Die Bürger Breithülens wollen nach Heroldstatt

/ HEROLDSTATT – Die Bürger Breithülens haben gestern ihren Willen klar bekundet: Sie wollen zur Gemeinde Heroldstatt. Von den 58 Wahlberechtigten des gemeindefreien Gebiets gaben 37 ihre Stimme ab. 35 von ihnen sprachen sich für eine Eingliederung nach Heroldstatt aus, zwei Bürger waren dagegen. Auch im gemeindefreien Gebiet von Auingen wurde gewählt. Doch dort sieht die Lange anders aus: Von den zwölf Wählern stimmten elf gegen einen Eingliederung nach Münsingen.

Von unserem Redakteur

Hansjörg Steidle

Wahlsonntag ist gestern im Gutsbezirk Münsingen gewesen. Dabei waren 88 Bürger des Gutsbezirks Münsingen aufgefordert, über die Rekommunalisierung der beiden Wohnsiedlungen Auingen und Breithülen abzustimmen. Bei der gestrigen Wahl handelte es sich um ein „Anhörung“, die das Innenministerium verlangte. Im Dezember will dann der Landtag in Stuttgart über die Zukunft der beiden Wohnbezirke entscheiden. Nach den bisherigen Planungen sollen dann die beiden bewohnten Teile des Gutsbezirks Münsingen am 1. Januar 2011 der Gemeinde Heroldstatt beziehungsweise der Stadt Münsingen zugeschlagen werden.

66 Bürger zählt das gemeindefreie Gebiet Breithülen mit 58 wahlberechtigten Personen. Von ihnen machten 37 von ihrem Wahlrecht Gebrauch, was einer Wahlbeteiligung von 63,8 Prozent entspricht. 35 oder umgerechnet 94,6 Stimmen sprachen sich dabei für eine Eingliederung nach Heroldstatt aus, zwei Bürger oder 5,5 Prozent stimmten dagegen.

Sie hatten folgende vom Innenministerium gestellte Frage mit einem Ja oder Nein zu beantworten: „Im Zuge der Auflösung des Gutsbezirks Münsingen soll der Bereich Breithülen mit den Straßen Hofsiedlung, Neue Siedlung und Reiterhof durch ein Gesetz des Landes in die Gemeinde Heroldstatt und zum Alb-Donau-Kreis eingegliedert werden. Sie Sie für die Eingliederung Ihres Wohgebiets in die Gemeinde Heroldstatt?“

Eine Landesflagge wehte gestern vor dem Wahllokals im Saal des Gasthauses „Breithülen“, wo die 58 Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben konnte. Zu dem fünfköpfigen Wahlvorstand gehörten Willy Börgmann als Vorsitzender und Herbert Hintz als stellvertretender Vorsitzender, ferner Bezirksvorsteher Horst Medrow sowie die beiden Verwaltungsangstellten Anke Kley und Sonja Janke. Zwischen 9 und 12 Uhr hatte das Wahllokal seine Pforte geöffnet. Erster Wähler war gestern in Breithülen, gefolgt von Rosa Claß und ihrem Sohn Fritz Claß. Kurz vor Wahlende warfen noch Maria und Erhard Unden sowie Barbara Ege ihren Stimmzettel in die Wahlurne.

Abgestimmt worden ist gestern auch über den bewohnten Teil des „Alten Lagers“ in Auingen, in dem heute noch 45 Menschen wohnen. Hier stimmten zwölf der 30 Wahlberechtigten ab so dass die Wahlbeteiligung bei 40,0 Prozent lag. Doch von den zwölf Wählern wollten elf oder 92,3 Prozent keine Anbindung zur Stadt Münsingen. Lediglich ein Wähler sprach sich für eine Anbidung des Alten Lagers, zu dem vor allem die Königsstraße, die Siedlung „Am Kapf“ und Teile der nördlichen Hauptstraße gehören, zur Stadt Münsingen aus.

Da es sich bei der gestrigen Wahl lediglich um eine „Anhörung handelte, ist der Landtag in Baden-Württemberg nicht an das Votum der Auinger Bürger gebunden. Es komme auf jeden Fall zu Rekommunalisierung der beiden Wohnbezirke, ließ das Innenministerium schon im Vorfeld wissen. „Für das gemeindefreie Gebiet im Alten Lager gibt es keine sinnvolle Alternative als ein Anschluss nach Münsingen“, meint Verwaltungschef Willi Börgmann.

Einstimmig hatten die Kreisräte Reutlingens und des Alb-Donau-Kreises sowie die Gemeinderäte von Heroldstatt und Schelklingen im Dezember 2009 die Auflösung des Gutsbezirks Münsingen beschlossen. Die bewohnten Teile werden dabei Gemeinden zugeschlagen, so das „Alte Lager“ zur Stadt Münsingen. Um 134 Hektar wird der Alb-Donau-Kreis im Zuge der Rekommunalisierung größer, um 77,36 Hektar die Gemeinde Heroldstatt und um 56,6 Hektar die Stadt Schelklingen. Noch ist Willi Börgmann der Verwalter des einzigen gemeindefreien Gebiets in Baden-Württemberg, doch die Tage mit knapp 100 sind gezählt. Denn seine Verwaltungsaufgaben werden dann von der Stadt Münsingen beziehungsweise der Gemeinde Heroldstatt wahrgenommen.