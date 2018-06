Die Fuchsie: Farbenfrohe Zierde für den Nordbalkon

Berlin (dpa/tmn) - Üppig blühend und anspruchslos macht die Fuchsie jeden noch so tristen Nordbalkon zu einem Hingucker. Jetzt, nach den letzten Spätfrösten, können die Pflanzen wieder ins Freie gestellt werden, erklärt der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde in Berlin.

Über den Winter sollte die Kübelpflanze ins Haus geholt werden, denn die meisten Züchtungen sind nicht frosthart. Ab April treibt die Fuchsie (botanisch: Fuchsia-Hybriden) dann wieder aus. Ist sie etwas außer Form geraten, kann sie zurückgeschnitten werden. Der Verband rät, auch die frischen Triebe nach 10 bis 15 Zentimetern noch einmal zu stutzen. Diese sogenannte Entspitzung fördert die Verzweigung und lässt die Pflanze üppiger blühen.

Ursprünglich in Süd- und Mittelamerika sowie in Neuseeland beheimatet, erfreut sich die Fuchsie etwa seit dem Jahr 1700 in Europa großer Beliebtheit. Hobbygärtner schätzen sie vor allem, weil sie sehr einfach zu züchten ist. Weltweit sind mittlerweile rund 7000 Sorten der weiß, rot und rosa bis blau und violett blühenden Zierpflanze bekannt.