Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Don-Bosco-Schule der Stiftung Liebenau wird nicht nur baulich saniert, sondern erhält auch ein verändertes bildungspolitisches Konzept. Das teilt die Stiftung in einer entsprechenden Presseinformation mit.

Als die Schule 1975 in Hegenberg gebaut wurde, war sie nicht nur architektonisch ein Vorzeigeprojekt, sondern auch inhaltlich ein Vorreiter in moderner Sonderpädagogik, heißt es in dem Schreiben. Großzügige Klassenräume, breite Flure und eine offene Aula zeichnen auch heute noch das Schulgebäude aus. Jetzt steht eine umfassende Sanierung an.

Elektro- und Wasserleitungen müssen demnach ersetzt werden, Schalttafeln können nicht mehr repariert werden, die Sanitäranlagen und Brandschutzmaßnahmen werden auf den neuesten Stand gebracht. Auch energetische Gesichtspunkte werden dem Stiftungsteam zufolge berücksichtigt: Eine bessere Dämmung und neue Fenster halten Einzug. Mit der Modernisierung, die rund vier Millionen Euro kosten wird, wird auch ein Internet-Zugang und flächendeckendes WLAN auf dem gesamten Gelände der Schule eingerichtet.

Der Umbau im laufenden Betrieb verläuft, nach Schulleiter Manfred Kohler, reibungslos. Die Schmutz- und Lärmbelästigung ist gering. Dies gelingt auch dadurch, dass vier Schulklassen zeitweise in ein leerstehendes Wohnhaus auf dem Hegenberg ausgelagert wurden. Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 im kommenden September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Doch nicht nur die Bausubstanz wird erneuert, sondern „wir bewegen uns momentan auch auf einer pädagogischen und digitalen Baustelle“, meint Georg Solymar, kommissarischer Konrektor. So wird derzeit das Schul-Curriculum – der Bildungsplan für die Schüler – überarbeitet und angepasst. Neue Förderpläne werden erarbeitet. Die Lehrkräfte begegnen inzwischen einer veränderten Schülerschaft mit besonderen Bedürfnissen. Herausforderndes Verhalten und kürzere Konzentrationsphasen haben zur Folge, dass sich auch der Unterricht diesen Umständen anpassen muss, heißt es vonseiten der Stiftung.

Für Kinder und Jugendliche, die eine kognitive Beeinträchtigung haben oder in ihrer emotional-sozialen Entwicklung besondere Förderung brauchen, ist ein individualisierter Unterricht und die persönliche Unterstützung beim Lernen besonders wichtig. Derzeit wird am SBBZ ein sogenanntes „Aktiv-Panel“ getestet, eine digitale Tafel, die mit dem Internet verbunden ist und mit anderen Geräten vernetzt werden kann.

So soll eine moderne Form des Lehrens und Lernens entstehen. Für Kohler ist klar: „Durch die Sanierung der Schule können wir unsere digitalen Lehrmethoden erweitern. Allerdings soll die Digitalisierung immer unterstützend eingesetzt werden. Den persönlichen Kontakt kann sie nicht ersetzen. Das haben wir gerade auch jetzt in Corona-Zeiten gelernt.“ Er ist überzeugt, dass die Don-Bosco-Schule nach der Sanierung ein noch größeres Potential hat.