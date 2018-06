Die Amigos spielen in Neustädtlein

Seit über 50 Jahren sind die Amigos im Schlagergeschäft. Das Duo tritt im gesamten deutschsprachigen Europa auf und konnte bereits über 100 Goldene- und Platin-Schallplatten, Doppel-Platin und Echos einsammeln. Diesen Sommer präsentieren sie auf ihrer Tournee ihr neues Album „110 Karat“.

Am Donnerstag, 19. Juli, kommen die Amigos in der Tanzmetropole Neustädtlein. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Mit dabei ist die Band Die Schornsteinfeger und Schlagersängerin Daniela Alfinito. Eine Autogrammstunde findet im Anschluss an das Konzert statt.