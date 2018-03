Die Dorfpolitik sorgt für Inspirationen bei den Umzugswagen

Gleich so viel Sonnenschein, das haben die Niederstaufener auch nicht oft bei ihrem großen Fansachtsumzug. So wenig Fußgruppen allerdings auch nicht. Dafür schien es, als ob mehr Publikum als sonst an der Straße stand, um die Wagen zu bewundern, sich Glühwein verkaufen zu lassen und überhaupt, Gaudi zu haben.

Durch das Konzentrat an Wagen bewegte sich der Umzug 2018 fast in Dimensionen wie der Gaudiwurm in Achberg, der ja bekanntlich schnell vorüber ist, da er auch nicht wirklich lang ist. Themen rund um die Lokalpolitik und das Dorfleben fanden wieder auf einigen Wagen Platz: So beispielsweise ein Sarg, um den Grabsteine standen, dem Adler und dem Rössle gewidmet, der Bankfiliale und der Bitte, den Dorfladen nicht sterben zu lassen.

Lumpenkapelle ist schon von Weitem zu hören

Um den Nachwuchs der Feuerwehr zu sichern, öffnet sich die Niederstaufener Wehr auch schon für Neugeborene: Das Wochenbett auf dem Wagen belegt das ebenso, wie die vielen Kinderwagen der Jugendfeuerwehr, die ähnlich Rollatoren hinterher zogen.

Natürlich gab es beim Fasnachtsumzug in Niederstaufen wieder reichlich Musik, Gewinner in Sachen Schallpegel waren – wie immer – die Lumpenkapelle Westallgäu. Zwar liefen sie am Ende des Zuges, waren aber weit vor des Zuges Spitze deutlich zu hören.