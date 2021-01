Nach einer zwei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule haben 95 Prozent ihre theoretische Berufsschulabschlussprüfung trotz den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen geschafft. Tatjana Fischer, beschäftigt bei Karl Storz SE & Co. KG, war die beste Absolventin.

Am ersten Tag der dreitägigen Prüfung wurde in den allgemeinbildenden Fächern geprüft. Am zweiten und dritten Tag stand die Berufstheorie mit projektbezogenen Aufgaben im Mittelpunkt. Nach diesem fachtheoretischen Teil der Facharbeiter- bzw. Gesellenprüfung folgen nun die praktischen Prüfungen vor den Prüfungsausschüssen der Kammern. Die überdurchschnittlichen Leistungen mit einem Zeugnisdurchschnitt bis 1,79 wurden mit einem Preis (P) gekennzeichnet. Ein Lob (L) erhielt man mit einem Durchschnitt bis 2,29. Hier die erfolgreichen Prüflinge:

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie):

Klasse E4AT (Klassenlehrer Alexander Bronner): Birgit Balzer, Reutlingen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Hannes Lukas Braun, Tuttlingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Nina Bühl, Rottweil (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Janik Hausherr (Lob), Obernheim (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Matthias Huber (Preis), Wehingen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Joshua Junt (P), Tuttlingen (Türk +Hillinger GmbH, Tuttlingen); Justin Leibinger, Mühlheim (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Luca Marquart (P), Reichenbach (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Nico Reiser (P), Egesheim (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Timo Reutebuch, Neuhausen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Silvio Schillaci (L), Mühlheim (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Xenia Schmidt, Schonach (J.G. Weisser Söhne GmbH & Co. KG, St. Georgen); Elias Schnell, Fridingen (Klöckner Demsa Elastomertechnik GmbH, Fridingen).

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Handwerk):

Klasse E4AT (Klassenlehrer Alexander Bronner): Marco Milz, Villingen-Schwenningen (Johann Neininger GmbH, Donaueschingen).

Elektroniker – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Handwerk):

Klasse E4EG/T (Klassenlehrer Jörg Gühring): Ahmad Al Najiir, Trossingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Antonia Bärsch, Gunningen (Elektro Bärsch, Gunningen); Alex Becker (L), Rottweil (Hans Strom Elektrotechnik GmbH, Spaichingen); Gabrijel Benko, Geisingen (Juric Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Geisingen); Lamin Bojang, Mühlheim (Reizner-Elektro, Fridingen); Madeleine Held (L), Böhringen (Elektro Reiner, Deilingen); Hannes Merkt, Spaichingen (Oliver Merkt Elektrogeschäft, Spaichingen); Daniel Wachter, Fridingen (Beier Elektro GmbH, Fridingen); Tim Weber (L), Obernheim (Moosbrucker Elektrotechnik, Wehingen).

Elektroniker für Betriebstechnik:

Klasse E4EG/T (Jörg-Martin Gühring): Alexander Hahn, Nenzingen (Netze BW GmbH, Tuttlingen); Leandro Mendes de Sousa, Singen (Stadtwerke Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Florian Wechter, Spaichingen (Thumm G. GmbH, Spaichingen); Kim Pascal Wißmann, Krauchenwies (Netze BW GmbH, Tuttlingen).

Elektroniker für Geräte und Systeme:

Klasse E4EG/T (Jörg-Martin Gühring): Nico Helfer (L), Fridingen (Beier Elektro GmbH, Fridingen).

Chirurgiemechaniker:

Klasse M4CM1 (Klassenlehrer Uwe Rentschler): Marco-Davide Adobbato, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Furkan Aydogan, Tuttlingen (Mahe Medical GmbH, Emmingen); Somanic Chey, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Christian Chramowski, Villingen-Schwenningen (Rominger Medizintechnik GmbH, Seitingen); Soner Cicek, Spaichingen (Gebrüder Zepf Medizintechnik GmbH & Co. KG, Dürbheim); Abdul-Tarik Elmas, Tuttlingen (Weinmann GmbH, Seitingen); Tatjana Fischer (P), Meßkirch (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Marcel Frauenhoffer (P), Tuttlingen (Dausch Medizintechnik GmbH, Wurmlingen); Lara Nadine Fuchs (L), Villingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Marvin Halder, Mühlheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Erik Hirse (P), Neuhausen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Miriam Höfig, Mühlheim (HGR Instrumente GmbH, Tuttlingen); Erik Jaschinski, Aldingen (Wenzler Medizintechnik GmbH, Frittlingen); Patrick Mendzigall, Gottmadingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Sascha Mohr, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Ramona Pohl, Hochemmingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Jonas Reil, Tuttlingen (E. I. Zepf GmbH, Tuttlingen); Saskia Strecker, Mühlheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); David Werner, Trossingen (Rominger Medizintechnik GmbH, Seitingen); Niko Wittner, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Sarah Zahn (P), Bad Dürrheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Klasse M4CM2/T (Klassenlehrer Jörg Schenk): Leonie Andres, Heidelberg (Geuder AG, Heidelberg); Andre Butsch, Fridingen (Denzel GmbH & Co. KG, Neuhausen); Byron Olmedo Churaco Males, Tuttlingen (Tontarra Medizintechnik GmbH, Wurmlingen); Jonas Helfrich, Bruchsal (Geuder AG, Heidelberg); Fabio Marino, Dürbheim (Innovations GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Talina Mosmann, Mühlheim (Schmid Medizintechnik, Wurmlingen); Maria-Alexandra Pagkopoulou, Neuhausen (ASANUS Medizintechnik GmbH, Neuhausen); Andreas Roth, Buchheim (Rudolf Storz GmbH, Emmingen).

