Die Crossläufer müssen weiter auf einen Start warten

Die Crosslaufserie Oberschwaben 2021/22 sollte eigentlich wie in den vergangenen Jahren aus vier Rennen bestehen: Blitzenreute, Vogt, Birkenhard und Bad Waldsee/Reute. Die Laufstrecken führen über Wiesen, Äcker, Wald- und Feldwege. Den Auftakt sollte eigentlich am 12. Dezember Blitzenreute mit seiner bewährten Strecke an der Grundschule machen. Doch dieses Rennen wurde genauso abgesagt wie der Lauf in Vogt, der an diesem Sonntag hätte sein sollen.

Ohne Bewirtung und Duschen und mit einem Hygienekonzept hätten die Veranstalter in Blitzenreute ihr Rennen Mitte Dezember zumindest den gesetzlichen Bestimmungen nach nicht absagen müssen. Aber auf Anraten der Gemeinde, sagte der Veranstalter ab. Auch der zweite Lauf in Vogt wurde nun abgesagt. Bislang unverändert auf dem Plan stehen dagegen die Läufe in Birkenhard (23. Januar) und Reute (6. Februar).

Die Crossläufe sind jeden Winter ein beliebter Leistungsvergleich. Um die Spitze hätte bei den Frauen Paulina Wolf (TSV Reute Runners) mitsprechen können. Sie gewann in Meersburg den ersten Lauf der Hegau-Bodensee-Crossläufe. Bei den Männern ist Hannes Bitterling, Triathlet der Bundesligamannschaft Tria Göppingen, zu nennen. Er hat eine Bestzeit von unter 35 Minuten auf 10 000 Metern. Ebenfalls stark einzuschätzen sind der Wangener Triathlet Jannik Stoll, der Triathlet Christof Briegel von der SG Niederwangen sowie Nico Müller vom SV Blitzenreute Fünfter in Blitzenreute 2019.