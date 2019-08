Die Dornier 328 erlebt eine Wiedergeburt wie Phönix aus der Asche

Ein Passagierflugzeug für Kurzstrecken - gebaut am Flughafen Leipzig/Halle. Erstmals seit etwa 60 Jahren könnte wieder ein Flugzeug in Sachsen gebaut werden, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch am Rande der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig.

Bis zu 250 Arbeitsplätze sollen durch die Produktion des Flugzeugs mit dem Namen D328NEU, eine Weiterentwicklung der Dornier 328, entstehen, sagte Nico Neumann, Produktionschef der Firma 328 Support Services.

Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Unternehmens Sierra Nevada Corporation (SNC). Die D328NEU soll Platz für bis zu 39 Passagiere bieten.

Die Propeller sollen leiser rotieren als beim Vorgängermodell, auch der CO2-Ausstoß soll geringer sein. Das Flugzeug soll Ziele in einer Entfernung von bis zu 350 Seemeilen (etwa 650 Kilometer) anfliegen können. Neben Passagier- und Frachttransporten könnte es im Rahmen von Rettungs- und Suchdiensten eingesetzt werden.

Das Flugzeug könnte auch elektrifiziert werden

Perspektivisch könne das Kleinflugzeug auch elektrifiziert werden, kündigte Thomas Jarzombek (CDU), Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung, an. „Es ist ein großer Erfolg, dass das Flugzeug komplett in Deutschland gebaut wird“, sagte er. 2015 hatte SNC erklärt, eine neue Dornier 328 in der Türkei bauen zu wollen.

Nun entschied sich der Flugzeughersteller allerdings für Sachsen. Es sei eine „unternehmerische Entscheidung“ gewesen, so Jarzombek. Entwickelt werden soll der neue Flugzeugtyp in Oberpfaffenhofen bei München, dem Sitz der 328 Support Services. Dort sollen 120 neue Stellen entstehen.

Etwa 80 Millionen Euro will die SNC-Tochter DRA GmbH in den Bau einer Endmontagelinie für die D328NEU am Flughafen Leipzig/Halle investieren. Der Freistaat fördert das Vorhaben mit bis zu 6,5 Millionen Euro, wie Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte. Der Projektstart ist für kommendes Jahr geplant, Ende 2023 soll der erste Flieger in den Dienst gehen. Wie viele Maschinen gebaut werden sollen, dazu machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

Etwa 7000 Menschen arbeiten nach Angaben des Wirtschaftsministeriums derzeit in Sachsens Luft- und Raumfahrtindustrie. 160 Unternehmen und Forschungseinrichtungen erwirtschaften demnach etwa 1,4 Milliarden Euro Umsatz jährlich.

Die Vorgängermaschine der D328NEU, das Propellerflugzeug Dornier 328 Turboprop, war einst in Friedrichshafen am Bodensee entwickelt und in den 1980er Jahren im bayerischen Oberpfaffenhofen produziert und gewartet worden. 1991 flog die Maschine mit Platz für 30 Passagiere dann erstmals.

Allerdings hatte die Dornier 328 nicht den erwarteten Erfolg. Auch die Ausführung mit herkömmlichen Triebwerken setzte sich nur begrenzt durch. „Es war kein internationaler Kracher“, sagte Flugzeugexperte Klaus Wolf. Die Produktion des Flugzeugs wurde Anfang der 2000er Jahre eingestellt.

Mit etwas Gegenwind konnten die praktisch auf der Stelle starten Reinhold Birrenbach, Ex-Programmleiter des 328er-Projekts bei Dornier

Die Entscheidung, nun einen neuen Typ nun in Leipzig zu produzieren, überraschte den Professor für Luftfahrzeugtechnik an der Technischen Universität Dresden. Dass Flugzeughersteller sich in Deutschland neu aufstellen sei „eher unüblich“, so Wolf.

Nach seiner Einschätzung sind Kleinflugzeuge heute allerdings gefragter als noch vor 20 Jahren. Durch die Propeller verbrauchten sie weniger Kerosin als herkömmliche Flugzeugtypen. Gerade als größeres Geschäftsreiseflugzeug oder für Flüge in abgeschiedene Gegenden oder auf kleine Inseln eigne sich die kleine Passagiermaschine.

Reinhold Birrenbach, in den 90er-Jahren Programmleiter des 328er-Projekts bei Dornier in Friedrichshafen, schwärmte 2015 in einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung von den technischen Besonderheiten der D328: „Mit etwas Gegenwind konnten die praktisch auf der Stelle starten.“

So war auch die 328 in der Lage, auf extrem kurzen Bahnen zu starten und zu landen. Das robuste Fahrwerk erlaubte dem Flugzeug sogar Besuche auf unausgebauten Pisten oder Gras. Ein schneller Steig- und Sinkflug ergänzte die Vorteile der Dornier-Maschine genau so wie ein für damalige Verhältnisse hochmodernes Glas- und Bildschirmcockpit, das die als „Uhrenkasten“ verunglimpften Cockpits von Mitbewerbern alt aussehen ließ.

Auf eines war Birrenbach damals immer noch besonders stolz: „Turboprops“ – also Propellerflugzeuge – „galten damals als Rappelkisten, Jets waren modern.“ Deshalb investierte Dornier bei der Propellervariante der 328 in eine außergewöhnliche Schalldämmung. „Sie können sich da drin ganz normal unterhalten“, sagte Birrenbach stolz.