Klasse M4CM3 (Klassenlehrer Uwe Luz): Marcel Bedel, Tuttlingen (Medi plus Instrumente GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Etienne Joch, Neuhausen (Christian Diener GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Martin Jurmanow, Spaichingen (Koscher & Würtz GmbH, Spaichingen); Hendrik Langmack, Rottweil (Koscher & Würtz GmbH, Spaichingen); Alessia Seeh, Tuttlingen (Geister Medizintechnik GmbH, Tuttlingen); Siriyaphorn Sophakun, Tuttlingen (Helmut Zepf Medizintechnik GmbH, Seitingen-Oberflacht); Lea Weber, Emmingen (Störk Instrumente GmbH, Emmingen).

Werkzeugmechaniker:

Klasse M4WZ1 (Klassenlehrer Jürgen Schwarz): Nico Barczewski, Denkingen (Paul Kauth GmbH & Co. KG, Denkngen); Raphael-Matteo Bleier, Renquishausen (Gratwohl-Werkzeugbau, Renquishausen); Justin Dürksen, Wehingen (Gruner AG, Wehingen); Miriam Fersen (L), Tuttlingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Katja Grimm (P), Aixheim (Paul Kauth GmbH & Co. KG, Denkingen); Kevin Günter (L), Tuttlingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Diana Hornung (L), Hüfingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Tom Hussal, Wehingen; Tobias Jung, Wehingen (Werner Bauser GmbH, Wehingen); Daniel Kischenko, Villingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Eugen Krebs, Geisingen (Engesser GmbH, Geisingen); Aaron Kupschin (L), VS-Schwenningen (Magna International Stanztechnik, Dürbheim); Jens Leichenauer (P), Singen (Engesser GmbH, Geisingen); Robin Lenke (L), Bad Dürrheim (Marquardt GmbH, Rietheim); Luca Martin, Tuttlingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Finn Müller, Deilingen (Werner Bauser GmbH, Wehingen); Jan Müller, Immendingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Jan Oestringer, Immendingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Mustafa Tömek, Tuttlingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Osman Ügür, Tuttlingen (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Pablo Wagner (L), Hausen im Tal (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen); Michael Werwei, Wellendingen (Marquardt GmbH, Rietheim); Robin Wiedmann, Geisingen (Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen); Nico Wonisch, Scheer (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Fabian Zeiger, Meßkirch (Bronner und Martin KG, Emmingen-Liptingen).

Werkzeugmechaniker - Instrumententechnik:

Klasse M4CM2/T (Klassenlehrer Jörg Schenk): Nico Briel, Meßkirch (Jabil Tuttlingen Manufacturing GmbH, Tuttlingen); Patricia Deschle (L), Blumberg (Pajunk GmbH, Geisingen); Nico Fechtig (L), Tuttlingen (Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim); Jan Heide, Bad Dürrheim (Jabil Tuttlingen Manufacturing GmbH, Tuttlingen); Daniel Huhn, Blumberg (Pajunk GmbH, Geisingen); Jan Kleiner, Nusplingen (MAD Schwarz GmbH & Co. KG, Kolbingen); Mohammad Idris M. Sulaiman, Tuttlingen (Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & C’o. KG, Mühlheim); Dustin Richter (L), Zella-Mehlis (Aesculap Suhl GmbH, Suhl); Ismat Safi, Ulm (Ulrich GmbH & Co. KG, Ulm); Marvin Schaz, Tuttlingen (Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim); Jan Walsch, Suhl (Aesculap Suhl GmbH, Suhl).

Klasse M4WZ2 (Klassenlehrer Uwe Rentschler): Tihomir Barisic, Dotternhausen (Aesculap AG, Tuttlingen); Cem Bislimi, Tuttlingen (Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Tuttlingen); Marcel D’Amico, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Muhammed Elmas, Tuttlingen (Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Tuttlingen); Melina Faßbinder, Fridingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Julia Friesen, Trossingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Marcel Friesen, Trossingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Monique Gedig, Wurmlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Volkan Karakaya, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Damir Kremer, Rottweil (Aesculap AG, Tuttlingen); Nico Pfotzer, Fridingen (Stryker-Leibinger GmbH & Co. KG, Mühlheim); Kai Schmidtke (L), Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Erik Gabriel Schneider, Deißlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Max Schnieder, Mühlheim (Stryker-Leibinger GmbH & Co. KG, Mühlheim); David Schützeichel, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Robert Traxel, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Jan Werner, Emmingen (Aesculap AG, Tuttlingen).

