Die CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch in Spaichingen

Spaichingen - Am vergangenen Mittwoch trafen sich die Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion mit dem Schulleitungsteam um Schulleiter Dr. Walter Blaudischek in der Erwin-Teufel-Schule. Die CDU-Kreistagsfraktion hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Entwicklung der Berufsschullandschaft im Landkreis Tuttlingen maßgeblich geprägt und ist auch aktuell im engen Austausch mit den Kreisschulen.

Schulleiter Dr. Blaudischek und der stellvertretende Schulleiter Herr Jauch, unterstützt von den Abteilungsleiterinnen Frau Devin-Roussety und Frau Thiemann schilderten den Mitgliedern der CDU-Kreistagsfraktion die aktuellen Herausforderungen an der Erwin-Teufel-Schule. Trotz aktuell zurückgehender Schülerzahlen sei die Schule auf einem sehr guten Wege und entwickle das Bildungsangebot ständig weiter, so das Schulleitungsteam. Dabei sei die enge Zusammenarbeit mit den Firmen und Ausbildungsbetrieben im Landkreis und speziell auf dem Heuberg sehr wichtig, stellen doch die Berufsschüler in Teilzeit rund 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler.

In der weiteren Diskussion ging es um Themen, wie die Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual), welche an der Erwin-Teufel-Schule mit einem tollen Konzept und einem sehr guten Team umgesetzt wird. Ziel von AVdual ist es, mehr Jugendlichen den direkten Übergang von Schule in eine Ausbildung zu ermöglichen. Gerade für die heimische Industrie, die auf gute Nachwuchskräfte angewiesen ist, sind solche Programme wichtig.

Eine Führung durch das Schulgebäude und ein Praxistest der neuen Lernfabrik 4.0 schlossen sich an. Dabei konnte Schulleiter Dr. Blaudischek den CDU-Kreisräten die Funktionen und Möglichkeiten der neuen Lernfabrik 4.0 verdeutlichen. Hier hat das Wehinger Unternehmen GEWATEC federführend mit den Firmen AutRob aus Aldingen, der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG aus Gosheim und der Firma STAR aus Neuenbürg die neue Lernfabrik aufgebaut und die Schüler können hier mit der neuesten Technik die Themen Automatisierung und Robotik hautnah kennenlernen.

Der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Spaichingens Bürgermeister Markus Hugger, betonte die Wichtigkeit der Erwin-Teufel-Schule als Bildungszentrum in der Region und lobte die enge Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft. Das Ziel ist es weiterhin, eine gute politische Rahmenbedingungen für die Ausbildung unserer Jugendlichen zu schaffen.