Der Langenenslinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die größte Einzelvergabe in der Geschichte der Gemeinde veranlasst. Die Firma Franz Blum GmbH aus Ittenhausen wird für 2,8 Millionen Euro die Tiefbau- und Straßenbauarbeiten inklusive des Regenwassersammlers und des Regenrückhaltebeckens für die neuen Baugebiete „Stucken“ und „L 22/Wilflinger Straße“ übernehmen. „Es ist eine zukunftsweisende und weitreichende Vergabe“, sagte Bürgermeister Andreas Schneider.

Die Tiefbauarbeiten für die Erschließung der beiden Baugebiete (erster Bauabschnitt), die Realisierung einer Linksabbiegespur an der Landesstraße 277 sowie die Verlegung des Regenwassersammlers zum Holzbach wurden vom Büro Kovacic aus Sigmaringen ausgeschrieben. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend war Dipl. Ing. Jürgen Schwochow anwesend, um Fragen des Gemeinderats zu beantworten. Die Ausschreibungsunterlagen waren von zwölf Firmen angefordert worden. Bei der Submission gaben fünf Firmen ein Angebot ab. Neben den Hauptangeboten waren auch Nebenangebote zugelassen.

Die Firma Blum aus Ittenhausen hatte für beide Lose ein Pauschalangebot von insgesamt 3,03 Millionen Euro abgegeben. Bei einer gemeinsamen Vergabe von Los 1 (Verlegung des Regenwassersammlers inklusive Regenrückhaltebecken) und Los 2 (Erschließung des Baugebiets) bot die Ittenhauser Firma die Arbeiten in einer Komplettpauschale für 2,85 Millionen Euro an. Nach Wertung der Angebote war dies das wirtschaftlichste Angebot. Das teuerste lag bei 3,6 Millionen Euro. Für die Realisierung des Bauvorhabens wurden bereits im diesjährigen Haushaltsplan 1,53 Millionen Euro eingestellt. Die Finanzierung des Restbetrags in Höher von 2,1 Millionen Euro erfolgt über den Haushaltsplan 2019.

Thema in der Sitzung war auch das Material für den Schmutzwasserkanal. Dafür wurden neben PP-Kanalrohren alternativ Stahlbetonrohre ausgeschrieben. Schwochow erläuterte die Unterschiede. In der Haltbarkeit und Belastung weisen Stahlbetonrohre gewisse Vorteile auf – auch weil es für die Kunststoffausführung noch keine jahrzehntelange Erfahrungswerte gibt. In Bereichen, wo größere Rohre verlegt werden müssen, würden selbstverständlich Stahlbetonrohre verwendet. In manchen Teilen des ersten Bauabschnitts können die Rohre aber nur mit minimalem Gefälle verlegt werden. In diesen Bereichen weisen die PP-Kanalrohre deutliche Vorteile auf. Die Oberfläche sei relativ glatt, so dass das Schmutzwasser besser durchfließe und es gebe weniger leicht Ablagerungen, sagte Schwochow. Das Ingenieurbüro sah die PP-Rohre als ausreichend an. Auch im Preis macht sich das bemerkbar. Stahlbetonrohre würden 22 000 Euro mehr kosten. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe und der Verlegung mit PP-Rohren einstimmig zu.

Pauschalangebot kommt zum Zug

Ebenfalls für die neuen Baugebiete wurden in der Sitzung auch die Lieferung und Verlegung der Wasserleitung vergeben. Zehn Firmen hatten die Unterlagen angefordert, sieben gaben ein Angebot ab. Das günstigste Angebot lag bei 98 000 Euro, das teuerste bei 122 000 Euro. Die Firma Keimer aus Tigerfeld hatte in Pauschalangebot in Höhe von 98 000 Euro eingereicht. Da die Pauschalsumme lediglich 0,6 Prozent unter dem günstigsten Hauptangebot lag, empfahl das Ingenieurbüro die Vergabe an den günstigsten Bieter. Denn nach Meinung der Prüfungsbehörden sollte ein Pauschalangebot zumindest fünf Prozent unter einem Hauptangebot, das auf Einzelpreisen kalkuliert wurde, liegen. Das sahen die Gemeinderäte Wolfgang Fuchsloch und Christof Fisel allerdings anders und stellten den Antrag, das Pauschalangebot ebenfalls zu werten. Die Gemeinde arbeite schon lange und eng mit dieser Firma zusammen, sagte Fuchsloch. Bürgermeister Schneider konnte die Haltung der Gemeinderäte verstehen. Allerdings wäre das Hauptangebot sicherer. Man habe sich an der Rechtssicherheit orientiert. Wenn die Gemeinderäte damit leben könnten, dass das Pauschalangebot auch geringfügig teurer werden könnte, könne es gewertet werden. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Rat der Vergabe an die Tigerfelder Firma zu.