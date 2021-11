Entscheidung in der Gruppe der Merlins steht an

Zuschauer von Heimspielen der HAKRO Merlins Crailsheim benötigen beim Einlass in die Arena Hohenlohe einen Impf- oder Genesenennachweis sowie ihren Personalausweis. Weiterhin vom Stufenmodell ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren mit gültigem Schülerausweis sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Dazu zählen auch Schwangere und Stillende. Erst wenn die Hospitalisierunginzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen wieder unter 12,0 beziehungsweise die Intensivbettenbelegung unter 390 liegt, gelten wieder die 3G Plus-Regelungen (geimpft, PCR-getestet oder genesen). Bei unter 249 Personen in intensivmedizinischer Behandlung wird wieder auf die Basisstufe mit 3G herabgesetzt, bei der auch Antigenschnelltests als „Eintrittskarte“ gelten. Personen, die bereits Tickets für die kommenden Heimspiele gegen Peristeri Athen und die Hamburg Towers erworben haben und Fragen haben, können sich via Mail an ticket@hakro-merlins.de wenden.

Crailsheim (an) - An diesem Mittwochabend (18.30 Uhr) kommt es zum Showdown in der Arena Hohenlohe. Zur Partie des 6. Spieltages im FIBA Europe Cup empfangen die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim den griechischen Vertreter Peristeri Vitabiotics.

Die Zauberer stehen derzeit auf dem ersten Tabellenplatz und würden dort mit einem Sieg bleiben, bei einer Niederlage mit mindestens elf Zählern würden sie allerdings aus dem Wettbewerb ausscheiden, wenn im Parallelspiel Bakken gegen Minsk gewinnt. Auch ein Vierer-Vergleich ist noch möglich. Die Chancen für ein Weiterkommen in die nächste Runde stehen für die HAKRO Merlins aufgrund zwei gewonnener direkter Vergleiche und eines positiven Korbverhältnisses gut.

Nach einem Auf und Ab zu Beginn der Saison 2021/22 zeigt die Formkurve der HAKRO Merlins in letzter Zeit stark nach oben. Sechs der letzten sieben wettbewerbsübergreifenden Pflichtspiele konnte das Team von Trainer Sebastian Gleim für sich entscheiden. Kritiker, die Zweifel an der Doppel- respektive Dreifachbelastung (mit Pokal) hatten, wurden eines Besseren belehrt. Trotz mehreren englischen Wochen am Stück, konnten die Zauberer in den letzten Partien alles aus sich herausholen und wichtige Siege in der easyCredit BBL, im FIBA Europe Cup und im MagentaSport BBL-Pokal einfahren. Die Hohenloher schrieben am Sonntagabend mit dem 82:79-Derbysieg gegen s.Oliver Würzburg im Viertelfinale ein weiteres Kapitel ihrer einzigartigen Geschichte: zum ersten Mal in der Vereinshistorie zogen die Crailsheimer in das TOP FOUR ein und kämpfen am 19. Februar gegen Braunschweig um den Einzug in das Finale gegen Berlin oder Chemnitz. Der Sieg gegen den Lokalrivalen war kein Leckerbissen und nicht so souverän wie gegen Gießen Minsk – dafür eine Willensleistung mit Kampfgeist, was durch die hohe Belastung der letzten Wochen noch höher zu bewerten ist.

Zwei Tage haben die Jungs Zeit zum Durchschnaufen, bis der Energietank am Mittwochabend wieder aufgeladen sein muss. Dann geht der Heimspielmarathon weiter – erneut mit einem enorm wichtigen Spiel. Zum sechsten und letzten Gruppenspiel empfangen die Hohenloher Peristeri Vitabiotics. Die Athener haben sieben Punkte auf dem Konto, verloren letzten Mittwoch gegen die Dänen Bakken Bears. Die HAKRO Merlins haben die beste Ausgangslage in der Gruppe G: mit den gewonnenen direkten Vergleichen mit Minsk und Aarhus und einem Korbverhältnis von +33. Gegen Peristeri haben die Zauberer im Hinspiel mit 76:66 gewonnen, bedeutet, dass die Griechen nur mit einem Sieg mit mindestens elf Punkten an den Merlins vorbeiziehen können. Das Team von Coach Manolopoulos reist mit frisch getanktem Selbstbewusstsein nach Ilshofen. Am Sonntagnachmittag gewannen die Athener beim Tabellenschlusslicht der griechischen Liga Larisa mit 78:63 – somit stehen sie mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen auf dem zehnten Tabellenplatz. Beim kürzlichen Sieg spielte sich der bullige Forward Erik McCree in den Vordergrund. Mit seinen 17 Punkten und sechs Rebounds war er mit dem ehemaligen Gießener Chad Brown (13 Rebounds) ausschlaggebend für den Erfolg. Auch schon beim Hinspiel gegen die HAKRO Merlins war McCree, der in der letzten Saison in Frankreich und bei den Bakken Bears unter Vertrag stand, Topscorer seines Teams. Bester Punktesammler im FIBA Europe Cup ist allerdings weiterhin Terran Petteway. Der 29-jährige Texaner kommt in durchschnittlich 30 Minuten Spielzeit auf 16 Zähler. Guard Josh Hagins spielte zuletzt ebenfalls stark auf. Der letztjährige Bonner kam am vergangenen Mittwoch in Aarhus auf 18 Punkte, acht Rebounds und vier Assists.

„Der letzte Spieltag in unserer Fiba Gruppe hat es in sich. Entscheidend wird sein, den Fokus auf uns zu legen. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren und alles für einen weiteren Erfolg tun was nötig ist“, sagt Sebastian Gleim vor der wichtigen Partie.