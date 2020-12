Die besten Weihnachtsfilme: Die Streaming- und TV-Tipps der Redaktion

Neben Tannenbäumen, Geschenken und Festessen dürfen auch Filme an den Weihnachtsfeiertagen nicht fehlen. Vor allem in Zeiten des Lockdowns bieten sie eine willkommene Gelegenheit, Corona für ein paar Stunden zu entfliehen und stattdessen zu schmunzeln und zu schwärmen.

Mit diesen Tipps der Redaktion gelingt das garantiert.

Klassiker dürfen nicht fehlen

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Unübertroffene Aschenputtel-Variante aus tschechisch-deutscher Hand: Trotz ihrer vielen Talente wird Aschenbrödel nicht zum Fest des Königs eingeladen. Mithilfe von drei Nüssen kann sie aber dennoch auf die Hand des Prinzen hoffen...

Mit: Libuše Šafránková, Pavel Trávnícek, Rolf Hoppe

Von: Václav Vorlíček

Aus: 1973

Läuft wann: Vom 24. Dezember bis 6. Januar zu zahlreichen Terminen und auf zahlreichen Sendern, etwa am ersten Weihnachtsfeiertag um 11.25 Uhr in der ARD

Der Prinz (Pavel Travnicek) passt Aschenbrödel (Libuse Safrankova) im Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" den verlorenen Schuh an. (Foto: dpa)

Der kleine Lord

Ein Film, der zu Weihnachten gehört wie das Plätzchenbacken: Seit 1982 zeigt die ARD den Film, in dem der kleine Cedric Errol das über die Jahre erkaltete Herz seines adeligen Großvaters erweicht.

Mit: Ricky Schroder, Alec Guinness

Von: Jack Gold

Aus: 1980

Läuft wann: Freitag, 18. Dezember, 20.15 Uhr und Samstag, 26. Dezember, 11.10 Uhr, im Ersten

Sissi

Auch die - zugegebenermaßen etwas verklärte - Geschichte um die österreichische Kaiserin Elisabeth darf an Weihnachten nicht fehlen. Alle drei Teile zeigt die ARD an den beiden Feiertagen.

Mit: Romy Schneider, Karlheinz Böhm

Von: Ernst Marischka

Aus: 1955

Läuft wann: „Sissi“: Freitag, 25. Dezember, 14.55 Uhr, „Sissi, die junge Kaiserin“: Freitag, 25. Dezember, 16.40 Uhr, „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“, Samstag, 26. Dezember 2020, 16.45 Uhr

Filme für die ganze Familie

Kevin allein zu Haus

Die Geschichte um den achtjährigen Kevin, der mit seinen Eltern und vier Geschwistern in einem Vorort von Chicago lebt, zu Weihnachten daheim vergessen wird und das elterliche Haus gegen zwei Einbrecher verteidigt, feiert dieses Jahr ihr dreißigstes Jubiläum. Grund genug, mal wieder reinzuschalten.

Mit: Macauly Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern

Von: Chris Columbus

Aus: 1990

Läuft wann: Der Streaming-Dienst Disney+ und auch Amazon haben den Film im Angebot. Sat1 zeigt ihn zudem an Heiligabend zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Einen Tag später läuft die Fortsetzung „Kevin allein in New York“.

Während der nichtsahnende Kevin (Macaulay Culkin, l) den Weihnachtsbaum schmückt, lauert Harry (Joe Pesci) auf eine Gelegenheit, das Haus auszurauben (undatierte Filmszene). Der Film, der in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert, ist beim Streamingdienst Disney+ verfügbar. (Foto: Disney+ /dpa)

Der Grinch

Das titelgebende grüne Monster hasst Weihnachten und beschließt deshalb, die Geschenke der Bewohner des Nachbarorts Whoville zu stehlen. Dabei verkleidet es sich als Weihnachtsmann, was für einige Verwirrungen sorgt.

Mit: Jim Carrey, Taylor Momsen

Von: Ron Howard

Aus: 2000

Läuft wann: RTL zeigt den Film am 24. Dezember um 15.10 Uhr und am 25. Dezember morgens um 9.20 Uhr.

