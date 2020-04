Die Bad Waldseer Feuerwehr ist auch in dieser schwierigen Zeit gut aufgestellt

Die Feuerwehr Bad Waldsee ist auch in dieser schwierigen Zeit bestens aufgestellt um ihre Aufgabe, die Sicherheit der Bürger der Stadt und Gemeinde Bad Waldsee zu gewährleisten. So wurde die Wehr klassisch in zwei unabhängige Züge unterteilt, die tagesabwechselnd Bereitschaftsdienst haben. Dadurch soll die Gefahr eines etwaigen kompletten Ausfalls der Einsatzkräfte minimiert werden. Die Feuerwehrangehörigen sind angehalten, sich streng an den eigens entwickelten Pandemieplan zu halten. Sämtliche Versammlungen, Lehrgänge, Weiterbildungen und Sitzungen wurden bis auf Weiteres eingestellt. Täglich werden die Führungskräfte über einen E-Mail-Newsletter des Brand- und Katastrophenschutz Fachbereichs des Landratsamtes über die Geschehnisse der letzten 24 Stunden informiert. Der Führungsstab hat ebenfalls alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um im Bedarfsfall schnellstmöglich auf die aktuelle Situation reagieren zu können. Dadurch gehen wir davon aus, auch in der jetzigen Krise unserem Motto „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ nachkommen zu können.

Was wäre die Feuerwehr ohne Kameradschaft? Im Einsatzfall ist es für jeden Feuerwehrangehörigen wichtig, dass er sich auf seinen Truppkollegen, die Staffel, Gruppe oder den Zug verlassen kann. Dazu ist die Kameradschaftspflege unabdingbar. Hier hatte ein Feuerwehrangehöriger die Idee, wenn man sich schon nicht persönlich treffen kann, einen kleinen Wettbewerb über ein Social Media-Portal einzurichten. Die Teilnahme ist freiwillig. Täglich wird eine Aufgabe gestellt, die es gilt, innerhalb von 24 Stunden möglichst schnell oder ausdauernd zu bewältigen. Die Ergebnisse werden per Video festgehalten, publiziert und abschließend bewertet. So motivieren wir uns gegenseitig, und fordern Kondition und Geist.

Im Städtle merkt man schon, dass die von der Regierung erlassenen Maßnahmen Einzug gehalten haben. Persönlich musste ich allerdings immer wieder feststellen, dass es noch nicht so hundertprozentig in allen Köpfen ist. Wenn sich draußen vor einem Ladengeschäft, mit gebührendem Abstand zum Eingangsbereich eine Schlange bildet, wäre es doch nur mitmenschlich, sich hinten anzustellen beziehungsweise, wenn es eben keine Schlange gibt, sich draußen aufzuhalten bis ein/e Mitarbeiter/-in frei ist und erst dann einzutreten. Man sollte doch froh sein, bei diesem schönen Wetter zurzeit jede Minute in der Sonne vor dem Laden auszukosten. Ich habe selbst zwei kleine Kinder (vier und zwei Jahre), und meine Frau und ich erklären ihnen täglich die Situation, so verstehen sie es einigermaßen. Das sollten Erwachsene doch auch hinkriegen. Aus den erlassenen Maßnahmen können wir nur lernen und hoffen, was ich uns nicht wünsche, sollten wir wieder einmal mit so einer Situation konfrontiert werden, dass es schneller eingedämmt werden kann.

Je mehr Mitmenschen sich an die Vorschriften halten, umso schneller können wir zu unserem alltäglichen Leben zurückkehren. Bleiben Sie gesund!

Marcel Huber,

Pressesprecher der

Feuerwehr Bad Waldsee