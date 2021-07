Die Freiwillige Feuerwehr Niederstaufen traf sich Corona-konform

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So musste auch die Freiwillige Feuerwehr Niederstaufen der Coronapandemie ihren Tribut zollen und ihre Jahreshauptversammlung 2021 in die Jahresmitte und auf die offene Terrasse des gemeindeeigenen, aber vom TSV Niederstaufen genutzten Sportheimes verlegen. Niemand konnte im Voraus wissen, dass sich dieser Versammlungsort an einem wunderbar warmen Abend mit traumhaft schönem Sonnenuntergang aufs Beste eignete. Auch die traditionell von der Gemeinde bezuschusste Brotzeit war coronagerecht organisiert, sodass sich jeder seine „Mahlzeit“ selbst in die Semmel legen konnte und somit jegliche Infektionsgefahr weitestgehend vermieden wurde.

Der Vorstand des Feuerwehrvereins, Ulrich Häusler, konnte zu dieser besonderen Jahreshauptversammlung Bürgermeister Agthe, Kreisbrandinspektor Paul Sporädle, Ehrenkommandant Ernst Maurer und eine Reihe anderer Ehrenmitglieder und Altfeuerwehrler begrüßen. Zur Ehrung des verstorbenen Fördermitglieds Wendelin Weber und der bei der aktuellen Naturkatastrophe ums Leben gekommenen Feuerwehrkameraden erhob sich die Versammlung.

Die Niederstaufner Wehr verfügt aktuell über 46 Aktive, davon fünf Frauen, der Jugendfeuerwehr gehören 17 Jugendliche, davon fünf Mädchen, an. Die Kinderfeuerwehr schrumpfte auf zwei Kinder, was auch daran liegen mag, meinte Jugendbetreuer Florian Fischer, dass einige in die Jugendfeuerwehr aufrückten und die Coronapandemie es unmöglich machte, um neue Kinder für die Wehr zu werben. Die Aufnahme von Daniel Mitzler in den Kreis der Aktiven und dessen Verpflichtung per Handschlag durch Kommandant Marc Strutz zeigte die gewünschte Entwicklung der Wehr.

Insgesamt, so berichteten sowohl der Vereinsvorstand, der Kommandant Marc Strutz und Jugendwart, konnten nur wenige Übungen, nämlich sechs an der Zahl, und ein Unterrichtsabend abgehalten und Lehrgänge besucht werden. Man hoffe, und da schloss sich auch KBI Paul Sporädle an, dass das laufende sowie das kommende Jahr wieder regelmäßige Übungen und vor allen weitere Lehrgänge, z. B. für Maschinisten und Atemschutzträger, ermögliche.

Linda Brunmayr, die Kassenverwalterin, legte einen ausführlichen und geordneten Kassenbericht vor, dem Vorstand Ulrich Häusler entnahm, dass der Gemeindezuschuss für das Essen bei der letzten JHV nicht ganz den Kosten entsprach. Darüber müsse noch gesprochen werden „drohte“ er dem schmunzelnden Bürgermeister.