Passend zum Fest der Liebe

Tatsächlich... Liebe

Tatsächlich geliebt wird dieser Episodenfilm mit Stars wie Bill Nighy, Colin Firth und Emma Thompson von vielen. Kein Wunder: Schließlich dreht er sich auf witzige und charmante Weise um das große Thema, an das an Weihnachten niemand vorbeikommt.

Mit: Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson

Von: Richard Curtis

Aus: 2003

Läuft wann: Im TV läuft er am Sonntag, 20. Dezember und Sonnag, 27. Dezember um jeweils 20.15 Uhr auf ZDF Neo. Außerdem zeigt ihn das ZDF am Donnerstag, 24. Dezember um 23.35 Uhr.

Auf Netflix, Amazon Prime und anderen Streaming-Diensten gibt es den Streifen ebenfalls.

Last Christmas

Winterliches Selbstfindungs-Märchen über eine junge Frau, die in London als Elfe verkleidet in einem Weihnachtsartikelgeschäft jobbt und daran wenig Spaß hat. Mithilfe eines attraktiven Mannes findet sie zurück zu mehr Lebensfreude. Aber Achtung: Was nach Kitsch klingt, hat die ein oder andere unerwartete Wendung - auch, was den titelgebenden Wham-Song betrifft.

Mit: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh

Von: Paul Feig

Aus: 2019

Läuft wann: Sky zeigt den Film erstmals im deutschen Fernsehen.

Für die Lachmuskeln

Die Geister, die ich rief

Noch ein Kultfilm: Bill Murray spielt den eiskalten Medienmogul Francis Cross, der es mit den Geistern der vergangen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht zu tun bekommt. Der Film basiert natürlich auf der berühmten Buchvorlage „A Christmas Carol“ von Charles Dickens, was schon einiges über den Ausgang des Märchens verrät.

Mit: Bill Murray, Karen Allen, John Glover

Von: Richard Donner

Aus: 1988

Läuft wann: „Die Geister, die ich rief“ läuft am 23. Dezember um 20.15 Uhr auf Kabel eins und am 24. Dezember: um 18 Uhr auf Sat.1

Loriot - Weihnachten bei den Hoppenstedts

Weihnachten ist eine aufregende Zeit - vor allem bei der chaotischen Familie Hoppenstedt. Der ewige Klassiker von Loriot erschien zwar schon 1978, ist in der heutigen Fassung aber erst seit 1997 zu sehen.

Mit: Loriot, Evelyn Hamann

Von: Loriot

Aus: 1997

Läuft wann: Das Erste, NDR, WDR und SWR zeigen den Klassiker an Heiligabend zu verschiedenen Zeiten, etwa um 18.20 Uhr (NDR)

Unvergessen: Vicco von Bülow alias Loriot (l) und seine Kollegin Evelyn Hamann auf dem Sofa - ohne Mops (2002). (Foto: Ulrich Perrey / DPA)

Auch Netflix rüstet auf

Weihnachten zu Hause

Frischen Wind aus Skandinavien bringt diese Serie über eine Krankenschwester, die genervt ist von den Kommentaren über ihr Dauersingle-Dasein. Deshalb will sie innerhalb von 24 Tagen einen Partner finden, den sie zum Fest mit nach Hause bringen kann.

Mit: Ida Elise Broch,Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, Oddgeir Thune

Von: Per-Olav Sørensen

Von: 2019

Läuft wann: jederzeit auf Netflix

Ida Elise Broch als Dauer-Single und Krankenschwester Johanne in einer Szene aus „Weihnachten zu Hause“ (undatierte Aufnahme). Die zweite Staffel der Mini-Serie ist ab dem 18.12.2020 auf dem Streamingdienst Netflix verfügbar. (Foto: Stefan Borup/Netflix/dpa)

Über Weihnachten

Komiker Luke Mockridge spielt in dieser Serie einen erfolglosen Musiker, der über die Weihnachtsfeiertage nach Hause zu seiner Familie fährt. Statt eines besinnlichen Fests warten dort jede Menge unerwünschter Überraschungen auf ihn.

Mit: Seyneb Saleh, Cristina do Rego

Von: Tobi Baumann

Von: 2020

Läuft wann: jederzeit auf Netflix