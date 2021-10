Die Erklärung im Wortlaut

Gemeinsame Presseerklärung der Fraktionen im Gemeinderat der Stadt Tettnang

Ausgangspunkt dieser Presseerklärung ist die Berichterstattung der Schwäbischen Zeitung, hier der Lokalredaktion Tettnang. im Zusammenhang mit regelmäßigen Schreiben von Herrn Renz zu kommunalpolitischen Themen und insbesondere zu Vorwürfen gegenüber den Mitgliedern des Gemeinderats der Stadt Tettnang und dem hierzu erschienen Artikel am vergangenen Samstag.

Zahlreiche Mitglieder des Gemeinderats engagieren sich mitunter schon seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Interesse der Stadt und ihrer Ortschaften. Gemeinsames Ziel ist es immer, gute Problemlösungen zu finden und Entscheidungen zu treffen. Das gelingt sicher nicht immer und es allen recht machen, ist in unserer pluralen Gesellschaft sicher nicht möglich.

Dass nun seit geraumer Zeit mit Herrn Renz ein Gemeinderats"kollege" meint, immer wieder auf ausfallende Weise Politik machen zu müssen, ist wohl ein Ausdruck der allgemeinen Verrohung der Sitten. Wie dieser Kollege meint, in der Kommunalpolitik etwas zu bewegen, bleibt sein Geheimnis.

Sachanträge, die unsere Stadt vowärtsbringen, hat man von ihm seit langem keine gesehen. Durch sein Auftreten kann und will sich ihm im Gemeinderat niemand anschließen, auch wenn er einmal einen guten Sachbeitrag leisten sollte.

Er hat sich selbst in die Isolation manövriert und entzieht sich einem gemeinsamen Miteinander immer wieder. Herr Renz schadet allen, auch der Stadt in ihrer Außenwirkung.

Was innerhalb der Fraktionen massiv ärgert, ist, dass unsere Lokalzeitung Herrn Renz immer wieder eine Plattform bietet, die in ihrem Umfang der Sache längst nicht mehr gerecht wird.

So berichtet die SZ in der letzten Samstagsausgabe über einen Redebeitrag von Stadtrat Renz Ende September im Gemeinderat und ein Schreiben von ihm Anfang Oktober, also nach rund zwei Wochen, in einem übergroßen lokalen Leitartikel.

Der vom Verwaltungsgerichtshof ergangene Beschluss und die Abweisung der Klage, immerhin mit 21 Seiten Umfang, findet wenige Tage später nur eine kurze Mitteilung am Rande. Gleichwohl hier sehr deutlich wird, dass die Vorwürfe, Behauptungen und Unterstellungen von Herrn Renz jeder Basis entbehren.

In der Berichterstattung am Samstag werden Formulierungen verwendet, mit welchen gleich der gesamte Gemeinderat unter Generalverdacht gestellt wird, obwohl dies selbst Stadtrat Renz nicht getan hat. Da muss man Sätze lesen wie „erhebt Renz schwere Vorwürfe an den Gemeinderat“ oder „wirft er dem Gemeinderat damit vor, bestechlich zu sein“. „Den bzw. dem Gemeinderat“ heißt es da, nicht ,,einigen Mitgliedern des Gemeinderates“.

Wir wollen diese Berichterstattung so nicht hinnehmen und erwarten von unserer Lokalzeitung hier mehr Fingerspitzengefühl.

Umso unangemessener erscheint der Umfang des Artikels unter dem Aspekt; dass Stadtrat Renz die von ihm unter Verdacht stehenden Mitglieder des Gemeinderates nicht benennen möchte. Dies würde die Gefahr der strafrechtlichen Verfolgung wegen möglicher Verleumdung nach sich ziehen, wenn man solche Behauptungen dann nicht hieb- und stichfest belegen und untermauern kann. Stattdessen werden pauschale Behauptungen in den Raum gestellt.

Die anderen Mitglieder des Gemeinderats, die über Jahre hinweg eine ehrliche und uneigennützige Kommunalpolitik betrieben haben, fühlen sich durch solche Formulierungen verunglimpft.

Umso bedauerlicher ist es, dass unsere Zeitung dieses Spiel unterstützt.

Vor künftigen Kommunalwahlen gute und an sachgerechter Kommunalpolitik interessierte Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die bereit sind, viele Stunden für unsere Stadt aufzubringen, wird so sicher nicht einfacher.

Hier sehen wir auch unsere Lokalzeitung in der Pflicht, zu überlegen, was eine reißerische Schlagzeile wert ist und was nicht.

Wir sind der Überzeugung, dass die Tettnanger Kommunalpolitik von ganz viel anderem geprägt wird, als von den ausfallenden Tiraden eines seiner Mitglieder.

Wir betonen, dass wir bestrebt sind, in einem guten, offenen und konstruktiven Miteinander unsere Aufgaben zu lösen und den richtigen Weg zu finden. Dabei steht das große Ganze, also die Interessen der Stadt und ihrer Ortschaften in ihrer Gesamtheit im Vordergrund.

Unterschiedliche Auffassungen und damit verschiedene Lösungswege und mehrheitliche Beschlüsse sind zentrale Bestandteile unserer Demokratie, und das ist sehr gut so.

Dass hier ein Einzelner die Basis einer positiven Streitkultur verlässt, ist das eine. Dass die örtliche Lokalredaktion demjenigen aber eine solche Basis bietet, das andere.

Ein solches Vorgehen schadet aber am Ende der ganzen Stadt. Und ist nicht im Interesse der ehrenamtlich engagierten Mitglieder des Gemeinderats.

Tettnang, den 20.10.2021

Unterzeichnet von:

Hubertus von Dewitz, Fraktion CDU

Hans-Jörg Bär, Fraktion Freie Wähler

Kajo Aicher, Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Gerhard Brugger, Fraktion FDP

Hermann König, Fraktion SPD