Die besten Outdoortipps unserer User

Raus vor die Tür: Die Region zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee, zwischen Allgäu und Schwarzwald bietet unendlich viele Möglichkeiten für die Freizeit. Verraten Sie uns Ihre liebsten Ziele - und gewinnen Sie eins von drei Jahresabos der Zeitschrift "Bergwelten".

Egal ob Barfußpfad oder Kletterroute, Berghütte oder Seeufer, Freizeitpark oder Picknickplatz, Wasserfall oder Museum: Verraten Sie uns, welche Ziele Sie in der Umgebung ganz besonders gern aufsuchen. Wo ist es am schönsten, am erholsamsten, am spannendsten?

Zur Wahl stehen die folgenden Kategorien:

Wanderung

Mountainbike-Touren

Klettersteig

Naturerlebnis

Sportanlage

Familienangebot

Aussichtspunkt.

Wir prämieren die drei besten Tipps, die bis zum 27. Mai 2018 in das unten stehende Dokument eingetragen wurden, mit einem Jahresabo der Zeitschrift "Bergwelten". Tragen Sie dafür Ihren vollen Namen und Ihre gültige E-Mail-Adresse in die dafür vorgesehenen Felder ein.

Im Feld darunter ist Platz für eine möglichst genaue Beschreibung Ihres Tipps, damit andere Nutzer nicht enttäuscht sind und sich vor Ort gut zurecht finden.

Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt Schwäbische.de bei der Veröffentlichung der Tipps keine Gewähr. Nicht akzeptiert werden Werbeangebote.