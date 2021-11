Die Essenz aus 30 Jahren Lebensbetrachtungen im Himalaya

Fünf Jahre fotografierte der Himalaya-Spezialist, Fotograf und Filmemacher Dieter Glogowski an seinem Himalaya-Projekt: Acht tibetische Glückssymbole, in Form von Kupferplatten und gesegnet vom Abt Chökyi Nyima Rinpoche, werden an den Basislagern von Nepals Achttausendern in eisigen Höhen hinterlegt. Dazu durchreiste der Fotograf mit acht ausgewählten Protagonisten die nepalesische Bergwelt. „ACHT – Nepal, der Weg hat ein Ziel“ ist Dieter Glogowskis Essenz und eigener Weg aus 30 Jahren Lebensbetrachtungen im Himalaya, geschmückt mit grandiosen Bildern und unterlegt mit nachhaltigen Gedanken großer spiritueller Meister. Zu erleben ist „ACHT“ am Samstag, 27. November, um 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Graf-Zeppelin-Haus. Karten gibt es bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter WunderWelten.org Foto: Dieter Glogowski