meisterschaft; Philipp Flach, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Südwürttembergische Jahrgangsmeisterschaft; Lena Lenz, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Württembergische Meisterschaft Master; Simon Rohmer, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Württembergische Meisterschaft Master; Susanne Thiem, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Württembergische Meisterschaft Master; Lisa Köberle, TSV Bad Saulgau, Schwimmen, 1. Platz Südwürttembergische Jahrgangsmeisterschaft.

Mannschaftsurkunden:

E-Junioren der SGM SV Renhardsweiler/SV Braunenweiler, Meister Kreisstaffel; D-Junioren, FV Bad Saulgau 04, Meister Bezirksliga Donau; Damen, SGM FV Bad Saulgau 04/SV Renhardsweiler, 2. Regionenliga und Aufstieg in die Landesliga über Relegation, Verteidigung des Bezirkspokals Donau; Reservemannschaft, SV Bolstern, Meister 2017/2018; Jugendmannschaft U18 weiblich, TSV Bad Saulgau, Volleyball, Meister Bezirksstaffel U18 Süd 2; Jugendmannschaft U20 weiblich, TSV Bad Saulgau, Volleyball, Meister Bezirksstaffel U20 Süd 2; Männliche C-Jugend, TSV Bad Saulgau, Handball, Meister Bezirksklasse; 2. Herrenmannschaft, TSV Bad Saulgau, Handball, Meister Bezirksklasse; 2. Mannschaft, Pool-Billard-Club Bad Saulgau, Meisterschaft Landesliga; Juniorinnen Bezirksstaffel 2, TC Bad Saulgau, Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksstaffel 1; Damen Staffelliga, TC Bad Saulgau, Meisterschaft und Aufstieg in die Oberligastaffel; Herren 50 II Bezirksstaffel 1; TC Bad Saulgau, Meisterschaft und Aufstieg in die Staffelliga; Herren 65 Bezirksstaffel, TC Bad Saulgau, Meisterschaft und Aufstieg in die Staffelliga.