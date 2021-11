Die Eschacher Fußballer und ihr „kollektives Versagen“

Der TSV Eschach hat zu Hause gegen den TSV Nusplingen mit 0:4 verloren. Die Nusplinger überzeugten in der Fußball-Landesliga mit einer sicheren Defensivarbeit und mussten vorne nur auf Eschacher Fehler warten. Eschachs Trainer Philipp Meißner brauchte auch ein paar Minuten Ruhe nach der herben Niederlage. In sich versunken saß der Coach im Auswechselhäuschen – einen Grund, an diesem 0:4 etwas Positives zu finden, fand Meißner aber nicht: „Das war kollektives Versagen.“

Da ist was dran: Über 90 Minuten hatte sein Team nur einen ernst zu nehmenden Schuss Richtung Gästetor abgefeuert. Und hinten leisteten sich alle vier Innenverteidiger, die gegen Nusplingen zum Einsatz kamen, haarsträubende Fehler. Das ging mit Michael Eitel los, der in der sechsten Minute den Ball direkt in den Fuß des Gegners spielte. Nusplingen schaltete schnell über links um, die Flanke nahm Eitels Nebenmann David Sprenger am Fünfmeterraum mit der Brust herunter, direkt in den Fuß von Nusplingens Moritz Walter – 0:1.

In der 18. Minute reihte sich der dritte Innenverteidiger ein: Marius Sauter leistete sich eine Slapstickeinlage, als er auf dem Ball ausrutschte und Tim Dreher auf diese Weise freie Bahn zum 2:0 hatte. Nicht genug damit: Sauter verletzte sich bei dieser Aktion auch noch und musste ausgewechselt werden. Wenigstens hatte er den Humor nicht verloren: „War ein Platzfehler“, meinte er humpelnd auf dem Weg in die Kabine. Meißner brachte Leon Dokland und stellte von der Fünferkette auf ein 4-2-3-1 um. Das läutete Eschachs beste Phase ein: In der Viertelstunde vor der Pause konnten die Hausherren das Geschehen zumindest Richtung Gästetor verlegen. Mehr als zwei Distanzschüsse am Tor vorbei kam dabei aber nicht heraus.

Die Eschacher Zuschauer hatten sicher ein Aufbäumen ihres Teams nach der Pause erwartet. Das gelang dem TSV aber nicht – im Gegenteil: In der 50. Minute war der zur Pause eingewechselte Julian Henssler nach einer feinen Einzelaktion halblinks nah dran am dritten Tor für Nuplingen. Immerhin: In der 66. Minute hatten die Eschacher ihre beste Möglichkeit. David Sprenger zirkelte einen Freistoß fast perfekt Richtung rechtes Toreck – aber eben nur fast perfekt: Der Ball klatschte an den Pfosten. Praktisch im Gegenzug gelang Nusplingen die Entscheidung: Einen nach einer ganzen Kette von Eschacher Fehlern zustande gekommenen Eckball bugsierte Christoph Hager im Verbund mit einem Eschacher Abwehrspieler über die Linie.

Eschach rannte zwar weiter an, aber Nusplingen hatte in den Zweikämpfen rund um den eigenen Strafraum weiter klar die Oberhand – die Defensive der Gäste stand bis zum Schlusspfiff wie eine Wand. Ganz anders die Hintermannschaft der Eschacher: In der 81. Minute wollte der für David Sprenger gekommene Riccardo Salerno einen hohen Ball des Gegners eigentlich per Kopf zu seinem Torwart Maik Strobel zurücklegen – heraus kam aber eine mustergültige Vorlage für Tim Drehers zweiten Treffer zum 4:0.

Mit dem 1:4 beim FV Ravensburg II und dem 0:4 gegen Nusplingen ist der Höhenflug des TSV Eschach recht unsanft zu Ende gegangen. Die erste Heimniederlage, den Bigpoint gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Cut vergeigt – für Eschachs Trainer Philipp Meißner sind die Ambitionen auf einen Platz in der Aufstiegsrunde nach der Niederlage vom Sonntag beendet: „Jetzt über die Top Zehn zu reden, ist wie im Sommer über Schnee zu sprechen.“