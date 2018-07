„Die Einsamen“: Håkan Nessers großes Psychogramm

München (dpa) - Was bestimmt das eigene Dasein? Ist es sinnvoll, einem Plan folgen zu wollen? Wieder einmal spürt der schwedische Autor Håkan Nesser intensiv den Gedanken und Entscheidungen seiner Protagonisten nach.

„Die Einsamen“ ist das vierte Buch der Inspektor-Barbarotti-Reihe - allerdings nicht das beste. Der Roman folgt zwei Strängen parallel: dem Leben einer Freundesclique in den 70ern und aktuellen Ermittlungen 35 Jahre später. Denn zwei der sechs Freunde sind tot - eine junge Frau fiel einst von einem Felsen, nun starb ihr damaliger Freund an der selben Stelle. Selbstmord scheint zunächst wahrscheinlich - doch der Hochschuldozent hatte offensichtlich Reisepläne. Also doch Mord?

Die Ermittler wälzen 35 Jahre alte Akten und machen die Freunde von einst ausfindig. Immer mehr verdichtet sich die Vermutung: Düsteres ist passiert in der Gruppe der jungen Studenten, etwas geschah, dass die engen Bande des Sextetts unabänderlich löste. Eine Busreise durch die Ostblockländer bis ans Schwarze Meer entpuppt sich als Schlüsselereignis - doch die zwei Todesfälle erklärt sie nicht.

Wie stets versteht es Håkan Nesser meisterlich, die Geschicke und Gedanken Barbarottis und der anderen Akteure zu beschreiben, ihre Charaktere darzustellen. Zäher sind die Kapitel über die Fahndung zu lesen, die sich ermüdend im Kreis dreht. In winzig kleinen Schritten leitet Nesser zum Kern der Geschichte und baut so trotz der Längen Spannung auf.

Umso heftiger allerdings enttäuscht das Ende mit der Lösung als Zufallstreffer, die kaum etwas mit den umfassenden Ermittlungen zuvor zu tun hat und auch aus der Geschichte des Sextetts - von einem recht deutlichen Hinweis abgesehen - kaum herzuleiten ist. Die drei Vorgänger des Buches werden wohl vielen Lesern besser gefallen.

Håkan Nesser, 1950 geboren, ist einer der beliebtesten Schriftsteller Schwedens. Für seine Kriminalromane um Hauptkommissar Van Veeteren erhielt er vielfach Auszeichnungen. Mehrere seiner in etliche Sprachen übersetzten Werke sind zudem verfilmt worden.

Håkan Nesser: Die Einsamen, Ein Fall für Inspektor Barbarotti btb Verlag, 608 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-442-75313-0

Hakan Nesser