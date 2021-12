Die Cheops-Pyramide an der Realschule im Dreiländereck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Johannes Rupfle war vor einigen Jahren selbst Schüler an der Realschule im Dreiländereck Lindau. Nun ist er für einen Vortrag an seine ehemalige Schule zurückgekehrt, um den aktuellen Schülern von den Ergebnissen seiner Forschungen zu berichten. Und die haben es in sich. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU München am Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung hat er die seltene Gelegenheit die ägyptische Cheops-Pyramide auf versteckte Geheimnisse und bisher unentdeckte Hohlräume abzuklopfen. Dies allerdings mit modernsten Methoden, die eine Untersuchung erlauben ohne die Pyramiden in irgendeiner Form zu beschädigen. Nur unter dieser Voraussetzung lassen die ägyptischen Behörden nur ganz wenige, ausgewählte Forschergruppen an die Pyramiden näher heran.

Aufbauend auf den Ergebnissen einer japanischen Forschergruppe rückten sie der historischen Pyramide mit Methoden wie Radar, Ultraschall und Geoelektrik zu Leibe. Wie dies von Johannes Rupfle in seinem Team dort genau bewerkstelligt wird, saugten die achten und neunten Klassen in dem spannenden Vortrag wissbegierig auf. Viele Fragen der Schüler mussten im Anschluss noch beantwortet werden. Alle Ergebnisse durfte Johannes Rupfle noch nicht verraten, da dies den ägyptischen Auftraggebern vorbehalten ist. Wenn aber bei einer weiteren bevorstehenden Mission spektakuläre Entdeckungen gemacht werden, versprach er in ein paar Jahren wiederzukommen, um erneut zu berichten. Wir von der Realschule im Dreiländereck freuen uns darauf.