Feinwerkmechaniker – Werkzeugbau:

Klasse M4WZ1 (Klassenlehrer Jürgen Schwarz): Luke Hengelhaupt, Mühlheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Martin Kühne (P), Stockach (BE-Aluschmiede GmbH, Geisingen); Marc Mäder (L), Mühlheim (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Kristina Mc Gowan (P), Stockach (BE-Aluschmiede GmbH, Geisingen).

Industriemechaniker:

Klasse M4IM1 (Klassenlehrer Norbert Ewinger): Anas Alili, Tuttlingen (Storz- Hydrauliksysteme GmbH, Wurmlingen); Adrian Allweyer (L), Leibertingen (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Emin Aydin, Immendingen (Hohner Maschinenbau GmbH, Tuttlingen); David Bäßler (L), Bad Dürrheim (Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Roman Benke, Tuttlingen (Hohner Maschinenbau GmbH, Tuttlingen); Ann Sophie Braun, Immendingen (Trokamed GmbH, Geisingen); Jannik Braun, Kolbingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Alex Frech (P), Königsheim (Marquardt GmbH, Rietheim); Timo Fritz, Geisingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Jens Füssel, Leibertingen (SKF GmbH, Mühlheim); Kenneth Gabele, Sauldorf (Wandfluh GmbH, Emmingen); Batuhan Ilhan, Tuttlingen (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Georg Kiltau, Zimmern (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen); Marco Kober (L), Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Marvin Lilienthal (L), Sauldorf (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Maik Maier (L), Dormettingen (Gruner AG, Wehingen); Malena Maier, Buchheim (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Wasim Mdeihli, Tuttlingen (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Albert Mejer (L), Neuhausen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Denis Michel, Tuttlingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Gérome Moser, Tuttlingen (Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Henrik Münchberg (L), Seitingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Valentino Randazzo, Geisingen (Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Ian Reitzig (L), Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Marius Rudolf, Leibertingen (SKF GmbH, Mühlheim); David Schilling, Immendingen (Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Oskar Schulz, Tuttlingen (Mäder-Pressen GmbH, Neuhausen); Vivien Schwellinger (L), Beuron (Klöckner Desma Elastomertechnik GmbH, Fridingen); Dennis Simone, Trossingen (Fischer Systemmechanik GmbH, Durchhausen).

Industriemechaniker, Fachrichtung Produktionstechnik:

Klasse M4IM1 (Klassenlehrer Norbert Ewinger): Juliana Schulze, Trossingen (Fischer Systemmechanik GmbH, Durchhausen);

Kraftfahrzeugmechatroniker, Schwerpunkt PWK-Technik:

Klasse R4PW/T (Klassenlehrer Dieter Holzenthaler): Max Böhm (P), Trossingen (Lese’s Auto-Service, Tuttlingen); Julian Busch, Fridingen (Karl-Eugen Brunner, Irndorf); Luca Donatelli, Seitingen (Autohaus Leiber GmbH & Co. KG, Trossingen); Luca Eisoldt, Spaichingen (Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Daniel Faust, Emmingen (Knoblauch GmbH, Immendingen); Esham Hassen, Tuttlingen (Auer-Gruppe, Stockach); Bajram Ibraimi, Immendingen (Autohaus Ziefle, Tuttlingen); Julian Kloos, Renquishausen (Alois Nestel, Königsheim); Kevin Kühn, Seitingen-Oberflacht (HAV Hermann GmbH & Co. KG, Seitingen-Oberflacht); Pascal Leopold, Neuhausen (Graf Hardenberg GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Kai Rappenecker, Hausen o.V. (Autohaus Klaiber GmbH, Balgheim); Cedric Rosezin, Fridingen (Auto Hensle GmbH, Mühlheim); Michael Rüb (L), Spaichingen (ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Spaichingen); Sebastian Schatz, Emmingen (Autohaus Leiber GmbH & Co. KG, Emmingen); Justin Schillinger, Fridingen (Autohaus Nothhelfer GmbH, Tuttlingen); Stefan Tannenberg, Emmingen (Auto-Zentrum Grathwohl & Friebel, Tuttlingen); Uzun Tunahan, Tuttlingen (Knoblauch GmbH, Immendingen); Nderim Tutaj, Tuttlingen (A. T. U., Tuttlingen); Jonas Zühlke, Villingen-Schwenningen (Autohaus Leiber GmbH & Co. KG, Trossingen).

Maschinen- und Anlagenführer:

Klasse M2AF2 (Klassenlehrer Hubert Grimm): Elias Betz, Wehingen (Maute time & clock Manufaktur GmbH, Wehingen); Raphael Endresz, Tuttlingen (Ezu-Metallwaren GmbH & Co. KG, Königsheim).

Klasse M2AF1 (Klassenlehrer Thomas Nellessen): Ivica Jelavic, Villingen-Schwenningen (L. Schaible GmbH & Co. KG, VS-Schwenningen).