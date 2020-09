Schmiechen - „Die Fasnet 2021 wird stattfinden“, das sicherte Zunftmeister Willi Girner von den Schmiechener Burrenhexen zu. Notfalls anders als sonst, wie auch das Weihnachtsmärktle am Samstag, 5. Dezember, „wenn nötig to-go (also zum Mitnehmen), so, wie es die Anderen auch machen“, sagte der Zunftmeister. Die „Burrahexa“ können schließlich feiern, sie haben heuer den ADR-Brauchtumspreis für die öffentliche Kinderfasnet erhalten. Daran erinnerte der Vorsitzende bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend in der Mehrzweckhalle mit mehr als 30 Teilnehmern.

„Dieser Preis gehört auch den ‚Stoiböck‘“, betonte Girner. Die Narrenzunft richtet zusammen mit dem losen Club aus Musikern und fröhlichen Krachmachern, die sich der Darstellung des Schmiechener Wappentiers verschrieben haben, die jährliche Veranstaltung für den Nachwuchs aus. Schon Auf- und Abbau seien immer gelungen, weil in kurzer Zeit alles geschafft ist und Zeit für das gemütliche Zusammensitzen auch noch bleibt.

Kinderfasnet 2021 findet statt

Die Verpflegungspreise bei der Kinderfasnet sollen weiterhin günstig bleiben, betonte Girner, damit auch Eltern mit vielen Kindern sich ohne Bedenken etwas leisten können. Er werde manchmal „versegglet“, wegen der Preise, dann kontere er, „wenn du mehr zahlen willst, dann wirf halt mehr in die Kasse“. Was meist zum Rückzieher der Aussage führt. Eine Mutter aus Blaubeuren habe ihm explizit gedankt, dass sie sich wenigsten an dem Tag keine Sorgen über ihren Geldbeutelinhalt machen müsse. „Und wir haben nicht nur Gäste aus dem weiteren Umfeld um Schmiechen zu Gast, weil unser Kuchen günstig ist, das liegt schon auch am Unterhaltungsprogramm“, verstärkte Girner.

Umzüge und Brauchtumsabend würden vermutlich 2021 ausfallen, ahnt Girner. Für das Weihnachtsmärktle werden jedoch Brötle gebacken, die zum Mitnehmen verkauft werden, hat Girner mit seinen Vorstandsmitgliedern schon vorausgedacht. Und die Kinderfasnet 2021 findet statt.

In der Zusammenkunft ging es um die abgelaufene Saison. 125 Mitglieder sind es aktuell (52 Aktive und Passive plus 21 Narrensamen). Ein Plus in der Kasse wurde erarbeitet, obwohl Jahresausflug, Bus und Lagerraum als größte Ausgabenposten anfielen. Zusammen mit den Mitgliedern der Jugendabteilung reisten die Burrenhexen nach Hettingen ins Narrenmuseum und auf den Affenberg Salem. Jugendwart René Rapp absolvierte mit den Kindern auch einen Bastelnachmittag Schutzengel entstanden, und ein gemeinsames Abendessen gab es, ehe der Nikolaus mit Lob und Tadel das Jahr Revue passieren ließ.

Tolles Bild bei den Umzügen

Ein tolles Bild liefern die Schmiechener bei Umzügen, lobte und motivierte Girner die Mitglieder zum Mittun. Bei den 14 Umzügen liefen im Durchschnitt 26 Hästräger mit. Noch mehr waren es in Oberdischingen, wo „sich Bürgermeister Nägele schon immer auf eure Reden freut“, sagte Ortsvorsteherin Kerstin Scheible, die im Oberdischinger Rathaus auch als Verwaltungsmitarbeiterin tätig ist. Bei den sieben Brauchtumsabenden waren durchschnittlich nur sieben Burrenhexen anwesend. Girner irritiert das teilweise „Motzen über Konfetti“, solche Zuschauer sollten sich nach hinten stellen oder daheim „Mainz bleibt Mainz“ anschauen.

Auf Facebook soll die Darstellung der Zunft weiter intensiviert werden und jeder mithelfen und Material liefern, weil grad wenig los ist. Die Verknüpfung mit Instagram ist geplant. Mehr Videos sollen hochgeladen werden. Der wegen „Corona“ verschobenen Jahreshauptversammlung war die erste Aktivenversammlung vorausgegangen, die im Vorjahr angestoßen worden war. Hauptthema diesmal: Rückblick, weil der Ausblick auf die Fasnet 2021 noch zu schwierig ist. Einladungen seien zwar schon eingegangen, aber dann auch wieder Absagen.

Ehrungen fanden statt, wobei nur ein Mitglied anwesend war. Seit 22 närrischen Jahren gehört der in Düsseldorf lebende Wolfgang Kohn zur Zunft, wie auch Thomas Gaus und Andreas Schleicher. Auf elf Narrenjahre bringen es Tina Schweitzer und der Jungaktive Christopher Renz, der schon als Kleinkind angemeldet worden war. Erwähnt werden immer auch runde Geburtstage. Heuer: Andrea Edelmann.

Stoibock Hubert Stoll durfte sich zu Wort melden, nachdem er seine Rede schriftlich eingereicht hatte, dann aber spontan erschien, weil der Musikvereinsausflug ins neue Risikogebiet, das Kleine Walsertal, ausfiel. Er sorgte auch für den bekannten Witz, der zwischen Hexen und Stoiböck herrscht, er dankte für ihr Engagement, „auch wenn ihr heuer nicht beim Vatertagsfest geholfen habt“. Das Traditionsfest fiel ebenfalls den Corona-Schutzmaßnahmen zum Opfer.