Die Ehre des Hermann Dollak

Friedrichshafen - Seine Amtszeit begann vor 14 Jahren mit einem Unwetter beim Seehasenfest, jetzt ist Hermann Dollak zum Ehrenpräsidenten ernannt und mit der Goldenen Ehrennadel des Seehasenfestes ausgezeichnet worden. Beim Seehasenfest-Stehempfang im Graf-Zeppelin-Haus haben Oberbürgermeister Andreas Brand und der Präsident des Seehasenfestes, Robert Ackermann, die passenden Worte für Hermann Dollak und das Fest gefunden.

Wenn Oberbürgermeister Andreas Brand das Seehasenfest als Kinder- und Heimatfest bezeichnet, dann ist genau das auch ein Verdienst von Hermann Dollak, der es zusammen mit seinem Team nie zu einem reinen Volksfest hat werden lassen. Brand zog beim Empfang kurz vor dem Umzug seinen Hut vor der Aufbauleistung der Vergangenheit, vor der Arbeit eines Konstantin Schmäh, der das Seehasenfest „erfunden“ hat, und vor den engagierten Menschen, die das Fest und auch die Stadt in den vergangenen 70 Jahren zu dem haben werden lassen, was sie sind. Mit einem Unwetter habe Dollaks Amtszeit begonnen, jetzt stehe das Fest auf sicheren Beinen und der Bau des Seehasenfest-Fundusgebäudes in Ailingen beginne. Darin werden alle Utensilien, die derzeit noch verstreut in der Stadt und Umgebung lagern, untergebracht.

Auch Robert Ackermann lobte die Verdienste des scheidenden Präsidenten und neuen Ehrenpräsidenten, der stets das Fest im Bewusstsein der Tradition und doch bei stetiger Weiterentwicklung im Sinn gehabt habe. Wäre mehr zeit bis zum Festzug gewesen, wäre mehr gesagt worden, die Verdienste von Hermann Dollak sind eben weitreichend. Und auch er selbst ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte an die Versammlung zu richten. Dank stand dabei im Mittelpunkt. Dank an alle Beteiligten einschließlich derer, die ansonsten hinter den Kulissen viel tun, aber wenig auffallen. Das Seehasenfest sei ihm eine Herzenssache gewesen und er wünsche seinem Nachfolger Robert Ackermann einen ebenso großen Erfahrungsschatz, wie der, den er nun mitnehmen dürfe. „Es war mir eine große Ehre“, sagte Hermann Dollak – als Ehrenpräsident wurde er von Robert Ackermann danach gleich wieder im Präsidium aufgenommen.