Die Bierdusche des kleinen Mannes

Zum Ende der Bundesliga-Saison schwappen so manche Fußballmannschaften sprichwörtlich über vor Freude. Wenn ein Team Meister wird oder den Aufstieg schafft, kommen die Spieler und vor allem die Trainer um ein etabliertes Ritual nicht herum: die Bierdusche nämlich. In diesen Momenten entscheidet sich auch letztendlich, ob Aufstieg oder Meisterschaft wirklich positive Ereignisse sind. Denn in mancher Biersorte möchte man weder duschen, geschweige denn sie trinken. Bei Werder Bremen wurde am Wochenende – Glückwunsch an dieser Stelle – für den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga jede Menge Bier der Marke Haake-Beck verschüttet. Unter anderem gleich mehrfach auf der Pressekonferenz, während Trainer Ole Werner das grün-weiße Fußballwunder der Hansestadt zu erklären versuchte. Beim VfB Stuttgart genügte indes schon der Nichtabstieg, um die eine oder andere Flasche Stuttgarter Hofbräu zu köpfen.

Warum es eigentlich immer nur Bier sein muss, ist eines der ungelösten Rätsel des Fußballs. Bei der Formel 1 geht es ja auch anders. Da wird freilich Champagner aus Magnum-Flaschen vergossen. Und zwar nicht nur beim Gewinn der Weltmeisterschaft, sondern nach jedem Grand Prix. Und wenn man schaut, wie merkwürdig manche Leute da im Kreis rumfahren, wahrscheinlich schon vor dem Rennen. Wir greifen das Ritual im Alltag gerne auf und gönnen uns nach jedem absolvierten Arbeitstag, was ja irgendwie auch immer ein kleiner Sieg ist, ein Feierabendbierchen. Die Bierdusche des kleine Mannes. (nyf)