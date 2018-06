Bopfingen-Trochtelfingen (mab) – Viele Ehrengäste und Gäste werden zur Jubiläumsveranstaltung des Liederkranzes Trochtelfingen erwartet. Der traditionsreiche Gesangsverein feiert sein 150-jährige Jubiläum und hält Rückblick auf die vielen, sangesreichen Jahre.

„Ja, darauf sind wir schon besonders stolz“, meint der Vorsitzende des Liederkranzes Trochtelfingen, Richard Meitner. Der traditionsreiche Gesangsverein hat in den vielen Jahren so einige Höhen und Tiefen durchlaufen. Der Liederkranz ist nicht der erste und letzte Verein, den Nachwuchssorgen plagen. Trotzdem hat der Gesangverein mit seinem gesellschaftlich-kulturellem Engagement Trochtelfingen und der Stadt Bopfingen alle Ehre gemacht.

Reine Männerdomäne endete 1968

Seit April 2017 ist Meitner der Nachfolger von Agate Fischer, die über viele Jahre die Geschicke des Gesangsvereins geleitet hat. „Auf unserer letzten Versammlung war gar nicht klar, wer die Leitung des Vereins übernimmt. Letzten Endes bin ich tief in mich hineingegangen und meine Entscheidung gefällt. Ich konnte doch eine so lange Tradition nicht so einfach fallenlassen“, meinte Meitner. Es ist auch seinem Engagement zu verdanken, dass der Liederkranz Trochtelfingen am Sonntag, 5. Juni, sein großes Jubiläum gebührend feiern kann.

Das Jahr 1868 markiert die Geburtsstunde des Liederkranzes. Sangesfreudige Männer beschlossen, sich regelmäßig zum Singen zu treffen und gründeten dazu einen Gesangverein. Den ersten wirklich großen Auftritt hatte der Chor bei der Einweihung des Kriegerdenkmals 1921. Zwölf Jahre später wurde der Männergesangverein Mitglied im Schwäbischen Sängerbund.

Die reine Männerdomäne endete 1966 mit der Gründung eines gemischten Chores. Die Vereinschronik vermerkt süffisant: „Das Leistungsvermögen hat sich dadurch erheblich verbessert“. 1968 wurde zur 100-Jahr-Feier eine Vereinsfahne angeschafft. Gleich zweimal, nämlich 1978 und 1988, übernahm der Liederkranz die Ausrichtung des Ries-Ipf-Sängertreffens, eines der größten Chortreffen in der Region. Seit 2002 leitet Ludmilla Hochweiss den Chor.

Die Festlichkeiten beginnen mit einem Gottesdienst am Sonntag, 3. Juni, um 10.30 Uhr in Wilhelm-Hahn-Bürgerhaus in Trochtelfingen. Um 11.15 Uhr ist Begrüßung der Gäste und Ehrengäste, darunter auch Landrat Klaus Pavel, anschließend ist Mittagstisch. Um 13.30 Uhr geht es weiter mit dem offiziellen Festakt.

Für die Unterhaltung sorgen der Kindergarten Trochtelfingen, der Chor Vocalis des Liederkranzes und die Gastchöre Sängerfreunde und Young Voices aus Kerkingen. Um das leibliche Wohl kümmern sich die Landfrauen aus Trochtelfingen. (mab)