In die bunte Welt der Schlager haben Papi’s Pumpels die Gäste beim Schlagerabend anlässlich des Heuberg-Wanderpokal-Turniers am Samstagabend entführt. Zahlreiche Fans ließen es sich nicht nehmen, im Zelt ganz vorne mit dabei zu sein und, wie die Bandmitglieder es nennen, „mitzupumpeln“.

Keine Frage, dass ihr Frontmann Rainer Vollmer alias „Singemann Papi“ und seine „Pumpels“ die Fans mit einer erstklassigen Bühnenshow schnell auf ihrer Seite hatten. Auch wenn im ersten Teil noch ein paar Besucher mehr im Festzelt Platz gefunden hätten, so reichte alleine der Bühnenaufmarsch der Bandmitglieder in ihren bunten und glitzernden Kleidungsstücken aus den Siebzigern aus, um das Stimmungsbarometer anzuheizen. Schon bei den ersten Schlagertönen im Stil von „Er gehört zu mir“, „Santa Maria“, „Joanna“, „Alice“ oder „Mendocino“ funktionierten die Gäste sozusagen wie auf Knopfdruck, kamen nach vorne und sagen leidenschaftlich mit.

Im weiteren Verlauf wurde es vorne am Bühnenbereich immer enger. Mit vielen Einlagen wie beispielsweise des Saxophonisten mit Sturmfrisur, Bob Krüger, der Mundharmonika des eigentlichen „Singemanns Papi“ oder des „Jugendblasorchesters“ fesselte die Band die Fans an sich. Schlagerliebhaber waren am Samstag in Egesheim jedenfalls genau richtig.