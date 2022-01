Die Aufenthaltsgenehmigung war ein jahrelanger Kampf - und eine zweite Befreiung

Politik und Leben im Iran

Im Jahr 1979 wurde nach dem Sturz des damals herrschenden Schar Rheza Pahlevi durch den aus dem französischen Exil heimgekehrten Ajatollah Chomeini eine neue Staatsform im Iran etabliert: Die „Islamische Republik Iran“ mit Chomeini als herrschendem Religionsführer an deren Spitze. Republik wird der Staat genannt, weil es neben dem herrschenden religiösen Machthaber einen Präsidenten und ein Parlament gibt, dessen Befugnisse jedoch vom jeweiligen Revolutionsführer kontrolliert werden. Mithin sind die Beschlüsse des Parlaments unbedeutend. Demokratie findet nicht statt.

Das Land erlebte in den vergangenen vier Jahrzehnten verschiedenen Machthaber und befindet sich heute in einer langjährigen ökonomischen und gesellschaftlichen Krise. Die politische Situation ist angespannt wegen der andauernden außenpolitischen Konflikte mit Saudi-Arabien, den USA und Israel und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Sanktionen auch aufgrund des iranischen Atomprogramms. Innenpolitisch brodelt es in der Gesellschaft: Politisches Mitspracherecht wird unterdrückt, ethnische Minderheiten wie Sunniten und Kurden aber auch liberal Denkende werden systematisch verfolgt.

Gerade in der breiten Mittelschicht des Iran macht sich in den vergangenen Jahren der Unmut über eine verfehlte Politik breit. Und gerade bei der jungen Generation und bei den sogenannten Babyboomern der achtziger Jahre wächst eine zunehmende Perspektivlosigkeit angesichts der Entdemokratisierung und der zunehmenden Armut der Gesamtbevölkerung. (sado)