Die Fivers sind in der Favoritenrolle

In der der Hollgasse steigt am Mittwoch (20.15 Uhr/ORF Sport+ und LAOLA1.tv) die zweite Begegnung in der Best-of-five-Finalserie der Handball Liga Austria (HLA) zwischen Vizemeister HC Fivers WAT Margareten und dem amtierenden Meister Alpla HC Hard. Die Roten Teufel vom Bodensee besiegten die Wiener im Auftaktspiel mit 30:26 (12:11).

Dabei brauchten die Hausherren in der mit 2280 Zuschauern ausverkauften Sporthalle am See einige Zeit, um auf Touren zu kommen. Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Vorarlberger die Führung und gaben diese bis zur Schlusssirene nicht mehr ab. „Ich sehe die Fivers in der Favoritenrolle, da sie zu Hause in der Hollgasse spielen,“ sagt Hard-Cheftrainer Petr Hrachovec.

Nationalspieler fehlt

Neben den langzeitverletzten Risto Arnaudovski und Konrad Wurst wird im zweiten Finalspiel am Mittwoch weiterhin Nationalspieler Dominik Schmid fehlen. Der Kapitän der Harder zog sich bekanntlich im zweiten Halbfinalspiel gegen die SG Insignis Handball Westwien vor zehn Tagen einen Bänderriss im Sprunggelenk zu.

„Wir müssen die Fivers-Rückraumachse mit Markus Kolar, Vitas Ziura und Ivan Martinovic besser in den Griff bekommen als im Auftaktspiel. Wenn wir in Wien gewinnen wollen, müssen wir nahezu an unser Leistungslimit gehen,“ meint der 45-jährige EHF-Mastercoach.

Am Samstag steht bereits die dritte Finalpartie der erstmals im Best-of-five-Modus ausgetragenen Endspielserie an. Anpfiff in der Sporthalle am See in Hard ist um 18.30 Uhr. Bereits um 17.15 Uhr tragen die Handball Specials Vorarlberg das Vorspiel gegen eine Handball-Specials-Auswahl mit prominenten Unified-Partnern aus.