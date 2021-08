Die Gartenmesse soll Tausende Gäste locken

Die Gartenmesse Diga am Kloster Wiblingen ist am Samstag, 14. August, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. August, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskasse öffnet 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Letzter Einlass ist um 17 Uhr. Die Tageskarte für Erwachsene kostet sieben Euro. Kinder bis 14 Jahre dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten umsonst rein.