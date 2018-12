Seit vier Spielen haben die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht mehr gepunktet. Das soll sich ändern. Mit den Eisbären Berlin (Freitag, 19.30 Uhr) und den Nürnberg Ice Tigers (Sonntag, 16.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Paul Thompson auf zwei Teams, die diese Saison auch enttäuschten.

Dann sollen sich die Neckarstädter wieder als gleichwertiger Gegner präsentieren. Nach dem schwachen Auftritt gegen Bremerhaven (2:5) hatte Thompson gemeint, es hätten Buben gegen Männer gespielt. Der deutlichen Kritik folgte nun eine flammende Rede, mit der der SERC-Coach versuchte, sein Team neu einzustellen. „Wir haben viel geredet. Paul hat eine sehr gute Ansprache gehalten, die war klar und direkt“, berichtet SERC-Verteidiger Benedikt Brückner. Aus den Gesprächen mit den Spielern habe er erfahren, dass die Akteure nach dem schnellen 0:2-Rückstand gegen Bremerhaven in Panik geraten seien. „Wir müssen jetzt zurück zu unserem System finden“, sagte Coach Thompson.

Wild Wings setzen in Berlin auf eine starke Defensive

Am Freitag um 8.15 Uhr fährt der SERC nach Stuttgart, um in die Bundeshauptstadt zu fliegen. Die zuvor verletzten Verteidiger Dominik Bohac und Torhüter Marco Wölfl sind wieder an Bord. Das Tor wird in Berlin aber Dustin Strahlmeier hüten. Seine Aufstellung hat Thompson ansonsten aber nicht preisgegeben. „Julian Kornelli und Philip McRae werden spielen. Ich hoffe, McRae zeigt mir, dass es ein Fehler von mir war, ihn gegen Bremerhaven draußen zu lassen“, sagte Thompson.

Die Eisbären Berlin blieben bislang hinter den Erwartungen zurück, sind mit 41 Punkten aus 26 Spielen Achter. Am vergangenen Sonntag musste die Truppe von Trainer Clément Jodoin eine 1:4-Pleite gegen defensive Wolfsburger hinnehmen. Brückner deutete an, dass der Plan der Wild Wings in Berlin auch auf einer starken Defensive beruht.

Zum dritten: SERC will nächsten Sieg gegen Nürnberg

Der sonntägliche Gegner Nürnberg steht sogar noch hinter den Berlinern. 26 Zähler aus 27 Partien bedeuten den zwölften Platz. Sogar die Schwenninger haben die Ice Tigers in dieser Saison schon zweimal (3:2 nach Verlängerung, 2:0) bezwungen. Der Sieg nach 60 Minuten war das erste Auswärtsspiel unter dem neuen Coach Thompson. „Wir waren damals sehr gut strukturiert, Dustin hat ausgezeichnet gehalten“, erinnert sich der Engländer. Thompson sieht die Ice Tigers „als starkes Team“ an, „dem aber die Konstanz fehlt.“ Benedikt Brückner hofft, dass „wir wie in den ersten beiden Spielen gegen Nürnberg auftreten und sie erneut schlagen können.“

Die Zukunft für Brückner am Neckarurpsrung ist übrigens offen. Mit dem 29-Jährigen hat noch niemand von den Wild Wings gesprochen. „Ich würde aber gerne bleiben“, sagt der Verteidiger. Gerüchte, Goalie Dustin Strahlmeier wechsle nach der Saison nach Mannheim, dementierte der Schlussmann. Strahlmeier: „Da ist nichts dran, es ist noch völlig offen, wo ich in der kommenden Saison spiele.“ Lediglich Kornelli und Kapitän Simon Danner besitzen für die kommende Saison in Schwenningen Verträge.