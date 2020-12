Die Bücherei Eisenharz hat eine neue, eigene Homepage

Seit diesem Monat kann die Bücherei Eisenharz ihre Leser nicht nur vor Ort, sondern auch auf ihrer neuen Homepage begrüßen. Durch das Soforthilfeprogramm „Vor Ort für alle“ des Deutschen Bibliotheksverbandes und mit einer Spende der Bürgerstiftung Argenbühl und einem Zuschuss der Büchereifachstelle zur Anschaffung von EDV konnte das Vorhaben, das Angebot der Bücherei auch digital zugänglich zu machen, realisiert werden. Neben der Homepage wurde auch ein zweiter PC beantragt, in dem Besucher in dem rund 4500 Medien umfassenden Bestand vor Ort stöbern können. Mit der neuen Homepage kann man sich bequem von zuhause aus in den Räumen der Bücherei umschauen, das Team kennenlernen und sich einen Einblick in den Bestand verschaffen, der vor allem im Kinderbereich sehr gut sortiert ist. Bereits registrierte Leser können dort auf ihr Konto zugreifen und Bücher vormerken und bestellen. Die Bücherei ist montags und mittwochs von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet und vormittags am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr.

Foto: Oldenkotte/köb Eisenharz